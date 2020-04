En medio del aislamiento social obligatorio por la pandemia del COVID-19 en el país, muchos peruanos que viven con lupus, una enfermedad incurable y autoinmune que afecta a los tejidos y órganos, buscan en todos los lugares posibles la hidroxicloroquina, un medicamento esencial para mantenerse saludables, pero no lo consiguen fácilmente.

“Estoy en la búsqueda de hidroxicloroquina; he ido a las farmacias a las que habitualmente acudo, al Hospital Loayza, donde yo me atiendo, y no hay en ningún lugar. Tengo solo para una semana, se me están acabando mis reservas. Cuando se acabe estas pastillas, no es que me voy a morir al día siguiente, sino que estas pastillas ayudan a evitar que mi enfermedad tenga un brote, es decir, que la enfermedad se reactive y mis defensas comiencen a atacar a mis órganos”, nos cuenta Lourdes Aquije, una comunicadora que vive con lupus y se trata con este medicamento hace 14 años.

La historia de Lourdes se repite en todo el país, según la organización Lupus Perú, que agrupa a 1.500 pacientes de los más de 20.000 que se estima que padecen este mal.

La presidenta de la organización, Erika Maticorena, dice a El Comercio que su organización ha denunciado este hecho ante el Ministerio de Salud (Minsa), pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

“Solo Susalud [Superintendencia Nacional de Salud] nos ha pedido nuestro padrón de asociados. No estamos en contra de que se pruebe este medicamento en pacientes con coronavirus, pero creemos que no se debe dejar sin tratamiento a pacientes que lo usan para mantenerse saludables y en quienes ya se sabe que sirve”, asevera.

El Comercio se contactó con el Minsa para obtener su versión sobre el desabastecimiento en farmacias de los hospitales públicos e instituciones privadas, pero dejaron de contestar nuestros requerimientos.

Esta situación también ha sido observada por médicos que atienden pacientes con lupus y otras enfermedades reumatológicas.

“Hoy en día por la actual pandemia del virus COVID 19, la hidroxicloroquina es muy difícil de conseguir en las farmacias, los pacientes están dejando de tomarla, sus médicos deben estar atentos para iniciar terapia, si así se requiere, con algún fármaco que la sustituya, usualmente azatioprina o metotrexate”, explica a este Diario Armando Calvo, médico reumatólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Además, a fines de marzo, la Fundación de Lupus de América ya mostraba su preocupación ante un eventual desabastecimiento de hidroxicloroquina y cloroquina en el mundo: “Estos medicamentos pueden estar en alta demanda en las próximas semanas”.

“Entendemos la situación de emergencia, pero si dejamos de recibir atención muchas personas necesitarán atención en hospitales. Pedimos que se asegure el abastecimiento de este medicamento para los pacientes que lo usan desde hace años”, afirma Maticorena.

Un paciente promedio de lupus necesita tomar un comprimido de hidroxicloroquina cada día. En una situación normal, asegura Lupus Perú, el tratamiento ronda los 100 soles en hospitales del Minsa. El Comercio comprobó que en diversas farmacias cada pastilla supera los 13 soles, con lo cual el tratamiento para un mes ronda los 400 soles.

Un medicamento “noble”, pero con efectos secundarios

La búsqueda de un tratamiento seguro y eficaz para el COVID-19 ha puesto a trabajar contra el reloj a científicos de todo el mundo. Una de las alternativas más promocionadas y estudiadas es la cloroquina y su derivado la hidroxicloroquina, que incluso ha sido alabado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Luego de mostrar cierta efectividad in vitro (en el laboratorio) contra el nuevo coronavirus, su efectividad está siendo investigada por el megaestudio clínico Solidarity, del cual forma parte el Perú.

En tanto, muchas personas en todo el mundo han acudido a las farmacias a comprar este medicamento con la esperanza de no infectarse con el nuevo coronavirus, como reportan agencias internacionales. Así, esta situación no solo pone en peligro a los pacientes con enfermedades autoinmunes que necesitan este medicamento, que tiene importantes efectos secundarios e incluso puede causar la muerte.

“La hidroxicloroquina es un fármaco noble, con una relación riesgo/beneficio que claramente favorece el beneficio del paciente, siempre y cuando el paciente tenga un buen funcionamiento del riñón, del hígado y tenga un ritmo cardíaco normal, y no sufra de alcoholismo. De tal manera que debe evitarse una automedicación irresponsable sin conocer el estado de salud del paciente, porque es más probable que aparezcan efectos adversos serios como trastornos severos de la sangre (se deja de producir las células sanguíneas), trastornos cardíacos incluyendo arritmias severas, alteración de la visión, insuficiencia hepática y alergias cutáneas severas, entre otras”, explica Calvo.

“Si para nosotros que usamos habitualmente esta medicina hay efectos secundarios, para las personas que se automedican puede ser peor. Hay que buscar un equilibrio, sabemos que puede resultar útil para pacientes para COVID-19, también es cierto que muchas personas venimos usando este medicamento hace años y tenemos riesgo incluso de morir si no tenemos esta medicina”, añade Aquije.

Por su parte, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) se pronunció sobre el uso de cloroquina e hidroxicloroquina y sus posibles efectos adversos: “Las farmacias y boticas de la comunidad, así como los servicios de farmacia de los establecimientos de salud, deben adoptar las medidas necesarias que aseguren el uso adecuado y racional de estos medicamentos, respetando en todo momento su condición de venta, evitando la automedicación”.

En la última semana, científicos brasileños suspendieron una parte de un estudio que utilizaba cloroquina luego de que 11 pacientes con COVID-19 que recibieron una alta dosis desarrollaran problemas cardíacos y terminaran falleciendo.

