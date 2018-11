La gran oportunidad que brinda la cadena CNN a 10 estudiantes peruanos

Una oportunidad única. Diez universitarios peruanos viajarán a Atlanta (Estados Unidos) a mediados del próximo año para capacitarse con la CNN en la elaboración de contenido y storytelling gracias a un convenio institucional entre la cadena de noticias y la Universidad Privada del Norte (UPN).

“La alianza busca que nuestros estudiantes tengan contacto con expertos internacionales de primer orden para que así afiancen competencias en el manejo de contenidos digitales y la gestión transmedia”, comentó la decana de Comunicaciones de la UPN Patricia Sánchez.

En el programa, los alumnos deberán realizar coordinaciones trimestrales con los mejores expertos en cada área para la elaboración de contenidos y tratamiento noticioso. Cabe resaltar que la casa de estudios es la única en el Perú que cuenta con los contenidos de CNN tanto para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Tenemos la intención de trabajar más cerca de las universidades y sus estudiantes”, cuenta Sebastián Laver, Head of Sales, Content and Out of home para América Latina de CNN. “Esta es una gran oportunidad para escuchar las ideas de los estudiantes y aprender de ellos”, concluye.