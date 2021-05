Conforme a los criterios de Saber más

Kimberly García quiere, sí o sí, una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A la campeona peruana le toca competir, contra la élite mundial femenina de marcha atlética, el próximo 6 de agosto. Antes de partir para Japón, de tratar de conseguir la presea máxima para cualquier deportista, ella deberá viajar a La Coruña, en España, para contender por última vez. Es parte del entrenamiento, ese que la ha tenido trabajando sin parar en los mundos pre y pos pandemia. La huancaína practica la disciplina desde los cinco años, hoy tiene 27. Es, como se comprenderá, un buen tiempo acumulado de sueños y esfuerzos. De ahí que sea tan grande la expectativa.

“Antes de la pandemia era todo más sencillo. Podíamos viajar más, en principio. Luego ni siquiera podíamos usar los escenarios deportivos, había que buscar lugares alejados de la ciudad de Huancayo para entrenar porque teníamos que evitar el contagio. Yo, incluso, he tenido que usar una cinta de correr en casa para no parar durante las cuarentenas. Ha sido muy duro, pero nos hemos ido adaptando. En los últimos meses he estado entrenando entre Lima, Huancayo y Tumbes. De ahí he vuelto hace poco porque lo que necesitaba era estar en una zona calurosa como parte de un proceso de adaptación del verano japonés”, le cuenta a Somos quien también se alzó con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019; embajadora, además, de Hunt Oil y PERU LNG.

Otro desafío que la atleta ha debido sortear recientemente ha sido una lesión en la pierna, un desgarro que no fue grave, pero que la preocupó. Ya está mejor. “Me voy con todas las ganas a Japón. Espero poder darle esta alegría al país que ha estado tan golpeado últimamente”, agrega. Lo único que tiene en mente ahora es Tokio 2020, es por ello que no sabe si se retirará después de la experiencia. “No quiero pensar en las Olimpiadas del 2024 o los Panamericanos de Chile. Después tomaré una decisión porque en el nivel en el que estoy ya todo es sacrificio y disciplina al 110%”, detalla García, quien, a su vez, estudia administración y la especialidad de gastronomía. “Lo estudios están en pausa por ahora para concentrar toda mi energía en los Juegos Olímpicos, pero eso es algo que no voy a abandonar de ninguna manera”, finaliza. En estos ella competirá en la prueba de 20 kilómetros. Hoy ostenta un tiempo de 1 hora 28 minutos 56 segundos.

Kimberly y su medalla de plata en los Panamericanos Lima 2019. (Foto: GEC)

Tips para empezar en la marcha atlética

En medio de su preparación, la campeona comparte con Somos cinco recomendaciones para aquellas personas que estén interesadas en hacer ejercicio cerca a casa, aprovechando las adecuadas condiciones de bioseguridad que proporciona entrenar al aire libre. Eso, claro, desde su dominio del deporte de la marcha atlética.

Tomar la decisión. Pero en serio. “El deporte es salud. Ya sea para perder peso o mejorar nuestra condición física, lo primero que hay que hacer es decidirlo, pero de verdad. 15, 20 0 30 minutos al día sería lo ideal”. Tener zapatillas adecuadas. “Es importante estar cómoda. Un short, un polo y zapatillas que tengan la planta suave es lo mínimo que se requiere. E stas últimas no tienen que ser costosas, ni poseer las suelas muy elevadas, pero sí deben ser suaves ”. Comer alguna fuente de energía e hidratarse. “Antes de salir a correr, lo mejor es consumir algo que nos de energía para soportar el esfuerzo físico. Yo recomiendo avena (sola) o un plátano . Quince minutos antes de partir serán suficientes. Y, claro, hay que tomar agua constantemente durante el ejercicio”. Aplicar los principios básicos de la marcha atlética. “ Lo primero que hay que tener en cuenta es el paso. La técnica consiste en poner en el piso, primero el talón, y luego la punta del pie. No olvidar que siempre una pierna debe tener contacto con el suelo. Hay que ir rápido, eso sí. Uno tiene que exigirse. Dada la rapidez con la que uno avanza ya se mueven las caderas. No hay que forzarlo, eso sale natural. Los brazos, por otro lado, deben formar un ángulo de 90 grados. Los hombros se mantienen firmes” . Empezar con distancias cortas. “Uno puede empezar con un kilómetro cada jornada. No hay la necesidad de abusar de nuestro cuerpo los primeros días. Hay aplicaciones que se pueden descargar del teléfono que te van indicando cuánto estás avanzando. Son muy útiles”.

