El Gobierno aprobó la ley que autoriza el retiro de 4 UIT del fondo de pensiones. Esto permitirá a todos los trabajadores formales, sin excepción, realizar el desembolso de hasta S/ 17.600 soles desde el 27 de mayo y se realizará en tres armadas cada 30 días.

Por ello, debemos estar muy atentos en los próximos días, ya que los ciberdelincuentes estarán al acecho de los usuarios para realizar ciberestafas y robos . Las personas deben prestar mucha atención a mensajes de texto con anuncios falsos de inversión, promociones o sorteos millonarios, campañas de phishing y vishing.

Para estar prevenidos, Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú, brinda las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de incidentes.

1. No hagas click en mensajes dudosos

Con frecuencia se observan enlaces que llegan a través de correos electrónicos, SMS o aplicaciones de mensajería, que dicen provenir de una entidad bancaria, pero que redireccionan a los usuarios a páginas falsas donde solicitan sus datos de acceso. Este tipo de estafa se denomina phishing o smishing. También pueden llegar a la bandeja de correo pidiendo la actualización de datos, o reportando inconvenientes con la cuenta, desde direcciones que a simple vista parecen las oficiales de las instituciones.

2. No ingreses tus datos personales en links desconocidos

De preferencia, no hagas clic en estos enlaces y no descargues documentos adjuntos que no solicitaste. Recuerda que el banco o la tienda nunca solicitarán que ingreses tus datos confidenciales mediante un enlace. Recomendamos ingresar al sitio escribiendo directamente la URL o dirección de la página web del banco o tienda en la barra de direcciones del navegador.

3. No utilices el wifi público

Utiliza redes conocidas y privadas para realizar transacciones en línea, especialmente cuando manejes información sensible como datos crediticios o credenciales de inicio de sesión. Las redes de parques, centros comerciales y aeropuertos son más vulnerables y por lo tanto no se aconseja su uso para estas operaciones.

Al acceder a tus credenciales, pueden realizar cualquier operación. (Pixabay)

4. Contraseñas seguras

Las claves de acceso a la aplicación bancaria o tienda de confianza deben ser fuertes y se aconseja cambiarlas regularmente. De ser posible, procura activar el doble factor de autenticación. Además, puedes configurar una segunda clave para ingresar a tus apps más importantes, como las de tiendas o bancos.

Lo más importante, ante la duda sobre la veracidad de enlaces o páginas desconocidas, es comunicarse con la entidad bancaria correspondiente. Recuerde que el banco nunca le pedirá información personal por correo electrónico ni mensajes.

