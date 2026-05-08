Kimberly García volvió a dejar en alto el nombre del Perú tras consagrarse campeona del Podebrady Race Walking 2026, una de las competencias más prestigiosas del circuito mundial de marcha atlética. La deportista nacional se quedó con el primer lugar en la prueba de 21 kilómetros, demostrando una vez más su gran nivel competitivo.

La marchista peruana cruzó la meta con un tiempo extraoficial de 1:31:44, imponiendo un ritmo sólido desde el inicio de la carrera y manteniéndose firme ante sus principales rivales. Su desempeño fue clave para asegurar una victoria contundente en territorio europeo.

Este nuevo triunfo confirma el excelente momento que atraviesa García en la temporada 2026, consolidándose como una de las máximas referentes a nivel mundial en su disciplina. Su regularidad y capacidad para competir al más alto nivel la siguen posicionando entre las mejores.

Con este resultado, Kimberly García suma un nuevo título internacional a su palmarés y continúa fortaleciendo su legado en la marcha atlética, ilusionando a todo el país de cara a los próximos desafíos del calendario internacional.