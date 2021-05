Cada 18 de mayo desde 1977 se celebra el Día Internacional de los Museos, fecha que conmemora la importancia de estas instituciones para el intercambio y el enriquecimiento cultural de las sociedades. A pesar de que las medidas de restricción social vistas en el último año por la pandemia han impulsado tecnologías para conocer nuevos lugares, culturas o temáticas, cada mes hay más de 500 millones de búsquedas relacionada al arte en Google.

Asimismo, cada vez son más los museos que digitalizan sus colecciones, en las que encontramos obras de arte de toda clase como esculturas, pinturas, fotografías y más.

En el marco del Día Internacional de los Museos, el gigante tecnológico Google presenta Google Arts & Culture , una aplicación gratuita para dispositivos iOS y Android (que también está disponible como sitio web) que nos permite visitar más de 2.000 museos de todo el planeta y en la que encontramos museos peruanos.

Museo Larco : Este museo cuenta con más de 200 elementos sobre la historia del antiguo Perú a través de las colecciones Ai Apaec y La muerte en el antiguo Perú.

: Este museo cuenta con más de sobre a través de las colecciones Ai Apaec y La muerte en el antiguo Perú. MALI : Se han digitalizado más de 160 obras que constituyen el acervo más representativo de la historia del arte peruano . Esta colección, testimonio de varios siglos de transformaciones culturales, incluye piezas precolombinas, coloniales, republicanas y contemporáneas.

: Se han digitalizado más de que constituyen el acervo más representativo de la . Esta colección, testimonio de varios siglos de transformaciones culturales, MATE: La exposición Alta Moda del MATE está compuesta por una serie de retratos tomados por el fotógrafo nacional Mario Testino que muestran a los peruanos de las altas montañas que rodean Cuzco vistiendo atuendos tradicionales.

MATE. (Imagen: Google / MATE)

Museo Pedro de Osma : La colección del museo Pedro de Osma cuenta con piezas artísticas peruanas que abarcan desde el siglo V hasta el XVIII d.C . En la app Google Arts and Culture se encuentran alojadas 162 obras digitalizadas del Perú Antiguo, agrupadas en colecciones de pinturas, esculturas y platería.

: La colección del museo Pedro de Osma cuenta con . En la app se encuentran alojadas 162 obras digitalizadas del Perú Antiguo, agrupadas en colecciones de pinturas, esculturas y platería. Amano: Esta institución se especializa en la protección de la historia textil peruana. El museo Amano cuenta con colecciones de textiles prehispánicos, abarcando culturas como Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Wari, Lambayeque, Chimú e Inca.

MAC: Cuenta con tres exhibiciones en línea del arte moderno y contemporáneo: El principio del vacío, Ágatha Ruiz de la Prada y David LaChapellega. También posee diversas colecciones del arte moderno y contemporáneo nacional e internacional que data de 1950 en adelante.

El MAC cuenta con tres exhibiciones en línea del arte moderno, contemporáneo. (Imagen: Google / MAC)

Museo Machupicchu - Casa Concha : Aquí podrás encontrar una de las mayores colecciones de artefactos de Machu Picchu del mundo. La exhibición también muestra objetos de la cultura Inca descubiertos durante las excavaciones arqueológicas en el proceso de restauración de la antigua Casa Concha.

Aquí podrás encontrar del mundo. La exhibición también muestra objetos de la cultura Inca descubiertos durante las excavaciones arqueológicas en el proceso de restauración de la antigua Casa Concha. Pinacoteca Municipal Ignacio Merino: Comprende una colección de arte que reúne las diferentes expresiones plásticas del siglo XIX y XX peruano. Entre sus más destacadas colecciones se encuentran las acuarelas costumbristas del pintor Pancho Fierro.

Google Arts & Culture cuenta con más de 2.000 museos de todo el planeta. (Imagen: Google)

DATOS:

- La aplicación gratuita Google Arts & Culture cuenta con la participación de más de 2.000 instituciones culturales de 80 país. Entre algunas de ellas tenemos el The International Museum of Children ‘s Art de Noruega, Country Music Hall of Fame and Museum de Estados Unidos o The Football Museum de Brasil.

- La app posee más de 10.000 exhibiciones digitales.

