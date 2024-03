Con el tiempo algunos contenidos antiguos y valiosos quedaron atrás con el auge de la era digital. No obstante, la aplicación de innovaciones tecnológicas permite rescatarlos y otorgarles un nuevo valor. Este proceso no solo recupera el pasado, sino que también los hace útiles en el presente, brindando beneficios económicos y culturales. E-Cloud se destaca por su contribución en este ámbito.

¿Conoces cuáles son las potencialidades de los contenidos históricos de los medios de comunicación? Para adentrarnos en este escenario, conversamos con Silvia Miró Quesada, periodista y escritora, responsable de digitalizar el archivo histórico de El Comercio.

Asimismo, preside el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP) y es asesora en el Consejo Consultivo Editorial de la Unidad de Prensa del Grupo El Comercio. Al mismo tiempo, es la fundadora y CEO de E-Cloud, una empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión y explotación de datos periodísticos.

¿Qué es E-Cloud?

Es una consultora especializada en la gestión de archivos periodísticos, cuyo propósito es dar valor a la data histórica mediante soluciones tecnológicas. Sus servicios ofrecen a los medios periodísticos latinoamericanos la oportunidad de generar ingresos adicionales al monetizar su contenido histórico.

En otras palabras, E-Cloud se propone ayudar a los medios a mantenerse competitivos en un entorno digital que está en constante evolución. Ahora bien, esta apuesta nace por la falta de reconocimiento del valor comercial de los archivos periodísticos en Latinoamérica en comparación con Estados Unidos y Europa, donde este modelo de negocio ya está establecido.

“Con mis 40 años de experiencia en la industria, he constatado que los medios periodísticos tenemos archivos periodísticos históricos, pero que no monetizamos y tienen un valor cero en tanto no lo hagamos”, indicó Silvia Miró Quesada.

La periodista y escritora señaló a este Diario que normalmente los medios utilizan la publicidad o las suscripciones como vías de ingreso. Mientras que a la data periodística no se le da “el potencial que merecen”.

“Los medios necesitan las plataformas tecnológicas para generar nuevos ingresos. En América Latina no existe eso y por ello, decidí traer esta propuesta al Perú y América Latina”, sostuvo.

Silvia lideró el proceso de digitalización de El Comercio. (Foto: Difusión)

¿Cómo E-Cloud logra su propósito?

La propuesta evalúa la viabilidad financiera de los archivos periodísticos históricos. Si el medio muestra interés en generar ingresos a partir de estos contenidos, se inicia el proceso de preparación correspondiente.

“Siempre me gusta utilizar la analogía de alguien que quiere correr en la Fórmula 1, entregando su coche para ser preparado. Nosotros nos encargamos de preparar el vehículo, buscando soluciones a nivel mundial según tus necesidades específicas. Una vez listo, lo ponemos a disposición en la pasarela de pago”, explicó.

El medio de comunicación firma un contrato con una plataforma de gestión tecnológica y E-Cloud continúa con el proceso. Silvia Miró Quesada explica que estas plataformas a su vez tienen clientes en Estados Unidos y Europa, que principalmente son universidades, científicos o académicos que tienen una demanda creciente de contenido.

Para la periodista, la demanda de contenidos sobre América Latina está en constante crecimiento. Ella señala que existe un interés por entender los eventos históricos como, por ejemplo, el golpe de estado de Pinochet hace 50 años, así como el desarrollo económico en países como el Perú a lo largo del tiempo.

“Es muy rico contar con estos contenidos, ya que pueden servir de base para la creación de otros materiales y generar aún más contenido”, explicó la CEO y fundadora.

Es crucial revisar los derechos de autor para evitar problemas legales. En concreto, el medio debe asegurar la excepción de los derechos de autor y tener la licencia de uso para todo el archivo, así se evitan reclamos de terceros sobre la propiedad intelectual.

“Nosotros tenemos un equipo de asesores comerciales, financieros y tecnológicos, quienes son los que trabajan con nosotros y analizan la viabilidad financiera (de los medios)”, señaló. Asimismo, cuentan con expertos en ciberseguridad, quienes analizan la arquitectura de las plataformas tecnológicas, garantizando así la seguridad de los archivos de los medios periodísticos.

Para entender de qué forma se puede explotar estos contenidos, debemos precisar que E-Cloud maneja tres plataformas tecnológicas que permiten el acceso de la data digital.

Una de ellas permite la visualización de los archivos, otra se encarga de almacenar y distribuir copias de los mismos, mientras que la tercera tiene la capacidad de crear productos derivados utilizando inteligencia artificial.

En la primera, solo se visualizan los contenidos de manera similar a como se haría con el microfilm. A modo de ejemplo para ilustrar el tercer modelo, la periodista presenta el siguiente escenario:

“Planeo trabajar en la comunidad con un proyecto de agua potable. Mi objetivo es analizar la situación de los últimos diez años en esa comunidad, entender los factores que les han afectado y determinar cuáles son sus necesidades específicas”. Aquí con la ayuda de la IA se levanta información para luego generar el contenido final que será entregado al cliente, que por lo general, es corporativo, según afirmó.

BBC y New York Times como casos ejemplares

Según informa la consultora en su blog, estos modelos ya existen en otros países. Uno de estos casos es el de la BBC, el cual ofrece acceso a su archivo digital completo a maestros, escuelas y estudiantes en el Reino Unido. Esto incluye programas de televisión y radio que documentan eventos y figuras clave de los últimos 100 años. Y para acceder a estos recursos, las escuelas deben suscribirse a los servicios de los colaboradores del medio.

Por su lado, el New York Times ha digitalizado sus antiguas historias desde 1851 en adelante con el propósito de vender el archivo en las bibliotecas o a través de su plataforma en línea. Esta iniciativa les permite obtener regalías que los benefician.

The New York Times. / ANGELA WEISS

Digitalización como oportunidad para el tesoro digital

En ambos casos, se puede observar un punto en común: la necesidad de pasar por el proceso de digitalización. En este sentido, Silvia Miró Quesada apunta a fomentar la conciencia sobre la digitalización, ya que existen medios importantes que aún no lo han hecho.

“Si el medio no ha digitalizado, nosotros le damos un portafolio de proveedores para que puedan hacerlo. Nosotros los asesoramos para la elección y ellos puedan seguir ese proceso”, detalló.

“Los medios de comunicación son nuestros socios. Nosotros vamos a velar por ellos y me voy a (...) ocupar de la curaduría de los archivos. Conozco la responsabilidad y el valor que tienen". Silvia Miró Quesada CEO y fundadora de E-Cloud

De momento, E-Cloud se enfoca en la gestión de archivos escritos, pero tiene la intención de expandirse hacia la televisión y la radio. Incluso, ya ha recibido consultas de clientes interesados en la gestión de datos de medios audiovisuales. Asimismo, ha identificado que a empresas locales e internacionales les interesa la data de redes sociales y plataformas informativas digitales.