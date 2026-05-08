Por Redacción EC

Kimberly García volvió a dejar en alto el nombre del Perú tras consagrarse campeona del Podebrady Race Walking 2026, una de las competencias más prestigiosas del circuito mundial de marcha atlética. La deportista nacional se quedó con el primer lugar en la prueba de 21 kilómetros, demostrando una vez más su gran nivel competitivo.

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