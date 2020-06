Una pandemia que ataca al mundo. Problemas sociales agravados. Crisis en salud, trabajo, economía. Reivindicación de derechos de las minorías. Un enorme movimiento mundial, a pesar de las cuarentenas. Apenas llegamos a la mitad del año 2020 y ya son muchos los problemas que parecen agobiar a un planeta cansado. Felizmente, para los momentos de desasosiego, el arte siempre ofrece sus propiedades curativas. Esta vez, esa energía positiva llegará al mundo directamente desde el Callao. El estado de emergencia será, parafraseando una mítica frase cinematográfica, “el material del que están hecho sus sueños”, pues One Voice es un movimiento social que promueve la creación de festivales internacionales de arte al aire libre, utilizando el arte público como un medio para inspirar y unir comunidades a nivel mundial, como una respuesta a la crisis. Aunque la idea surgió durante los días más duros de la cuarentena, a la larga se aprovecharán las libertades posibles que otorgue el fin del periodo de emergencia, programado para este 30 de junio. La misión fundamental del movimiento es reunir solidaridades en un momento de incertidumbre mundial.

Desde Casa Fugaz anuncian que el primer intercambio artístico de gran escala será "El cambio está en la unión", a realizarse entre julio y agosto próximos. Estará dedicado a la memoria de los héroes de la batalla contra el COVID-19 y abordará la opresión y el racismo, tan vigentes tras los disturbios producidos por el asesinato de George Floyd. Para ello, se emplearán todos los medios posibles de expresión visual, incluyendo fotografía, arte urbano, performance, música y escultura pública. El evento se llevará a cabo al aire libre y su naturaleza accesible reforzará el valor del arte como un bien social.

“El mundo está enfrentando un enemigo común y es necesario tener nuevas perspectivas”, nos dice Gil Shavit, factótum de Monumental Callao y Casa Fugaz, punto de origen de este ambicioso proyecto que involucrará con entusiasmo a varias ciudades del mundo. “Esto nació para hacer un festival de arte urbano que sea un contraste con la época difícil de la cuarentena, que ha motivado muchas reflexiones. La cultura y el arte urbano son un vehículo increíble para hacer cambios, para dar fe, para dar luz en una época gris. Es la vox populi, la voz de la gente”, agrega Shavit, al contarnos más detalles sobre el origen del proyecto.

Arte que sana

“¿Por qué no hacemos esto no solo en el Perú, sino a nivel mundial?, porque la pandemia ataca a todo el mundo, el rico, el pobre, el blanco, el negro, el cristiano, el musulmán, todos están afectados en esta época”, cuenta Shavit que pensaron en Casa Fugaz durante la cuarentena. “¿Por qué no usar esta experiencia para unirnos en algo más grande?”, se dijeron. De ese despertar en la oscuridad nació One Voice. Detrás del arte que estará en la calle, se van a expresar y transmitir valores fundamentales: igualdad, tolerancia, solidaridad, resiliencia, amor y respeto. Varios nombres destacados en el arte urbano ya se están uniendo: Ron English, California Locos, Hugo Gyrl, Chorboogie, Hiero Noriega o Nate Dee.

Pero no estarán solo los consagrados. Todos pueden participar en este festival que se realizará en las calles, y que tendrá como epicentro inicial el Callao. Como aliados principales de Casa Fugaz están Mana Contemporary, Eugene Lemay y Yigal Ozeri. “La colaboración estrecha con ellos ha sido desde el primer día. En menos de un mes entramos en más de 10 países y 27 ciudades en 4 continentes y se siguen sumando ciudades, como Palermo en las últimas horas. En ese mismo tiempo se armaron la página web y el concepto. El primer lugar ha sido un pueblo loretano, y esto se repetirá en Los Angeles, Roma, Nueva York, Tel Aviv, el Callao y otras ciudades grandes del mundo. La idea es que el mensaje que queremos transmitir viaje al otro lado del planeta”, nos dice Shavit. De este modo, por ejemplo, una fotografía tomada en La Habana podrá proyectarse digitalmente en los Estados Unidos. Otra tomada en Costa Rica podrá aparecer como un mural en Angola.

A través del diálogo y el intercambio, esperan transmitir las experiencias y las voces de aquellos que han sufrido opresión sistemática y racismo, reavivando el mensaje fundamental del movimiento “Black Lives Matter”, que será una de las banderas que reivindique One Voice. Estén atentos. //

Convocatoria: One Voice, Vox Populi

Como parte del festival One Voice, se abrirá una convocatoria abierta –llamada “Vox Populi”- para que personas de todo el mundo presenten una fotografía tomada durante el periodo de pandemia que se publicará en el sitio web www.onevoiceinititive.com y luego se mostrará como parte de una exposición. Todo, por supuesto, tras superar una selección realizada por los organizadores. Vox Populi amplía el diálogo al incluir tanto a artistas como al público en general en la iniciativa.

Quienes deseen participar pueden enviar imágenes que reflejen sus experiencias aquí: https://www.onevoiceinitiative.com/copia-de-visual-art o voxpopuli@fugaz.pe Además, One Voice hacen otra convocatoria fundamental a las autoridades y empresas privadas que se quieran unir al evento como auspiciadores. Pueden hacerlo a este mail: Info@onevoiceinitiative.com

