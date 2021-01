Conforme a los criterios de Saber más

1. ¿Qué significa que las playas estén cerradas?

Que no se puede hacer uso de ellas para actividades de veraneo. Todas las playas del Perú ubicadas en el litoral costeño (playas marítimas) están cerradas a los veraneantes hasta el 17 de enero, según disposición gubernamental.

2. ¿Puedo ingresar a la zona de arena para caminar, descansar o tomar sol?

No, tampoco se permite el ingreso a la zona de piedras si es una playa de piedras (ej. La Herradura, Cantolao, La Punta, Redondo, Makaha, etc.).

3. ¿Quiénes pueden ingresar al agua?

De momento, solo aquellos que laboran en el mar, como los pescadores, y los que realizan actividades deportivas acuáticas reguladas como la tabla, la vela, etc.

4. ¿Qué hay de los veredas, malecones o ciclovías junto al mar?

No hay ningún problema. Se puede usar estas zonas para la recreación (caminatas, paseos, vuelos de cometa, correr) y para la práctica de deportes individuales que no impliquen aglomeración. Las pichangas están proscritas.

5. ¿Puedo comer en la playa?

Por ahora no. En situaciones regulares, está prohibido la venta y/o el consumo de cualquier tipo de alimento y comida en la zona de arena, con la única excepción de la venta de agua.

6. ¿Es razonable la restricción del uso de playas?

Según Miguel Palacios, del Colegio Médico del Perú, las probabilidades de contagio en las playas son bajas. Más peligrosos son los espacios cerrados. El CMP planteó esta semana que las playas deben abrirse con un aforo del 40%.

7. ¿Hay multas para los que incumplan estas normas?

La Policía Nacional es la única autorizada para sancionar a los que incumplen las medidas de prevención. Actualmente, hay papeletas peatonales para los que incumplen normas como no llevar las mascarilla (S/ 340) o no respetar el distanciamiento.

8. ¿Se puede usar piscinas?

Sí, si se cumplen protocolos como aforo reducido, distanciamiento social en la zona de calentamiento y la piscina, uso obligatorio de mascarilla, vestidores inhabilitados y no tener una temperatura mayor de 37 grados. Así vienen funcionando las academias Johnny Bello, Ernesto Domenack, Aqualab y AquaXtreme, entre otras. Esta semana arrancó la temporada de verano de la popular piscina del Campo de Marte (Jesús María), operada por la Federación Peruana de Natación.

9. ¿Los que tienen casa frente al mar pueden hacer uso de la zona de playa?

Los propietarios de casas frente al mar están obligados a cumplir la legislación como cualquier peruano.

10. ¿Qué pasa con las playas privadas?

No existen las playas “privadas” en el Perú, como lo expresa la Ley 28656. Están son bienes de uso público, inalienable e imprescriptible. Los condominios cerrados deben garantizar una vía de acceso libre hacia el mar. Impedirlo es contrario a la ley.

11. ¿Puedo ir a veranear a un río?

El decreto no regula ni menciona el veraneo en un río pero no es aconsejable. En esta temporada aumenta el caudal del agua debido a las lluvias en la sierra, lo que es un potencial peligro. La regla general es huir de las aglomeraciones y no quitarse la mascarilla.

12. ¿Qué hay de los parques y clubes zonales?

Desde el 23 de octubre los clubes zonales y parques metropolitanos de la ciudad, administrados por el Servicio de Parques de Lima (Serpar), han tenido una reapertura gradual, con aforo del 60%, según detalló el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. En ellos se toma la temperatura a los visitantes; además, se exige el uso de mascarilla y el lavado de manos obligatorio. Se puede caminar, trotar y montar bicicleta en circuitos señalizados, así como practicar deportes individuales o en pareja. Sus piscinas están cerradas. //

RECREACIÓN

Todos los clubes zonales y parques metropolitanos están reabiertos, con aforo del 60 por ciento. En varios distritos, los parques enrejados permanecen cerrados, pese a que abrirlos ayudaría a desconcentrar los lugares poco aireados, como los centros comerciales.

