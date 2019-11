Pokémon Espada y Pokémon Escudo salieron al mercado el 15 de noviembre en medio de una gran atención por parte de jugadores y medios especializados, pero también dentro de un ambiente convulso por una serie de eventos que han dividido a la comunidad de seguidores de la franquicia.

- EXPECTATIVA PREVIA -

La serie principal de videojuegos de Pokémon siempre había sido lanzada en dispositivos estrictamente portátiles, desde la Game Boy hasta la Nintendo DS. Si bien es cierto que hubo otros juegos de la franquicia en consolas de sobremesa como el recordado Pokémon Staduim o el reciente Pokémon Let’s Go, estos eran esencialmente vistos como ‘spin-offs’ y no como parte de la línea estelar de títulos. La llegada de Pokémon Espada y Escudo a un equipo como Nintendo Switch era un viejo sueño de los fans, que esperaban ver sus juegos favoritos en un equipo de potencial mayor.

Tampoco se puede pasar por alto que esta entrega doble de Pokémon era vista por los jugadores e incluso una parte de la prensa como uno de los grandes lanzamientos exclusivos de la Switch, que por ahora viene gozando de una buena salud comercial. No es ningún secreto que Espada y Escudo son considerados las grandes apuestas de Nintendo para el cierre de 2019 y el mercado navideño, vital en las ventas de videojuegos.

- EL ANUNCIO QUE CAMBIÓ TODO -

Los meses previos al estreno comercial de la octava generación de Pokémon fueron de intenso debate entre los fans de la franquicia debido a que Espada y Escudo llegaban con un cambio sustancial que los tomó completamente por sorpresa.

A mediados de este año, Junichi Masuda y Shigeru Ohmori, desarrolladores a cargo de Pokémon, concedieron una entrevista a la revista Famitsu en la que señalaron que los nuevos juegos no contarán con la Pokédex Nacional. Es decir, que ya no se podrá tener a todos los pokémones que han aparecido desde el inicio en las nuevas versiones. La medida se mantendrá en las futuras entregas de Pokémon.

Hasta ahora, la tradición era que estos juegos permitieran obtener a todas las criaturas de la franquicia por diversos métodos: intercambios, eventos especiales en línea o la transferencia desde juegos anteriores. Los jugadores podían llevar a sus compañeros favoritos de las versiones pasadas a las de la generación más reciente, algo especialmente valorado por numerosos jugadores de larga data.

Más adelante, los creadores del título conversaron con US Gamer e indicaron que se tomó tal decisión debido a que la cantidad de monstruos había superado el millar con Espada y Escudo.

Masuda, productor de los nuevos juegos, explicó que con el tiempo sería imposible llevar a todos los pokémones anteriores a cada entrega nueva, por lo que Espada y Escudo eran un buen punto para cambiar tal paradigma. Masuda y Ohmori agregaron que, a cambio, buscaban un sistema de juego balanceado y, en menor medida, dotar a los nuevos títulos de animaciones de mayor calidad que pueda disfrutarse en una Nintendo Switch.

Poniéndolo en cifras más concretas, Pokémon Espada y Escudo tienen unos 400 pokémones registrados. Hasta la generación anterior, podían tenerse 809 criaturas en un solo juego.

- “DEVUELVAN LA POKÉDEX NACIONAL” -

El anuncio generó tal disgusto en un sector de los fans, que los pedidos de volver al esquema tradicional se multiplicaron y surgió una ola de hostilidad abierta hacia los desarrolladores de Pokémon Escudo y Espada. En posteriores declaraciones, el equipo detrás de los juegos hizo hincapié en que no había forma de dar marcha atrás con la medida, lo que causó mayor malestar entre numerosos usuarios.

Etiquetas de Twitter como #BringBackNationalDex (traigan de vuelta la Pokédex Nacional) o #Dexit (mezcla de Pokédex y ‘exit’) fueron usadas por parte de la comunidad para reunir sus airados reclamos y convirtieron en tendencia mundial.

Nintendo y Game Freak previamente habían anunciado la llegada de Pokémon Home, un servicio de almacenamiento en la nube con el que se podrán conservar e importar criaturas de títulos pasados y otras más recientes. Quizá si Home llegaba al mismo tiempo que Espada y Escudo se podría haber reducido la animadversión, pero esta solución de ‘cloud computing’ recién llegará en 2020. De todas formas, la mayor parte de monstruos de bolsillo seguirá sin poder usarse en los juegos nuevos.

No fueron pocos los que señalaron que aquel viejo lema de la franquicia, “Gotta catch them all!” (“¡Atrapa a todos!”), quedaba en el olvido. Uno de los grandes incentivos para buena parte de los jugadores era el reto que suponía completar una Pokédex cada vez más grande, aunque también justo decir que esto no es un aspecto prioritario para una parcela importante de usuarios casuales de Pokémon.

La comunidad no solo se mostraba furiosa porque se dejaba de lado a un enorme grupo de pokémones, sino también porque los gráficos presentados en los avances del juego eran inferiores a la media de los otros grandes títulos de Nintendo Switch como The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey.

Los más críticos consideraban que los entornos tridimensionales y numerosas secuencias de combate eran tan simples que no justificaban la decisión de haber dejado atrás a Pokédex Nacional. Asimismo, no fueron pocos los que apuntaron que varias animaciones de entregas anteriores parecían haber sido reutilizadas en los nuevos títulos.

Estas últimas consideraciones llevaron a que se volviera tendencia mundial otro ‘hashtag’: #GameFreakLied (Game Freak mintió). Con esa etiqueta, se acusaba al estudio detrás de Pokémon Espada y Escudo de no haber hecho un juego de calidad superior, pese a prescindir de cientos de sus antiguas criaturas.

Un punto de quejas adicional tuvo como blanco a “Little Town Hero”, otro título de Game Freak, lanzado poco antes de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Los fans consideraban que aquel juego había supuesto un desvío de recursos (económicos y humanos) que debían haberse destinado a un proyecto grande como Pokémon. Según los defensores de esa teoría, lo citado habría significado una merma en la calidad de las nuevas entregas de la franquicia de Pikachu y Charizard, debido a que Game Freak no disponía de tanto personal.

También abundaron las referencias que Pokémon era una de las franquicias de entretenimiento más rentables del mundo y que podía disponer de muchos más recursos para presentar un juego de altos estándares.

Llegado a determinado punto, incluso aparecieron algunos comentarios amenazantes en las redes sociales hacia personalidades como Masuda. A pesar de todo, los desarrolladores siempre trataron de poner paños fríos a la situación y supieron mostrar calma.

- FILTRACIÓN -

Las filtraciones no han sido ajenas a la historia de Pokémon, pero la que tuvo lugar antes del estreno de Espada y Escudo es probablemente la más grande en la historia de la franquicia. La lista casi completa de criaturas del juego, incluyendo a la gran mayoría que no se había revelado, apareció en Internet.

La información no solo era nominal, sino que estaba acompañada de capturas de pantalla de diversos eventos del juego que terminaron siendo reales.

Por ahora no se ha podido confirmar cuáles fueron las fuentes de las filtraciones, aunque los rumores apuntan a que una de estas personas fue alguien con acceso previo a una copia. Se especula con que podría haber sido un ‘youtuber’ que recibió el juego para un análisis e incumplió los acuerdos de privacidad.

Durante los últimos días previos al estreno, Nintendo, copropietaria de la franquicia, se dedicó a pedir la suspensión de las cuentas de Twitter que difundían la información filtrada. También en ese periodo algunos reportes citaban que Nintendo habría alargado el embargo de publicación de notas sobre los juegos causa de la filtración masiva y la sospecha surgió debido a que las primeras reseñas de la prensa demoraron un poco más de lo normal en aparecer.

Cuando finalmente llegaron Pokémon Espada y Pokémon Escudo ya no había demasiados secretos para la mayor parte de los fans informados.

Una semana antes del estreno, The Pokémon Company publicó un comunicado señalando que el evento de lanzamiento de los nuevos juegos en Tokio era suspendido por “razones operativas”. Tanto la prensa como los usuarios comunes se preguntaron si las filtraciones tenían que ver con la decisión.

- EL LANZAMIENTO Y EL FUTURO -

Independientemente de los problemas, se espera que los dos juegos de la octava generación de Pokémon tengan grandes cifras de ventas y la crítica ha tenido una opinión mayoritariamente favorable acerca de estos.

De hecho, las cifras que llegan desde el Reino Unido, uno de los mercados más importantes de Europa, dan cuenta del enorme éxito del lanzamiento. Escudo y Espada son el segundo estreno más exitoso de la franquicia en ese territorio y el videojuego de mejores ventas en la recta final del año. En 2019, solo FIFA y Call of Duty, disponibles en varias plataformas, han superado en suelo británico las cifras iniciales de Pokémon, que únicamente puede jugarse en Nintendo Switch.

Se espera que los juegos reporten ingresos similares a los de las entregas anteriores, incluso teniendo en cuenta que son más caros. Lo anterior se debe a que las nuevas entregas llegan a un sistema más potente y no una consola estrictamente portátil.

El agregador de reseñas Metacritic le ha otorgado a ambos títulos un puntaje de 81 sobre 100 tras reunir los puntajes de la prensa especializada. La contraparte es que la sección de votos de usuarios de ese sitio web ha sido vandalizada por los fans molestos, que han hecho que las puntuaciones disminuyan a 3,7 sobre 10 (Pokémon Escudo) y 4,1 (Pokémon Espada) en dicho apartado.

Lo sucedido con la salida al mercado Espada y Escudo es visto por algunos como una señal de que la serie de videojuegos podría estar dando señales de agotamiento. El comentario no es nuevo, pero la polémica reciente ha hecho que vuelva a tener notoriedad.

Más allá de lo anterior, es innegable que Pokémon sigue siendo una fuerza enorme en la industria del entretenimiento y su rentabilidad es la mayor muestra de ello. Entregas posteriores dirán qué tan importantes fueron Espada y Escudo en la historia de la franquicia, que siempre se ha caracterizado por ser extremadamente fiel a sus elementos básicos.