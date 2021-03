Buenas noticias para todos los fanáticos de la franquicia Crash Bandicoot: ya está disponible para su descarga en dispositivos iOS y Android el videojuego Crash Bandicoot: On the Run!, un título gratuito para dispositivos móviles que fue desarrollado por King, creador de Candy Crush.

El videojuego pertenece al género Endless runner, categoría en la que el jugador debe avanzar en una sola dirección, esquivando obstáculos, consiguiendo puntos y evitando ser capturado por el enemigo.

Cómo descargar Crash On the Run!

A continuación, te dejamos los enlaces de descarga de Crash One the Run!, el nuevo videojuego protagonizado por el popular Crash.

De qué trata Crash On the Run!

En el juego nos pondremos en los pies de Crash o Coco, su hermana menor. Los objetivos principales en esta aventura son los de conseguir las gemas del poder y detener al peligroso doctor Neo Cortex, quien busca conquistar el multiverso.

Entre los villanos que encontraremos en Crash On the Run! tenemos a Nina Cortex, Dingodile, Dr. N. Gin, Crash Fake, Coco Fake, etc.

Crash: On the Run! (Imagen: King)

Como todo juego de Crash, habrá que destruir cajas, esquivar obstáculos, luchar contra jefes y recorrer diferentes escenarios. Los fanáticos también podrán disfrutar de carreras multijugador asincrónicas.

Asimismo, entre las novedades de Crash On the Run! tenemos que los usuarios tendrán su propia base, en la que podrán crear armas (como las bombas nitro y pistolas de rayos glaciales), conseguir mejoras, intercambiar recompensas por trofeos y personalizar el traje de Crash o Coco.

Según King, el estudio detrás de Crash On the Run!, tendremos más de 100 horas de juego.

Crash: On the Run! (Imagen: King)

Ficha técnica de Crash: On the Run!

Fecha de lanzamiento : 25 de marzo en Android / 23 de marzo iOS

: 25 de marzo en Android / 23 de marzo iOS Peso : 182 MB en Android / 783,9 MB en iOS

: 182 MB en Android / 783,9 MB en iOS Precio : gratis

: gratis Desarrollador : King

: King Restricción de edad : +9

: +9 Sistema operativo mínimo : Android 5.0 / iOS 10

: Android 5.0 / iOS 10 Microtransacciones : sí

: sí Idiomas: español, inglés, danés, francés, alemán, chino, etc.

Crash: On the Run! (Imagen: King)

