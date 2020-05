En las últimas semanas, la demanda de medicamentos usados para tratar a pacientes con COVID-19 se ha incrementado. Las personas acuden a las farmacias y boticas en busca de paracetamol, azitromicina, hidroxicloroquina y ivermectina para abastecerse en caso contraigan la enfermedad.

Con ello, además, el precio se ha multiplicado. Más allá del efecto económico, ¿cuáles son los riesgos de usar estos medicamentos? Los expertos consultados por El Comercio alertan que los efectos secundarios pueden ir desde reacciones alérgicas hasta problemas cardíacos.

La azitromicina no cura el COVID-19

Uno de los medicamentos más buscados en los últimos días es la azitromicina, un antibiótico ampliamente usado para tratar alergias desde antes de la pandemia.

Alfonso Zavaleta, profesor de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), aclara que este medicamento no cura ni previene el COVID-19 debido a que no ataca al virus.

“La azitromicina es un antibiótico que sirve para matar un grupo específico de bacterias llamadas gram positivo. Lo usamos cuando tenemos pacientes alérgicos. Su uso está bastante difundido”, explica Zavaleta.

Un estudio francés halló hace unos meses un cierto grado de efectividad del uso de la combinación de hidroxicloroquina y azitrominica en pacientes con COVID-19, pero diversos expertos han cuestionado esta investigación debido a sus limitaciones.

La hidroxicloroquina se comenzó a usar en combinación con azitromicina. (Foto: AFP)

“La azitrominica no es un medicamento preventivo de la infección, no es un antiviral, tampoco cura el COVID-19. Lo que se ha encontrado es que cuando se usa en pacientes leves y moderados disminuye la proporción de casos graves. Por ello, se ha incluido dentro de las terapias recomendadas, pero su efectividad aún no está probada totalmente”, afirma.

Estudios posteriores han mostrado que la hidroxicloroquina no proporciona beneficios a pacientes con COVID-19; la azitromicina, por su parte, sigue en investigación.

La guía terapéutica del Ministerio de Salud para personas infectadas con el nuevo coronavirus considera su uso, también están siendo probadas en el marco del ensayo clínico Solidarity, del cual el Perú es parte.

“La hidroxicloroquina, que tiene efectos secundarios graves, es uno de estos fármacos que no tiene un efecto importante [para personas con COVID-19]”, asegura el virólogo Oscar R. Burrone, jefe del Laboratorio de Inmunología Molecular en el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) Trieste, en Italia.

Efectos secundarios de la azitromicina y el paracetamol

En cuanto a los efectos adversos, los especialistas alertan que el uso de azitromicina sin recomendación médica puede causar serios problemas en el funcionamiento del corazón.

“El uso de un antibiótico cuando no existe una bacteria susceptible lo que genera es resistencia antimicrobiana, es decir, cuando la persona verdaderamente necesite este medicamento ya no funcionará. El segundo problema es que hay algunos pacientes que son alérgicos al medicamento. El tercer problema, igual que la hidroxicloroquina, es que tiene un efecto colateral que es una afección a nivel del ritmo eléctrico del corazón, produciendo arritmias que son severas. También podría haber otros efectos menores”, detalla Zavaleta.

El paracetamol se suele usar para controlar la fiebre. (Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

En Brasil, un equipo que probaba la combinación de hidroxicloroquina con azitromicina suspendió parte de su estudio clínico luego de que se registraron muertes relacionadas a problemas cardiacos que habrían sido generados por estos medicamentos.

Zavaleta desaconseja que las personas tomen azitromicina todos los días de manera preventiva y recomienda que su uso sea solo recomendado por médicos porque estos evaluarán si la persona tiene algún riesgo cardiaco.

El paracetamol, por su parte, es un medicamento que ha sido indicado en pacientes con COVID-19 principalmente para tratar la fiebre. Al igual que la hidroxicloroquina y la azitromicina, no cura la enfermedad.

“Desde inicios de la epidemia se ha recomendado su uso en pacientes con COVID-19 debido a que no tiene muchos efectos tóxicos ni colaterales, además de ser barato -indica Zavaleta-. El paracetamol trata la fiebre pero no los demás síntomas, tiene poco efecto antiinflamatorio”.

“La mejor forma de prevenir el COVID-19 por ahora es usar la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón y mantener el distanciamiento social”, finaliza el experto.

