A los treinta también se puede ser niño. Le pasa a Gino Valle, comunicador de profesión y devoto de una serie de videojuegos que marcaron a una generación: desde “SmackDown!” y “Guitar Hero”, a “Tekken Tag” y “God of War”, por solo mencionar a algunos de miles. De chico, Gino solo podía acceder a una PlayStation 2 cuando visitaba la casa de su primo más querido. Nunca pudo tener una consola hasta que por azares del destino, ya de adulto, apareció en la sala de su casa una caja con la inscripción PS2.

“Ahora hay videoconsolas con mejores gráficas, pero jugar con la PlayStation 2 me transporta a cuando tenía 13 años. Recuerdo que, en comparación con la Play 1, los cambios fueron bien bravos, sobre todo a nivel visual”, cuenta Gino, quien tiempo atrás adquirió una PlayStation 1 en Polvos Azules por 150 soles.

Gino Valle, comunicador, se siente como un niño cada vez que prende su PlayStation 2. Como él, muchos niños el año 2000 quedaron fascinados con la consola de Sony. (Foto: archivo personal)

Han pasado 21 años desde que Sony lanzó la PlayStation 2 y revolucionó el mercado de los videojuegos, llegando a vender 155 millones de consolas en todo el mundo. En Japón, país del lanzamiento, provocó un auténtico furor: se vendieron un total de 900 mil videoconsolas durante la primera semana en tiendas. Su éxito sin precedentes opacó a otros lanzamientos, como la GameCube de Nintendo, la primera Xbox o la Dreamcast de SEGA.

Los críticos del mundo gamer elogiaron su hardware y gráficas, además de su capacidad para reproducir DVD y la compatibilidad con el sistema de la PlayStation original. (Foto: Sony)

La PS2 contenía una tarjeta de memoria de 8MB que podía ampliarse y un procesador Emotion Engine con 300 MHz y 6,2 Gigaflops.

A esta parte del mundo llegó hacia finales del 2000 y su precio era de aproximadamente 500 dólares. Los críticos del mundo gamer elogiaron su hardware y gráficas, además de su capacidad para reproducir DVD y la compatibilidad con el sistema de la PlayStation original . El color estándar de la PS2 es negro mate, aunque se produjeron diferentes tonalidades en ediciones limitadas, que hoy son perseguidas por los coleccionistas y pueden llegar a costar los mil dólares.

“El PlayStation 2 me alejó de las consolas de Nintendo. Es verdad que en ciertos aspectos técnicos el GameCube era mejor; sin embargo, el PlayStation 2 ofrecía el catálogo de juegos más extenso que había visto, con historias más complejas y maduras. Jugar con la consola de Sony era sumergirse en un mundo enredado pero intrigante. Creo que es por eso que me enganché especialmente con la aventura del semidiós Kratos en ‘God of War’”, cuenta Diego Suárez, periodista de este Diario especializado en ciencia y tecnología y gamer aficionado.

Para celebrar los 20 millones de PS2 vendidas Sony lanzó en 2001 la serie de consolas Automotive. Cinco nuevos colores, y solo 1998 unidades de cada uno.

La PS2 contenía una tarjeta de memoria de 16MB que podía ampliarse y un procesador Emotion Engine con 300 MHz y 6,2 Gigaflops, que le permitía soportar videojuegos de una resolución de 1080i. Los que pudieron disfrutarla, como Gino y Diego, recuerdan el inolvidable sonido del menú de la consola justo al encenderse, con el logotipo de PlayStation 2 apareciendo y la sección de configuraciones al iniciarla sin disco.

En el canal de YouTube Japan Gemu, especializado en tecnología, muestran que en distintas tiendas del lejano país asiático, hace tan solo dos años, se puede conseguir una PlayStation 2 a precios que oscilan entre los 30 y 40 dólares. En Perú, a través de plataformas como Linio o Mercado Libre, ofertan la consola a 500 soles en promedio. Distintos influencers tecnológicos, en pleno 2021, aún recomiendan adquirirla.

El clásico mando o joystick de la PS2. A esta parte del mundo, la consola llegó hacia finales del 2000 y su precio era de aproximadamente 500 dólares.

“Creo que los niños del año 2000 nos enamoramos de esta consola porque tenía mucha innovación y variedad de juegos. Hay que recordar también que la PlayStation 2 se podía chipear. La calidad de los juegos era muy buena para el precio que lo conseguías, a diez soles aproximadamente. La gente no tenía menos de veinte discos, por lo menos”, concluye Piero Rainuzzo, CEO de Pase del Desprecio y fanático de las consolas de Sony desde hace más de dos décadas.

MODELO RETRO

A inicios de año , la tienda SUP3R5 anunció la venta de una versión especial de la PS5 que tiene por nombre oficial “Retro Inspired”, teniendo como referencia a la consola PS2, aunque sin contar con la aprobación de Sony. La estructura de la PlayStation 5 fue intervenida para tener el clásico logo en la parte frontal. Tenían previsto lanzar al mercado unas 300 consolas, pero tuvieron que cancelar la presentación debido a que denunciaron amenazas.

Modelo “Retro Inspired” que la tienda SUP3R5 tenía planeado lanzar al mercado este año.

“Anoche, nuestro equipo comenzó a recibir amenazas a su seguridad. Nos tomamos en serio estas amenazas y, como resultado, no avanzamos. Todos los pedidos se cancelarán con reembolsos completos”, decía el comunicado publicado en Twitter.

Sea como fuere, la PS2 original marcó un antes y después en el mundo de los videojuegos. Y su lanzamiento, hace más de dos décadas, impulsó definitivamente el fenómeno PlayStation. //

