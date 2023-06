Google estaría incumpliendo sus propias normas de publicidad en Youtube de manera sistemática desde 2020, ha asegurado una reciente investigación publicada en The Wall Street Journal. De acuerdo al medio norteamericano, los anuncios de videos publicados en sitios web de terceros no se ajustarían a los estándares requeridos en los términos de servicio de Google.

La investigación del WSJ se refiere, de manera concreta, a los anuncios que aparecen en los videos de Youtube que han sido insertados en páginas web de terceros. Es decir, no en la publicidad que vemos desde Youtube, sino en otras páginas de Internet.

La publicación de anuncios en web de terceros es un servicio contratado por anunciantes externos, y siguen una serie de reglas impuestas por Google en los términos de servicio con el fin de que la publicidad genere impacto en los usuario. Sin embargo, de acuerdo al medio, Google habría incumplido sus propias normas hasta en un 80% de los anuncios de video publicados en web externas.

Por otro lado, la agencia Adalitycs reportó que, aproximadamente, uno de cada dos anuncios en Youtube se muestran en webs de terceros y no en la plataforma. No obstante, Google dice lo contrario y asegura que “la gran mayoría” de anuncios sí distribuyen en su servicio de video.

Asimismo, las web externas en las que se observan los anuncios de Google son conocidas como “Google Video Partners”, y deben cumplir unas normas para mostrar estas ‘ads’. Por ejemplo, deben ser perfectamente visibles y el usuario debe escuchar el sonido en caso lo incluyan.

Los anunciantes que de “Google Video Partners” deben pagar cerca de US$100 por cada 1.000 visitas en sus anuncios, señala la investigación de WSJ. El problema que evidencia la investigación es que Google estaría omitiendo sus normas (los anuncios no serían 100% visibles, se pudiesen saltar o no tienen sonido).

El medio norteamericano indica que los anunciantes, entre los que encontramos pesos pesados de la industria como Disney+, Samsung o American Express, habrían pagado hasta 20 veces más de lo adecuado para mostrar sus anuncios en web externas. Incluso la investigación señala que en algunos casos la publicidad se mostró en sitios con contenido pirata y desinformación.

Ahora bien, la investigación señala que los anunciantes podrían pedir reembolsos a Google, lo que podría traducirse en millones de dólares en pérdidas para la compañía.

A su vez, Google niega haber incumplido sus propios términos de servicio y señala que la investigación del WSJ ha utilizado “metodologías de muestreo poco fiables”. También ha indicado que “las afirmaciones sobre la red Google Video Partners son extremadamente inexactas”.