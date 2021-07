Conforme a los criterios de Saber más

El confinamiento ha provocado que aumente la demanda de cursos virtuales y otros cambios que, según especialistas, pudo haber tomado no menos de 10 o 15 años. “Esa modalidad también ha visibilizado las carencias del modelo educativo peruano, que le dio la espalda a la virtualidad por mucho tiempo. No se promovió el e-learning en la regulación peruana y, sin embargo, hizo uso de esta modalidad para resolver la crisis”, cuenta José Miguel Marchena, gerente de Innovación y Desarrollo de ISIL. Que eso no disipe sus beneficios: darle al alumno un mayor control sobre su proceso de aprendizaje.

Con esa idea en mente, lanzaron recientemente ISIL Go: una plataforma con más de 100 cursos en modalidad asíncrona (puede iniciar y terminar cuando quiera) en 13 especialidades distintas (Administración, Comercial, Comunicaciones, Contabilidad y Finanzas, Diseño, Diseño de Interiores, Educación, Habilidades Blandas, Innovación y Transformación Digital, Marketing, Operaciones y Logística, Talento y Wellnes).

La plataforma cuenta con más 700 horas de contenido audiovisual grabado, más de 500 sesiones de aprendizaje, más de 10,000 páginas de presentaciones y descargables y más de 2,000 actividades interactivas y evaluaciones. Cada curso tiene una duración de 6 horas (5 sesiones), cuenta con material audiovisual, actividades de interactividad, presentaciones y descargables para los usuarios, preguntas de acuerdo con el curso y cierra con una evaluación que incluye cuestionarios y diagnósticos.

Mantener a un alumno concentrado es todo un reto. Es fundamental, explica Marchena, comprender que del mismo modo en el que hay educación presencial buena y mala, haya educación online de buena calidad y otra que no la tiene. “Muchas de las nuevas plataformas de educación cometen el error de llevar a la virtualidad los defectos de la educación presencial. Por ejemplo, con cursos que tienen interminables sesiones de video. Solo viendo videos no se aprende. El alumno necesita recursos de interacción permanentes”, agrega.

El material ha sido desarrollado por más de 90 expertos nacionales y extranjeros, que permite darle un “potencial regional a la plataforma”.

Para ingresar revisar los cursos, paquetes y membresías, puede hacerlo en https://isilgo.com/pages/dashboard/public. Puede aprovechar un curso gratis por lanzamiento. Solo necesita un usuario y, claro, muchas ganas de aprender. //

