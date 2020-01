No ha nacido aún el hombre capaz de reunir a decenas de millonarios en una tarima para entregar lo más valioso que tienen, que no es dinero, joyas o Ferraris. Su tiempo.

La noche del 27 de enero de 1985, Michael Jackson -que ya era Michael Jackson- terminó de componer la letra y música de We are the world, ese himno, junto con Lionel Richie -que ya era Lionel Richie-. La leyenda dice que incluso la mañana siguiente volvió a hacer correcciones. Uno a uno fueron llegando Bob Dylan, Ray Charles, Diana Ross, Bruce Springsteen, Billy Joel, Stevie Wonder, Tina Turner, Cindy Lauper. Llegaban en limosinas, taxis, apurados, con jeans y peinados estrafalarios. Fueron en total 45 de los artistas más influyentes de la música del siglo XX quienes grabaron el himno por la paz más más valioso de la historia: no solo por los 75 millones de dólares en ventas que recaudó, sino que llamó la atención sobre la terrible situación que vivían los niños en Etiopía y el resto de África.

Para quienes creían que el mapamundi solo tiene una cara, We Are The World les mostró que la solidaridad es un bien escaso y por eso mismo, no tiene precio.

***

Con ese bigotito que nunca se ha quitado y esa voz joven que interpretó “Jesus is Love” en el funeral de Michael Jackson, Lionel Richie abre el video de Somos el mundo -la traducción al español- con este sutil llamado de atención que jamás ha perdido vigencia. El segundo verso lo canta junto a Stevie Wonder, un crack.

There comes a time

When we heed a certain call

When the world must come together as one

There are people dying (1)

Quienes fuimos niños en los 80 y alguna vez vimos el video en la vieja Trinitron a colores de la sala de la casa, pueden tararear la melodía, recordar las camisetas blancas USA AFRICA (2), el encendido amarillo del look de Cindy Lauper, la voz grave de Joe Cocker, el impecable traje de Michael Jackson y, sobre todo, pensar qué hicimos desde entonces para que esa letra no quede solo en el papel.

(1) La mejor traducción al español dice: Llega un momento / Cuando prestamos atención a un cierto llamado / Cuando el mundo debe unirse como uno / Hay gente muriendo...

(2) USA for Africa (Unión de Apoyo de Artistas para Africa) fue el nombre bajo el cual 45 conocidos artistas, principalmente estadounidenses, liderados por Michael Jackson, Harry Belafonte, Stevie Wonder, Lionel Richie y Bruce Springsteen se reunieron para grabar el sencillo “We Are the World” en 1985.

***

Óscar García es el periodista de Somos que más sabe sobre música, conciertos, efemérides, rock stars y demás curiosidades sobre el tema. Es una silenciosa enciclopedia. Era un niño cuando We are the world se estrenó, en 1985, y tiene una mirada sobre su significado, no solo como gesto solidario sino como hito en la industria: “Lo importante de “We Are The World” y USA for Africa es que aparece en una época en la que muchos músicos pop, que siempre habían vendido una imagen de superficialidad y de vanidad, típica de los ochentas, empezaron a volcarse con fuerza al tema de la solidaridad y la caridad. Y era lo justo y lo oportuno entonces, porque hablamos de la era de oro de la industria del disco. Los artistas ganaban mucho más dinero que el que sacan hoy por la venta de sus discos. ¡Eran multimillonarios!” Creo que fue importante que los músicos pop, que son personas influyentes, tomaran conciencia de los problemas del mundo y que trataran de hacer algo al respecto, aunque hay mucha controversia sobre si en verdad ayudaron a solucionar algo o solo lo maquillaron".

¿Cómo era el mundo en 1985? García hace un breve repaso histórico: “Esto coincidió con un periodo de terribles hambrunas en Africa, cuyas imágenes veíamos en los noticieros todos los días. Imágenes de niños que parecían esqueletos. Era terrible. En ese contexto, estos músicos dicen vamos a ver qué podemos hacer. Que yo recuerde, antes de “We Are The World”, estuvo Band Aid, algo similar pero solo con estrellas pop británicas, como Duran Duran o U2. Sacaron una canción, “Do They Know It´s Christmas”, y vendieron bastante en la Navidad de 1984. La respuesta de los estadounidenses, organizados por Michael Jackson y Lionel Richie, fue “We Are The World””.

En la puerta del estudio de grabación A&M de Los Ángeles, California, Quincy Jones, el productor, colocó un letrero: “Deje su ego en la puerta”. Se deberían imprimir polos.

***

Siete minutos, 15 segundos dura el video de We Are The World en YouTube, que supera los 900 millones de reproducciones sumadas todas las versiones que allí existen. Una ligera descarga de electricidad recorre el cuerpo al escucharlo, para recordarnos para qué es que uno está vivo.

LA LETRA COMPLETA DE WE ARE THE WORLD

There comes a time

When we head a certain call

When the world must come together as one

There are people dying

And it's time to lend a hand to life

The greatest gift of all





We can't go on

Pretneding day by day

That someone, somewhere will soon make a change

We are all a part of

God's great big family

And the truth, you know love is all we need





[chorus]

We are the world

We are the children

We are the ones who make a brighter day

So let's start giving

There's a choice we're making

We're saving our own lives

It's true we'll make a better day

Just you and me





Send them your heart

So they'll know that someone cares

And their lives will be stronger and free

As god has shown us by turning stone to bread

So we all must lend a helping hand





Coro

We are the world

We are the children

We are the ones who make a brighter day

So let's start giving

There's a choice we're making

We're saving our own lives

It's true we'll make a better day

Just you and me





When you're down and out

There seems no hope at all

But if you just believe

There's no way we can fall

Well, well, well, well, let us realize

That a change will only come

When we stand together as one