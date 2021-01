El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, planteó al Gobierno de Francisco Sagasti que habilite el ingreso a las playas con un aforo del 40%. Actualmente, el ingreso a estos espacios públicos está restringido hasta el 17 de enero, con el fin de controlar la propagación de la COVID-19.

Ayer, Palacios mencionó que las playas son lugares abiertos en los que las probabilidades de contagio son bajas y que es preferible que las personas asistan a ellas antes que a espacios cerrados como centros comerciales.

El Comercio consultó a los especialistas su opinión respecto a la propuesta del CMP. He aquí lo que dijeron:

A favor

El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo afirmó estar de acuerdo con que se den ciertas facilidades a la población respecto al ingreso a las playas. Asimismo, mencionó que el aforo de estos espacios sí se puede controlar. “Eso [aforo del 40%] se puede controlar de diversas maneras. Desde un tema técnico simple como un dron que te puede decir cuántas personas puede haber en determinados sitios”, indicó.

Gotuzzo enfatizó que todos los asistentes a la playa deben usar mascarilla el mayor tiempo posible. “Cuando se meten al agua, se quitan la mascarilla. Pero después, se la vuelven a poner”, sugirió.

Recomendó que las personas mantengan el distanciamiento físico y que de preferencia no lleven comida. “Yo diría que las playas no son peligrosas, mientras [las personas] usen su mascarilla y mantengan el distanciamiento social. Para eso tiene que haber una cantidad de población que no sea muy grande”, señaló Gotuzzo.

Añadió que las municipalidades pueden establecer turnos de ingreso a las playas por tres horas. “Pueden hacer un sistema, mejorar la inteligencia. Yo creo que para la salud mental de las personas es bien importante hacer eso”, finalizó.

Por su parte, César Ugarte, médico epidemiólogo e investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), también afirmó estar de acuerdo con la reapertura de las playas, resaltando que las personas, por su salud mental y física, necesitan de estas actividades.

“Si yo tengo una actividad en espacio abierto, debería tratar de defenderlo al máximo que se pueda usar”, indicó el epidemiólogo.

Respecto al aforo permitido, Ugarte mencionó que “eso es bien complicado porque depende de cada playa y de cada ingreso. Es un poco más complejo de decir. Si me pides un número, no sabría decirlo”.

Asimismo, resaltó que debe haber capacidad para vigilar que el distanciamiento social se cumpla, así como evitar que las playas tengan espacios donde se pueda vender comida.

Ugarte indicó que “cuando te metas al mar, también debes conservar tus 2 metros de distancia. Todas esas cosas tienen que venir con una gran campaña de educación, para justamente proteger esos espacios para actividades físicas”.

Sobre cómo controlar el aforo, el epidemiólogo considera que eso debe planificarse con anticipación. “La recomendación sería que las autoridades evalúen urgentemente cómo controlar el aforo. De repente en grupos pequeños, con horarios muy cerrados. Tratar de que sean antes de almuerzo y después de almuerzo para que justamente uno evite tener estas opciones de comida”, puntualizó.

En contra

Carlos Medina, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, manifestó estar en contra de la recomendación del Colegio Médico de reabrir las playas.

“Personalmente, no es una medida con la que estoy de acuerdo. Creo que hay un incremento importante de casos en los hospitales. Hay más gente que se está contagiando y tenemos poco recurso humano”, señaló.

Indicó que establecer un aforo en las playas implica tener más vigilancia en esta zona para que se respete la medida, pero eso implica recurso humano con el que no se cuenta. “En este momento, es más sencillo, desde el punto de vista logístico, evitar este tipo de actividad para no crear más hacinamiento y más contagios, que permitir cierto número que no se puede controlar”, comentó Carlos Medina.

El Colegio Médico señaló que es más riesgoso estar en un centro comercial que en una playa, a lo que Medina indica que “definitivamente, pero que sea menos riesgoso, no quita que sea riesgoso. Algo que promueve contagios porque tenga menor riesgos que otras actividades, no deja de ser riesgosa”.

En ese sentido, el infectólogo considera que “si seguimos con una consigna donde se promueve el uso de espacios donde puede existir hacinamiento, o promoviendo la aglomeración de personas, lo único que generaremos es un mayor número de contagios y mayor cantidad de enfermos”.

Debido a esto, su recomendación es que aún no se abran las playas, y, además, reducir aforos en los restaurantes y centros comerciales. “En los restaurantes, ninguno cumple el aforo establecido. No lo cumplen porque no hay nadie que lo vigile. Si tú incrementas un aforo, tienes que implementar un sistema de vigilancia que controle este aforo y eso demanda recurso humano”, señaló.

Finalmente, Medina indicó que “ahorita estamos viendo los casos que se han contagiado posiblemente a inicios de diciembre. Aún nos falta ver los casos que se han dado a lo largo de diciembre, Navidad y Año Nuevo. Eso se verá recién a finales de enero e inicios de febrero. Si no queremos pasar febrero, marzo y abril con el mismo sistema, viendo más gente enfermarse y morir, se tiene que actuar desde ya. No podemos permitir que se siga en esta línea”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Defensoría del Pueblo calificó de grave la falta de camas UCI a nivel nacional