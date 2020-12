Conforme a los criterios de Saber más

El ‘profe’ no existe sin su pizarra. Y la pizarra no existe sin el ‘profe’. Usualmente es la negra grande de tiza que está en su casa, donde teletrabaja. Pero también tiene una versión mucho más chica y portátil para cuando ha salido con la familia fuera de la ciudad. No hace muchos días, Marco Loret de Mola (44) recibió un reconocimiento de YouTube por llegar a las 100 mil suscripciones a su canal, evento que lo hizo saltar de alegría en medio de harta pica pica en su sala. No es para menos. La hazaña la consiguió grabando, casi todos los días desde el inicio de la emergencia, videos cortos en los que analiza estadísticamente las cifras nacionales con la data oficial del Ministerio de Salud. El fin es didáctico: quiere que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo y, de paso, que las matemáticas sí sirven en la vida cotidiana, a diferencia de lo que piensan algunos.

Cuando su rostro y su ya inconfundible tono de voz no están viralizándose por el Internet local, el limeño padre de tres hijos dicta clases virtuales en su academia Matlab o preside la Asociación Matemática del Perú. Es administrador de empresas de carrera, pero posee estudios en Educación y Neurociencias y más de 25 años ejercitando mentes en la destreza con operaciones, cálculos y problemas.

“Ingresé a la Universidad de Lima, tenía 17 o 18 años. Mi viejo era marino y ya no podía darme propina para los fines de semana, entonces pensé enseñar matemáticas en la academia Nivel A, frente al campus. Lo que empezó como un cachuelo terminó convirtiéndose en mi pasión”, le narra Marco a Somos. Luego dictaría en la Universidad de Piura y el Instituto Peruano de Publicidad, entre otras casas de estudio. Sin embargo fue hace ocho que decidió emprender. ES así que junto a dos socios funda Matlab. “Tenía unos ahorros, mi esposa trabajaba. Era setiembre del 2012. La consigna era dictar clases de forma divertida”.

Marco explica que no es poca cosa la misión que ellos mismos se han encomendado, pues deben luchar constantemente contra los prejuicios . “Desde que nacemos se nos mete en la cabeza que las matemáticas son difíciles. Ciertamente implican un proceso mental, pero estas son más innatas a los seres humanos de lo que podemos pensar. El problema es que nos han convencido de lo contrario”. Así, una de las labores más vitales, considera él, es laborar con los profesores de primaria. “Hay mucho trabajo que hacer con ellos porque es con quienes empieza todo el proceso. Acuérdense que suelen dictar varios curso. Bueno, a la mayoría no le gusta enseñar la parte de las matemáticas. Lo hacen como se los enseñaron a ellos, es decir, de forma desordenada, sin lógica o entusiasmo. De esa manera el circulo vicioso nunca termina. Atraviesan, pues, por una serie de dificultades en las que nosotros podemos ayudar. Capacitando al profesor, se puede hacer mucho por los chicos”, detalla.

Videos que suman

La celebridad que Loret de Mola tiene hoy en Internet y como analista invitado en programas de radio y televisión se la debe a los videos que comenzó a publicar en las redes de Matlab desde el 14 de marzo, dos días antes que se iniciara en el Perú el confinamiento. “Mi equipo y yo estábamos haciendo una lluvia de ideas y a Pierre, mi mano derecha, se le ocurrió que podíamos grabar algo. ‘¡Eso es!’, dije. Yo me iba encargar. Sucede que la matemática es más profunda de lo que parece. El crecimiento exponencial es algo que no es natural a nosotros. Hay muy pocas cosas naturales que crecen exponencialmente. Si tú y yo comemos como unos chanchos todo el día, vamos a engordar linealmente. El crecimiento exponencial sería que engordáramos un kilo al día, cinco la otro, 12 al otro. Eso no pasa. En cambio con algo tan inusual como la pandemia, esto se podía evidenciar de forma concreta. Había una gran oportunidad de aplicar las ciencias. Así es como empezamos a aprovechar la onda virtual”.

En esas andaban cuando un día Marco se quedó viendo la pizarra de su hijo. “No estaba en mi cabeza usar una pizarra de tiza, pero sin querer queriendo descubrí al otro miembro del duo dinámico. Todos siempre me piden que aparezca con la famosa pizarra. Para el segundo video hicimos un análisis comparativo entre lo que ocurría en Italia y el Perú aplicando matemáticas, la información oficial e ideando recursos de forma lúdica”. Lo siguiente es historia: la gente se comenzó a enganchar y hoy suman más de 300 videos alojados en el canal de Youtube. Quince millones de vistas entre todos ellos.

“La chamba no es fácil, es muy cansada. Son videos de lunes a sábado, más Matlab. A eso hay que añadir que he tenido familiares que han fallecido de Covid-19. La información que analizo preocupa, pero hay que estar serenos, siempre cuidándonos. Frente a todo esto, lo que a mí me levanta es ver a mis hijos, mi esposa, mis padres, orgullosos de lo que se ha conseguido. A la empresa le va mejor, pero sobre todo siento que estoy ayudando. Así me lo hacen saber quienes nos ven o comparten nuestros contenidos. Ser útil en momentos como estos no tiene precio”.

De esta manera, el ‘profe’ no se detiene. Ni con Youtube ni con las lecciones –de verano, que ya se vienen–. Mucho menos con el afán de reconciliar al mundo con los números. “Así que en el camino nos vemos. De todas maneras”.//

