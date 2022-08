Todo tiene un origen, incluso los sofisticados aparatos electrónicos que usamos en la actualidad. Esto lo entienden muy bien los multimillonarios Jeff Bezos, Bill Gates y Michael Bloomberg que han puesto la mira en Groenlandia.

El interés de los tres empresarios recae en la isla Disko y la península de Nuussuaq, ambos situados en aguas de la bahía de Baffin, frente a la costa occidental de Groenlandia.

Según informe de CNN, esto se debe a los efectos del calentamiento global que ha dejado al descubierto territorios que por siglos estuvieron cubiertos, y que podrían contener minerales y metales como el litio, el níquel y el cobalto, que se han vuelto fundamentales para la producción de autos eléctricos.

La inversión de estos multimillonarios recae en una startup llamada Kobold Metals, que trabaja con la minera local, Bluejay Mining, para encontrar los minerales necesarios para impulsar los vehículos eléctricos y las baterías.

Sin embargo, la búsqueda y explotación de estos minerales ha despertado el rechazo de los lugareños. “Los habitantes, que ya sufren los efectos del cambio climático, no quieren sufrir aún más para que el resto del mundo pueda conducir carros eléctricos”, informó el diario The New York Times, el año pasado.