Cuando hace más de una década empezamos a escribir sobre el naciente “boom” de discos de vinilo en el país, este se extendía apenas a unas cuantas tiendas de segunda mano y a melómanos afines a la nostalgia del sonido analógico. Eran tan pocos que se citaban en cafés para conocerse y ver que en verdad existían. Lo que entonces era la rareza hoy es la norma: los discos de vinilo volvieron y triunfaron en una carrera larga hasta derrocar en ventas a los discos compactos (CD). Las tiendas se multiplicaron igual que el fanatismo y ya nadie discute su posición de verdadero “formato rey” de los soportes físicos.

Hoy en el Perú hasta se han empezado a fabricar discos de vinilo, después de 30 años de que su factura se descontinuara por desinterés del mercado. Las tiendas que los venden en Lima, decíamos, proliferan y han sofisticado mucho sus propuestas. Ya no son solo discos de segunda o tercera mano los que ofrecen sino mayormente nuevos, y de títulos recientes que van más allá de la esfera del rock clásico, al que tanto se le asocia. Las estrellas pop del momento, como Dua Lipa, Billie Eilish o Adele, todas reservan un tiraje para el viejo 12 pulgadas.

Mientras Lima vive un pequeño boom de reediciones locales (en los últimos meses han aparecido discos de vinilo de bandas como Leusemia, Narcosis, Autocontrol, Dolores Delirio, Mojarras), se acaba de anunciar la realización del FIV LIma, el primer festival internacional del vinilo. Se trata de un evento que se realizará el sábado 4 y domingo 5 de diciembre (Manuel Bonilla 136, Miraflores) y que contará con al menos 13 stands de tiendas de venta de vinilos, entre ellas a una tienda invitada argentina que ofrecerá títulos de ese país.

Manuel Ruiz es coleccionista, melómano, fan de los Rolling Stones y uno de los organizadores del Festival Internacional del Vinilo (FIV LIMA 2021). (Foto: Oscar García).

La idea se le ocurrió a la gente de Psycho Producciones, luego de viajar a países como México y constatar la existencia de eventos grandes en torno al formato analógico. “Nos pareció que Lima merecía también tener un festival similar a lo que se está dando en capitales hermanas”, cuenta Manuel Ruiz McMillan, melómano y coleccionista. Hace algunos años conoció el poder del sonido analógico con un disco de los Rolling Stones y desde entonces no ha parado de comprar vinilos.

“Lo que me gusta es que es una ceremonia. Nosotros no estamos en contra del streaming. Yo escucho Spotify, tengo CD´s, porque todo depende de lo que estés haciendo en el día. Si tengo un momento de verdadera calma al finalizar el día, voy a abrir un disco, lo voy a limpiar, lo voy a poner, me voy a tomar algo, es otra la experiencia. Recordemos que todo coleccionista compra más con el corazón que con la razón. Es un tema pasional”, precisa.

Juan Carlos Chiroque, de Discos Eternos, otra tienda que participará en el Festival Internacional del Vinilo (Foto: Manuel Melgar)

Una de las tiendas que participará del FIV Lima es Lazyitis Discos, que ya van a cumplir casi diez años en la dedicada venta del formato rey en Lima, siempre con las verdaderas novedades. “Empezamos como una tienda virtual y a los dos años abrimos un primer local. En algún momento llegamos a tener dos, pero por cuestiones de la pandemia, nos centramos solo en nuestro local de Miraflores [Av Larco 345, Galeria Multicentro Tda M-22, 2do piso]”, refiere Elliot Estrada, uno de sus dueños.

Elliot Estrada, desde su tienda Lazyitis Discos, de Miraflores. Es reconocido por sus clientes por las recomendaciones musicales que suele hacerles. Semanalmente transmite por streaming las novedades que llegan a su tienda. (Foto: Oscar García).

Contrario a lo que se puede creer, en pandemia las ventas de los discos de vinilo se fueron para arriba y esto ocurrió también en Perú. “En pandemia, vendimos mucho más. Esto tiene que ver con el hecho que la gente se quedara en sus casas y tuviera tiempo de más”, cuenta la gente de Lazyitis, que también han incursionado en la producción de LPs, con la edición en vinilo del debut de la banda local Turbopótamos.

El FIV LIMA se plantea como un espectáculo cultural y gastronómico. Habrá food trucks, presentaciones acústicas en vivo con invitados como Francisco Chávez (Ganador de Yo soy como imitador de Andrés Calamaro), Esquina Pestaña, Nicolás Duarte (Voz de Cuchillazo y La Mente), Autobús, Roca Boreal, JAS quien además de tocar firmará autógrafos, Frágil únicamente a través de una firma de autógrafos, Instagram Spot a cargo de Radio Oxígeno y el ´Silent Party´ realizado por Veltrac Fun Shop. Las entradas están a la venta en Joinnus. //

El 4 y 5 de diciembre se realizará el FIV Lima, la primera edición del Festival Internacional del Vinilo, para los amantes de este formato. Habrá 13 stands de tiendas especializadas, 10 horas de música en vivo y firma de autógrafos, good trucks y más. (Video: Óscar García / Somos)

