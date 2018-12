La salud y la medicina durante el año 2018

Atendiendo nuestro rito anual, hoy haremos un repaso de las noticias mas importantes en el mundo de la salud y la medicina durante el año que pasó, Hemos escogido cinco noticias del ámbito internacional y cinco noticas del ámbito nacional, las cuales hemos ordenado -de manera muy subjetiva- en orden creciente de importancia.

---Noticias internacionales---

A. En Brasil, se logró el primer nacimiento de un bebe gestado en el útero trasplantado de un cadáver. Una mujer de 32 años que había nacido sin útero, recibió en setiembre de 2016 un trasplante de útero obtenido del cadáver de una mujer de 45 años que había fallecido de un derrame cerebral. En abril del 2017, se hizo le practicó fertilización in vitro, y el 15 de diciembre del 2017, nació una saludable bebe de sexo femenino de 2.5 kg. Esta noticia brinda esperanzas a miles de mujeres que, por carecer de útero, no pueden ser madres.

B. En febrero se comunicó la primera clonación de un primate en la China. Usando la misma técnica usada en la clonación de la oveja Dolly en 1996, científicos chinos lograron algo que hasta este año había sido imposible realizar: clonar un primate. A pesar de que ya se había logrado clonar múltiples mamíferos, la clonación de un primate no había sido lograda. Esto abre la nefasta posibilidad de que alguien intente la clonación de un ser humano.

C. En enero, y reconociendo el profundo impacto negativo que tiene la soledad sobre la salud de un ser humano, Theresa May -primera ministra de Inglaterra- creó el Ministerio de la Soledad en su país. Además de promover comportamientos no saludables, diversas investigaciones han equiparado a la soledad con fumar 15 cigarrillos al día y a disminuir la resistencia a las infecciones virales.

D. Este año se reconoció por fin la grave epidemia de sobredosis causada por los medicamentos opiáceos en Estados Unidos. Gestada durante los últimos 30 años -e iniciada por una combinación de irresponsable mercadeo de las farmacéuticas, falta de control de las compañías distribuidoras y una exagerada cantidad de recetas medicas de analgésicos de tipo opiáceo- las sobredosis causaron 63,632 muertes en el 2016.

E. La que consideramos como la principal noticia de medicina del 2018, vino de China en el mes de diciembre. El científico chino He Jiankui, comunicó por YouTube que había logrado el nacimiento de los primeros seres humanos genéticamente editados. Por sus enormes implicancias éticas, morales y religiosas, que abren las puertas a la creación en el futuro de “bebes a la carta”, dicho anuncio causó una enorme ola de rechazo por parte de la comunidad científica a nivel mundial. El científico anunció que hay un tercer bebe genéticamente editado en camino.

---Noticias nacionales---



A. En el mes de julio, el Ministerio de Salud anunció la reducción en el número de dosis de la vacuna contra el virus papiloma humano (VPH) que se aplican a las niñas en el Perú. La disposición señala que en vez de tres dosis, dos serán suficientes para brindar protección contra une enfermedad que constituye aun la primera causa de muerte por cáncer en el país. Lamentablemente, las coberturas de vacunación no son las esperadas por falta de información y resistencia de los padres de familia.

B. En marzo se anunció que después de 18 años, el sarampión reapareció en el Perú. Dos casos autóctonos (no importados) de la enfermedad fueron diagnosticados en el Callao, poniendo en evidencia la disminución en las coberturas de vacunación observada en la última década. Este no es un fenómeno aislado, similares casos se han producido en Europa y América Latina, atribuyéndose en parte a los movimientos antivacuna.

C. En agosto se promulgó la Ley 30846 que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y no Oncológicas. Los cuidados paliativos son todas aquellas intervenciones médicas que tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de un paciente afectado de una grave enfermedad. El manejo inadecuado del dolor y otros síntomas de la enfermedad, perjudican la calidad de vida y los cuidados terminales de un paciente afectado. Ahora se espera la publicación del respectivo reglamento.

D. En agosto se dio a conocer que la lucha contra la anemia infantil había sufrido un gran revés en el Perú. El año 2017 se había cerrado con que el 43.6% de los niños menores de 3 años sufrían de anemia. Las autoridades del Minsa proyectaron que durante el primer semestre del 2018, ese índice iba a disminuir a 42%.

Lamentablemente, datos del INEI revelaron que en ese periodo, el índice de anemia infantil había aumentado a 46.8%. además de reforzar la suplementación de los alimentos con hierro, la lucha contra la anemia debe incluir una sostenida lucha contra la pobreza.

E. En nuestra opinión, la noticia de salud más importante del Perú del 2018 se produjo el 17 de junio, con la publicación del Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley 30021 de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Dicha publicación está haciendo correr el reloj para que el 17 de junio de 2019, los alimentos procesados y bebidas azucaradas que se vendan en el Perú, lleven impresos en la parte frontal del paquete, octógonos que adviertan a los compradores, acerca de si el producto que están comprando es o no es saludable.

Perú se suma a Chile, Uruguay y próximamente Canadá en el uso de esos simples, pero muy informativos signos de advertencia.

Finalmente, el 2018 dejó como deuda pendiente (en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros), la publicación del reglamento de la Ley de Marihuana Medicinal promulgada el 2017.