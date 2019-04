Perú Sub 17 y otras incómodas polémicas en la historia del fútbol peruano | VIDEO

Explotó Twitter con insultos. Facebook no soporta más otra historia de conspiración. Y en WhatsApp no se deja de maldecir la bronca que produce quedar fuera de un Mundial. La selección peruana Sub 17 hizo su trabajo hasta donde le alcanzó. Ganó su Grupo en la primera fase, y se levantó en el Hexagonal Final para vencer a Uruguay en los descuentos. Cinco puntos y diferencia de -2 en goles. Había que esperar. Argentina debía ser campeón contra Ecuador y confirmarnos el boleto a Brasil 2019. Pero la historia nos pegó en la cara y nos bajó del coche a millones. Ecuador también se levantó, goleó 4-1 a la 'Albiceleste' de Pablito Aimar y chau, nos arrebató el cupo. Ni 100 mil calmantes pueden frenar a la premiada mejor hinchada del mundo por la FIFA cuando ve perder a su selección.

¿Existe polémica? Sí. Argentina con el 4-1 en contra igual era campeón. A Ecuador el resultado lo clasificaba al Mundial Sub 17. En Chile esperaban un gol norteño más para tentar levantar el título. No hubo nada. Lo que sí pasó es un pacto de no agresión los últimos 10 minutos por parte de los dos equipos que dejó fuera a Perú Sub 17. Luego, hablar de conspiración, de llamadas entre Buenos Aires y Quito, o buscar culpables entre el plantel peruano roza la testarudez.

Hay que mirarnos al ombligo y aceptar que, aunque hoy seamos víctimas de estos pactos invisibles, en el ayer lo pusimos en práctica sin sonrojarnos. Si lo recuerda, ponga play en YouTube a los últimos minutos del Perú-Colombia en Lima por las Eliminatorias a Rusia 2018. No hay necesidad de taparse la boca como Radamel Falcao o Christian Ramos, los equipos saben que cuando hay un resultado que los favorece, bajarán la guardia. Sucede en el Nacional de Lima, el Santiago Bernabéu o en la pinchanga de fulbito amateur con los amigos. ¿Está mal? Menottistas dirán que se rompe el primer mandato del fútbol: jugar hasta el pitazo final. En cambio, bilardistas negarán cualquier argucia puesta en escena.

Cuántas veces más tiene que pasar para que el hincha peruano entienda que el juego del fútbol, muchas veces, tiene "malos" jugadores.

Argentina 6-0 Perú, Mundial 1978

Cuarenta años después sigue doliendo. Y cada vez que un seleccionado sale a hablar de que hubo un arreglo con dinero de por medio y acusa a sus compañeros (Velásquez dixit), la prensa desempolva el mal recuerdo de ese doloroso 6-0 en el Gigante de Arroyito en Rosario. Hay videos en YouTube que pausan con detenimiento los movimientos del central Rodolfo Manzo. Que señalan que Cubillas dejó de correr durante el partido. Ese nefasto 21 de junio de 1978, Argentina nos arrolló sin piedad. Si hubo o no displicencia en los jugadores, si existió un pacto entre gobiernos, o si entró temor tras la visita del dictador Jorge Videla al vestuario peruano solo quedará en la verdad de los propios seleccionados.

Chile 4-0 Perú, Eliminatorias 1998

Esta eliminación aún cuesta aceptar. Parece una deuda pendiente que ni la clasificación a Rusia 2018 dejando fuera a Chile nos alivia. La selección peruana volvió a sufrir otra vergonzosa derrota fuera de su territorio, y hemos señalado por más de 20 años a la hostilidad de los hinchas chilenos, a las pifias a nuestro himno, al golpe que un carabinero le dio a Juan Reynoso, y al supuesto plan que armó la Inteligencia del Gobierno de Chile como los culpables de desastibilizar a una selección que no pudo evitar recibir 4 goles. Una generación marcada por una cruel derrota.

Defensor Sporting 0-0 Sporting Cristal, Copa Libertadores 1996

Cristal tenía que ganar en Uruguay a Defensor Sporting para avanzar junto a Universitario a los octavos de final de la Copa Libertadores 1996. Tenía. Pero ni siquiera lo intentó. Y esta actitud fue vista en la 'U' como una gran afrenta. Se quedaron esperando la solidaridad del compatriota aún sabiendo que el empate sin goles permitía a Cristal clasificar de ronda. Con 7 puntos los 3 equipos, los cremas se quedaron fuera por peor diferencia de goles (-2). "Alianza es el rival, pero Cristal es el enemigo", incendiaba Alfredo Gonzales, por entonces presidente de la 'U', a todos sus hinchas. Una polémica que se trasladó a las violentas tribunas y, a veces, aparece en discusiones de barrabravas del Twitter.

Alianza Lima 0-2 Universitario de Deportes, Copa Libertadores 1988

Cada 3 de agosto, el hincha de la 'U' le recuerda al compadre que no acabó un partido de Copa Libertadores. Era 1988 y, en la cancha, ganaban los cremas 2-0. Aliancistas expulsados y otros que adujeron lesiones dejaron a su equipo incompleto y se tuvo que dar por terminado el encuentro. La polémica se volvió burla, y hasta ahora en redes sociales es utilizada como pulla antes de los clásicos.

Bonus: Perú 1-1 Paraguay, Sudamericano Sub 20 Uruguay 2015

Este partido puede ser utilizado como prueba contra nosotros. En la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 hace 4 años, el empate clasificaba a Perú y Paraguay con 7 puntos, y dejaba fuera a Ecuador con 6. Adelantó Succar a los 24, y empató Amarilla a los 30' para los guaraníes. Con las reservas del caso, las selecciones cuidaron sus arcos y a cuenta gotas buscaron ganar el partido. Desde Ecuador nos llegaron miles de insultos, los miles que ahora estamos lanzando hacia Argentina.