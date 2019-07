La competencia más cercana de Google Maps dará una dura pelea

Apple Maps cumple siete años en septiembre. Cuando se lanzó, no era muy bueno en los aspectos básicos del mapeo, como por ejemplo que para llevarlo del punto A al B, por lo que se convirtió en un ejemplo icónico de un fallo de Apple.

Sin embargo, en los últimos años, está cerca de ser lo que siempre debería haber sido: una verdadera alternativa a Google Maps, y cuando la nueva versión llegue como parte de iOS 13, que saldrá en septiembre, Apple Maps dará mucho de qué hablar.

Se ha anunciado que la nueva versión cuenta con características y mejoras masivas en los datos que impulsan la plataforma de mapeo de Apple.

Quizás la característica más asombrosa de los nuevos Apple Maps sea Look Around, la respuesta de Apple a la venerable Street View de Google Maps.

La idea de Apple se mueve con tanta fluidez y se ve tan deslumbrante que deja a Street View como una reliquia de los primeros años de Google.

Otra área en la que Apple Maps de iOS 13 finalmente podría superar a Google Maps es la vegetación y los datos de las estructuras de los edificios en sus mapas.

De esta manera, Apple Maps no solo muestra qué tan lejos ha llegado en solo un año, sino que también está claro que las nuevas imágenes de Look Around superan lo que está disponible en Google Maps actualmente.