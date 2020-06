Historias







New Big 5: el proyecto internacional que celebra la fauna silvestre mediante la fotografía La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 100 fotógrafos renombrados -entre ellos, el peruano Pedro Jarque Krebs- y organizaciones de conservación de vida silvestre, busca que el público de todo el mundo elija a cinco animales para incluirlos en The New Big Five Wildlife Photography. Conoce cómo votar aquí.