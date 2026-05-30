¡Insuperable! Kimberly García y Mary Luz Andía ganaron la medalla de oro y plata, respectivamente, en los 10 000 metros marcha del Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026.

En un desempeño sobresaliente, el dúo peruano dominó la competencia de principio a fin y lograron ocupar los dos primeros puestos.

Kimberly García, integrante del Programa Ciclo Olímpico del IPD, se coronó campeona con un tiempo de de 42:45.06. De esta manera, impuso un nuevo récord nacional y sudamericano.

Por su lado, Mary Luz Andía registró un tiempo de 44:34.60.

Con este triunfo y la nueva marca continental, Perú se consolida como la máxima potencia de la marcha atlética en la región de cara a los próximos eventos internacionales.