Primera lección de Gladys Tejeda: el deporte te arma de una mente poderosa y un alma fuerte.

Como a todos, a la premiada maratonista nacional la pandemia le ha significado recorrer una ruta difícil, especialmente al inicio. Con el transcurrir de las semanas, sin embargo, ella decidió ver el lado positivo de su confinamiento: este le permitiría recuperarse de una seria lesión que tenía. Pero, además, alcanzar una meta que siempre mantuvo en la mira, y esta era compartir los conocimientos y experiencias adquiridas durante décadas en su carrera como deportista calificada. Era una cuestión también de vocación. Pocos saben, pues, que Gladys es profesora de educación inicial. Tenía entonces el know-how y el tiempo. El anhelo se ha concretado finalmente en un curso en línea que cualquiera podrá tener en el celular o la computadora, en el cual ella enseñara cómo empezar a entrenar o, si es el caso, potenciar aún más el rendimiento. Este estará disponible desde el 3 de noviembre a través de la plataforma Netzun.

“Me motiva el promover el cuidado de la salud, el generar el hábito del deporte en las personas que no ven esto como una opción. Creo que el curso, que hemos hecho con mucha dedicación y cuidado durante estos últimos meses, puede inspirar a grandes y a chicos”, le cuenta en exclusiva a Somos la medallista de oro de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Aclara, a su vez, que no se trata de un tutorial del tipo coaching: “Es un curso para enseñarte a correr maratones, literalmente. Habrán videos que buscarán que se aprenda de preparación física, técnicas de carrera, ejercicios funcionales, consejos de alimentación, etc. Está dirigido tanto a principiantes, les diré qué tienen que hacer para empezar bien; como a avanzados, de manera que puedan alcanzar grandes resultados en la práctica del running”.

Gladys, a su vez, destaca los beneficios que se derivan del fondismo en estos tiempos en el que la mayoría sufre de fatiga pandémica: “¿Por qué es bueno considerar el empezar a correr hoy? Por nuestra salud. Lo que hoy necesitamos es tener menos estrés, liberar energía. Al aire libre las cosas cambian. Correr ayuda bastante, además, en la parte cognitiva. Te sirve para estar mentalmente fresco, para prender cosas con mayor facilidad y ver soluciones a situaciones que son problemáticas”.

El curso en línea Running con Gladys Tejeda tendrá un valor introductorio de 49.90 soles. Cada membresía le permitirá al comprador acceder a este desde su PC, tableta o dispositivo móvil cuantas veces lo desea. Al finalizar, cada participante recibirá un certificado digital firmado por la corredora.

Segunda lección de Gladys Tejeda: ser generosos con el resto. Retribuir.

El proyecto, asimismo, tiene un trasfondo social. El 5% del total de ingresos que se generen, durante los tres primeros meses del lanzamiento, serán destinados a promover el fondismo entre los niños de Junín, una misión que la misma Tejeda liderará.

RUMBO A TOKIO 2021

Mientras este proyecto ve la luz, Gladys continúa preparándose para representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Tras superar su lesión, ella continuó entrenando en Huancayo con las dificultades que la cuarentena impuso por mucho tiempo.

Gladys Tejeda entrenó en el estadio atlético de la VIDENA como parte de su preparación a Tokio 2020. (Foto: Legado)

“Era difícil porque yo, para entrenar, debo correr muchos kilómetros diarios y eso no lo podía hacer en casa. Siguiendo las medidas de seguridad y lo que se disponía, iba a las afueras de la ciudad para hacerlo. Desde hace un tiempo estoy yendo a Lima para practicar y en unos días parto a Colombia porque voy alistarme para participar de una maratón en Taiwán a la que he sido invitada. Esta será el 20 de diciembre. Siempre cuidándome mucho porque seguimos en pandemia, obviamente. Es importante que vaya porque necesito estar bien para Tokio.”, puntualiza. Tercera y última lección de Gladys Tejeda: no dejar de mirar hacia adelante //.

