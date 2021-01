Conforme a los criterios de Saber más

Yolanda Medina es la voz y líder de Alma Bella. Nació y se crío en el distrito Mariscal Nieto en Chiclayo, donde empezó cantando boleros. Tiene 20 años de carrera musical. Su cuenta de IG es @yolandamedinaoficial. Ella responde aquí el Test de Proust Electoral.

—¿Qué harías si fueras electo presidente?

—Revisar la gestión anterior y ver cómo me entregan el Perú para poder yo dar explicaciones al pueblo luego. Enseñarles cómo se encuentra el país para poder sacarlo adelante. Rodearme un par de asesores muy inteligentes para que me ayuden en la elaboración de nuevos proyectos para el Perú.





—¿Dónde vivirías si es que mañana ganas las elecciones presidenciales en primera vuelta?

—Sería una experiencia vivir en Palacio. Sobre todo por la seguridad: son días complicados y creo que la seguridad de Palacio es importante para el cargo.





—¿A que persona en el mundo ni en el Perú no convocarías nunca en tu plancha de gobierno?

—Definitivamente a Martín Vizcarra.





—¿Qué es lo más urgente de atacar si es que tuvieras poder: el tráfico, la violencia o la educación?

—En primer lugar, la educación. Luego la violencia y por último el tráfico.





—¿Alguna vez ganaste algunas elecciones en el colegio o en tu edificio?

—Sí. Siempre gané todas las elecciones donde participé. Tengo ese pequeño privilegio de poder llegar a la gente.





—¿Por qué el Perú tiene a sus últimos 5 presidentes envueltos en problemas de corrupción?

—Pienso que en el Perú la corrupción ha crecido abismalmente. Han llegado a robar y a meternos muchas veces en problemas. No hemos tenido un presidente que haya postulado por la patria, sino por sus propios bolsillos.

Alma Bella y una de sus mejores formaciones. FOTO: GEC.





—¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

—Es mi hija. Enviudé hace 15 años y ella siempre va a ser el amor de mi vida.





—¿Cuándo y dónde has sido completamente feliz?

—Cuando nació mi hija. Esa es la felicidad más completa que puedes tener.





—¿Qué talento especial te gustaría tener?

—Me gustaría poder ayudar a la gente más pobre y aparecer dinero de la nada. Magia.





—Nombra 3 políticos peruanos buenos de todos los tiempos.

—Me la ponen difícil pues no sigo a ningún político. Alberto Fujimori fue un ben presidente. George Forsyth tuvo mano firme para ordenar Gamarra. Y por último, Susy Díaz: ella sí trabajó.





—¿Cuál sería el lema de tu campaña?

—“Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama al Perú como si fuera tu casa”.





—¿Ser político en el Perú es un premio o castigo?

—Para muchos es un premio: si fuera un castigo, no hubiera tanta desesperación por llegar al sillón.





—Si murieras y se te permitiera volver convertido en un político, ¿serías de centro, izquierda o derecha?

—Sería de izquierda. De esas personas que buscan un gran cambio.





—¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

—La cualidad que más admiro es la parte humana. Lo sensible de una persona, ese don para ayudar. No muchos la tienen, no muchos la tenemos.





—¿En qué ocasiones mientes?

—Mis pocas mentiras han sido para no herir a algún familiar. Solo eso. Prefiero decir la verdad a mentir.





—¿Qué harías con poder?

—Con poder cambiaría la manera de pensar de mucha gente. Y trataría de cambiar al mundo: estamos de cabeza. Es urgente cambiarle la tristeza a la gente, para eso debería servir el poder.





—¿Cómo te gustaría ser recordada?

Me gustaría ser recordada como una persona intachable correcta y sobre todo, humana.

MÁS TEST DE PROUST: