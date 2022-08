Google Meet permite ahora comprobar la cantidad de sonido ambiente que logra eliminar la cancelación ruido durante la videollamada, una función disponible con un nuevo indicador de voz.

La cancelación de ruido en Meet elimina de la videollamada sonidos de fondo, como las voces de los compañeros o del tráfico y las obras en el exterior que se puedan colar en la sala, permitiendo que el usuario pueda centrarse en la conversación y los otros participantes escuchen con claridad su voz.

La compañía tecnológica ha introducido un indicador de voz que, cuando se encuentra activada la cancelación de ruido, permite saber la cantidad de sonido ambiente que elimina y evita que se cuele en la llamada, como informa en el blog de Workspace.

Este indicador de voz se ha implementado este martes, aunque llegará a los usuarios de Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y Workspace Individual de forma progresiva en las próximas dos semanas.