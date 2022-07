¿Sabías que se puede eliminar la función “Me gusta” en tus redes sociales? Este método bien puede ayudar a nuestra salud mental, porque desde hace un par de años Facebook e Instagram permiten que sus usuarios eliminen los recuentos de sus likes, pero muchos no lo sabían.

Esto quedó a libre disposición, de manera que queden ocultos y no interrumpan al usuario con cada notificación o lo obliguen a estar pendiente del número de personas que reaccionaron a su publicación.

“Cambiar la forma en que las personas ven las cuentas es un gran cambio”, indicó Facebook en un comunicado sobre aquella modificación.

Y es que, la dependencia a la opción ‘me gusta’ está relacionada a la adicción y otros males. Según una publicación del diario El País, conforme al estudio Social Media Use and Its Impact on Relationships and Emotions, las generaciones jóvenes experimentan efectos negativos en la salud mental que tienen sus raíces en el “ecosistema tóxico” de las redes sociales.

Finalmente, la opción pasó a servir en ambas redes sociales y está a disposición de personas, influencers y empresas.

¿Cómo funciona? Vayamos por partes:

Para Instagram lo primero que se tiene que hacer es ir a Configuración (o Settings, en inglés), luego se marca en “Publicaciones”. En caso no esté a la vista, hay un buscador en la parte superior donde se puede escribir dicha palabra. Una vez dentro de la opción, se selecciona Ocultar recuentos de me gusta y visualizaciones

En caso se quiera desactivar la cuenta de me gusta para tus propias publicaciones, hay que ir a Nueva Publicación. Se escribe Configuración avanzada y, finalmente se presiona la opción Ocultar recuentos de me gusta y visualizaciones de esta publicación.

Por otro lado, en Facebook los pasos son similares. Se va al sitio de Configuración y Privacidad (o Settings & Privacy, en inglés) de la cuenta. Al ingresar a Configuración, uno se debe dirigir a Reacción de recuentos y, según lo que se quiera hacer, activar o desactivar la opción.