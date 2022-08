LaMDA, el chatbot inteligente creado por Google, estará pronto abierto al público a través del aplicativo AI Test Kitchen. Hasta entonces, puedes registrarte en la lista de espera para poder ser parte de la fase de prueba, la cual iniciará en las próximas semanas.

Hace unos meses, Google se vio en medio de una controversia cuando uno de sus empleados afirmó que LaMDA, un chatbot de inteligencia artificial creado por la compañía, había “tomado conciencia y tenía sentimientos”. Ahora, Google abrirá al público el aplicativo AI Test Kitchen, con el cual se podrá conversar con LaMDA y enviar retroalimentación para su desarrollo. La app está disponible en Android y saldrá para iOS en las próximas semanas. No obstante, solo un grupo selecto podrá acceder a esta fase de prueba.

Cómo hablar con LaMDA a través de AI Test Kitchen

Para conversar con LaMDA durante la fase de prueba, deberás registrarte en la lista de espera. Por el momento, AI Test Kitchen está disponible solo en Estados Unidos, pero Google lo extenderá a otros países más adelante, por lo que igual puedes registrarte y te avisarán cuando sea tu turno.

El registro es indicando tu país, sistema operativo que uses, tu profesión y tus motivos para probar LaMDA. Luego, debes elegir tu correo Gmail por el cual te contactarán. La app será entregada a pequeños grupos de usuarios poco a poco.

Con AI Test Kitchen, Google busca mejorar LaMDA y así convertirla en una IA con el mejor potencial y “sin riesgos”.

Como ya se ha mencionado, AI Test Kitchen está en Android y, en las próximas semanas, saldrá para iOS. Cabe mencionar que AI Test Kitchen solo ofrecerá tres tipos de demo, los cuales son los siguientes:

Imagine It : con el que introduces el nombre de un lugar y la IA ofrecerá formas de imaginar este espacio.

: con el que introduces el nombre de un lugar y la IA ofrecerá formas de imaginar este espacio. List It : en el que le das un objetivo a LaMDA y el chatbot te dará los pasos para cumplirlo.

: en el que le das un objetivo a LaMDA y el chatbot te dará los pasos para cumplirlo. Talk About It (Dogs Edition): tendrás una conversación libre sobre perros (solo perros) para probar la habilidad de LaMDA de no salirse de un tema.

¿Qué es LaMDA?

LaMDA son las siglas para “Language Model for Dialogue Applications” (Modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo). El chatbot puede generar creativas (y realistas) respuestas a lo que le escribas.

Por ejemplo, le preguntas “¿Cuál es un buen nombre para una banda de perritos punk rock?” y, según Google, LaMDA responde cosas como ”Hmm... ¿qué tal Pup Rock o Puppers against the Machine? ¡Siempre me ha gustado eso! ¡Apuesto a que se convertirían en una banda muy buena!”.

Tras la controversia sobre si LaMDA “cobró vida” y que Google despidió al empleado que reveló esta información, la compañía asegura haber hecho mejoras a la IA para que sea una herramienta más segura.