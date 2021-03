El pasado 27 de febrero la franquicia Pokémon celebró 25 años de existencia. En el marco de las celebraciones, The Pokémon Company, los máximos responsables de la saga, anunciaron los remakes de Pokémon Diamante y Perla, títulos que vieron la luz en 2006 para la portátil Nintendo DS.

Estos juegos han sido bautizados como Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente y se espera que se lancen a final de año como exclusiva de la Nintendo Switch.

Asimismo, su desarrollo estará en manos del estudio ILCA, equipo relacionado a la creación de Pokémon Home o de otros juegos de Nintendo como Dragon Quest XI S. The Pokémon Company adelantó que se respetará el mapa y todas las zonas que vimos en los clásicos de Nintendo DS.

Aquí el primer tráiler oficial con subtítulos:

A 15 años de su lanzamiento original, comparamos cómo luce Pokémon Diamante y Perla de Nintendo DS con lo visto en el último tráiler de Nintendo sobre Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. La galería la encuentras en la parte superior de esta nota.

Asimismo, habrá significativos cambios en cuanto a gráficos, ya que el título se está haciendo desde cero. Por ejemplo, en el tráiler se observó que los personajes y pokémones tendrán un aspecto más similar al ‘Chibi 3D’, es decir, cuerpos pequeños y cabezas grandes.

No fue la única novedad sobre Pokémon en el marco de su aniversario 25, ya que The Pokémon Company confirmó la llegada de un nuevo videojuego para 2022. Este se conoce como Leyendas Pokémon: Arceus y pertenecerá al género de mundo abierto, al puro estilo de The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Acerca de la historia, no se reveló mucho, más allá de que estaremos en la región Sinnoh, los pokémones iniciales serán Cyndaquil, Oshawott y Rowlet, y que el pokémon legendario Arceus tendrá un papel vital en la trama.

