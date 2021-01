Conforme a los criterios de Saber más

RuPaul’s Drag Race, el reality que busca a la nueva superestrella drag de Estados Unidos, estrenó el pasado primero de enero su temporada 13 en medio de gran expectativa. Es el espacio televisivo con mayor audiencia de la cadena Logo TV y, desde el 2016 a la fecha, ha ganado cinco premios Emmy como mejor programa de competición.

El estreno de cada capítulo es un suceso en redes sociales gracias a su muy activo fandom. Los seguidores del show se cuentan por millones en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. El peruano Billy Tandaypan, mejor conocido como Billymadethis, es uno de ellos.

Billy cuenta que empezó a seguir RuPaul’s Drag Race en el 2016 por su mejor amiga, Daniela, que solía mandarle memes del popular reality, pero que él no entendía. Fue así que despertó su curiosidad por saber más de ese grupo chicas, de gran talento para el baile y la actuación, vestidas con trajes multicolores y espolvoreadas con maquillajes extremos, que soñaban con ser la próxima reina drag.

Billy Tandaypan, ingeniero de sistemas y aficionado a la ilustración, se enganchó rápidamente con el programa. Ya convertido en fan, uno de sus pasatiempos era hacer dibujos de las participantes, los cuales compartía en su cuenta de Instagram. Un buen día, durante la temporada 9, publicó una ilustración de Aja, una de las drag que estaba en competencia, que se viralizó de inmediato.

Ese fue el inicio de todo. Aja, que tiene casi 900 mil seguidores en Instagram, era etiquetada por los fans del programa para que pudiera ver la ilustración inspirada en ella. “Yo recién empezaba a publicar mis dibujos. El fandom empezó a hacer memes con la ilustración, donde se podía ver mi username en uno de los bordes”, comenta Billy.

Ilustración de Shangela, participante de RuPaul's Drag Race. (Diseño: @Billymadethis)

Al poco tiempo recibió un mensaje inesperado por inbox. Era el representante de Aja, solicitándole los derechos de la ilustración para utilizarla como parte del merch oficial de la RuPaul’s DragCon, la convención más importante para los fans del mundo drag. Ese primer contacto le abrió la posibilidad de vincularse con el programa del que es ferviente admirador, pero ya no solo como un fan.

NUEVO RUMBO

RuPaul Andre Charles, o simplemente RuPaul, es considerado el drag queen de mayor éxito comercial en Estados Unidos. Su fama ha llegado a distintos rincones del mundo, al punto de ser considerada en el 2017 por la revista Time como una de las personalidades más influyentes. “No hemos trabajado directamente juntos, pero ese es el objetivo final. Ojalá pueda darse la posibilidad en algún momento”, comenta Billy, a modo de deseo.

RuPaul’s Drag Race es el programa de drag queens más popular del mundo. Con 13 temporadas regulares y la compra de derechos de autor en otros países, se convierte en uno de los fenómenos más influyentes de la televisión. (Foto: RuPaul's Drag Race en Facebook)

Por lo pronto, el ilustrador peruano ha desarrollado su trabajo para algunas de las drag más icónicas del programa, como Kandy Muse, Shangela y Sharon Needles. Sus ilustraciones se pueden apreciar en llaveros, pines, polos, entre otros objetos, disponibles en los canales oficiales del programa. En esta nueva temporada, cuenta Billy, estos irán apareciendo poco a poco.

Sharon Needles, drag de RuPaul's Drag Race. (Diseño: Billy Tandaypan)

Stacy Malibu. (Diseño: Billy Tandaypan)

“Yo no lo planeé que las cosas se dieran de esta manera, simplemente me dejé llevar y ahora estoy diseñando lo que me piden, mucho antes de que salgan los episodios. El contenido que elaboro es exclusivo para el programa, por lo que he tenido que firmar un contrato de confidencialidad, ya que he visto cosas que aún no salen al aire”, confiesa Billymadethis.

Gracias a la difusión de su trabajo, también ha podido desarrollar proyectos en la escena drag local. Sobre esto último, dice que RuPaul’s Drag Race ha permitido una mayor apertura para que más personas se interesen sobre la movida drag en el país, dejando a un lado los prejuicios. “Creo que en los últimos años ha habido una evolución, cada vez se entiende más que esto es un arte”.

Billy tiene planeado seguir con su trabajo de ingeniero de sistemas y, a la par, cultivar una carrera como ilustrador y dibujante, algo que aprendió de manera empírica desde que era niño y que fue perfeccionando con algunos cursos de diseño que llevó en el camino. Dice que le gustaría lanzar próximamente una colección con ilustraciones propias, basadas en sus experiencias. Lo más probable es que, más pronto que tarde, nos sorprenda. //

VIDEO RECOMENDADO

Envy Perú: drag queen de origen peruano se alza con la corona de Drag Race Holland