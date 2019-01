Por temporada de verano y debido a los altos índices de radiación ultravioleta que existe en nuestro país, la Liga Contra el Cáncer, a través de su campaña “Por fuera y por dentro”, realizará durante los meses de enero y febrero una campaña de despistajes de cáncer de piel en sus tres centros de prevención y detección con el objetivo de sensibilizar a los peruanos sobre la importancia de tomar medidas de protección contra los rayos UV.



Según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la temperatura máxima para Lima Este es de 27° centígrados y que para Lima Oeste será de 26° centígrados con una radiación ultravioleta (UV) no menor al grado 14, considerada extremadamente alta y dañina para la salud de los peruanos.

“Aunque el inicio del año haya comenzado sin la presencia del brillo solar y el cielo se vea nublado, no olvidemos que la radiación ultravioleta está presente y que es el principal factor causante del cáncer de piel. En el Perú al año 944 peruanos son detectados con cáncer de piel, y de estos más de 355 fallecen. Por ello, con el objetivo de prevenir la enfermedad a nivel nacional, la institución realizará despistajes en sus tres centros de detección y prevención, además de charlas educativas y distribución de material informativo para prevenir la enfermedad”, señaló Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.



La campaña consiste en un despistaje clínico de cáncer de piel, además de la realización de despistajes de cáncer de cuello uterino, mama, ganglios y tiroides por una donación de S/. 30.00 soles, que permitirá a la institución continuar realizando más despistajes gratuitos a personas de escasos recursos.



La campaña se realizará en sus Centros de Prevención y Detección de Cáncer ubicados en Lima, Av. Nicolás de Piérola 727; Pueblo Libre, Av. Brasil 2746 y Surquillo, Av. Angamos 2514; de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. Para mayor información ingresar a: www.porfueraypordentro.com



Como parte de la campaña, se distribuirán gratuitamente más de 50 mil sachets de bloqueadores solares en las playas y en zonas vulnerables con mayor radiación UV, con la finalidad de concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel mediante la protección diaria contra los rayos solares.

