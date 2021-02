El 27 de febrero de 1996 debutaron en Japón los videojuegos Pokémon Red y Pokémon Green para la consola Game Boy, títulos que dieron inicio a una de las saga más exitosas y queridas de Nintendo. Esta franquicia, que celebra 25 años este 2021, ha ido más allá de los videojuegos y se ha expandido con películas, series animadas, ropa, juegos de cartas y más.

Asimismo, en estos últimos 25 años se han lanzado más de 60 juegos, entre los que encontramos obras como Pokémon Esmeralda, Pokémon Azul, Pokémon HeartGold y SoulSilver, Pokémon Perla y Diamante, Pokémon X y Y, Pokémon Mundo Misterioso, etc.

Con el pasar de los años, desde Nintendo vieron el éxito que cosechó la serie y se animaron a sacar videojuegos de todo género, con el fin de aumentar la variedad. Es por eso que vemos juegos de rol, de realidad virtual, fotografía o cartas. Además de estrenar en consolas, también encontramos juegos en dispositivos móviles, siendo el más popular Pokémon Go.

En ese sentido, a continuación te presentamos una serie de datos curiosos sobre la franquicia Pokémon. ¿Qué significa el nombre de Pikachu? ¿Cuántos pokémones hay? ¿Cuál fue la primera criatura en crearse? A continuación, te lo contamos:

1. Las regiones de Pokémon están inspirados en lugares reales. Kanto, la primera zona que visitamos en Pokémon, se basa en la región homónima Kanto, en Japón. Johto y Sinnoh, por ejemplo, toman inspiración en las ciudades de Kansai y Hokkaido, respectivamente. Conforme han pasado los años, más regiones se han influenciado en lugares fuera de Japón; tenemos los casos de Galar (Reino Unido), Teselia (Nueva York) o Alola (Hawai).

Mapa de Pokémon. (Captura de pantalla)

2. Encontrar al primer Pokémon no es tarea fácil, ya que dependiendo de la persona pueden surgir diversas respuestas. ¿Cómo así? Según diferentes medios especializados, el primer pokémon en ser diseñado fue Rhydon, puesto que se encontró un dibujo de él que data de 1990. Otra opción válida es la de Bulbasaur, criatura que se posiciona como la número uno en el Pokédex. A su vez, la mitología de Pokémon indica que Arceus es el creador de todo el universo Pokémon y el que se erige como una divinidad. Finalmente tenemos a Mew, el cual posee el ADN para crear a cualquier Pokémon.

Bulbasaur es el pokémon número 001 del Pokedex. (Captura de pantalla)

3. La franquicia fue creada por Satoshi Tajiri, quien cuando fue un niño era coleccionista y amante de los insectos. Esta afición le sirvió como inspiración para crear Pokémon, saga en la que buscar y atrapar a las criaturas es uno de los objetivos principales.

4. ¿Qué significa el término ‘Pokémon’? Proviene de las palabras en inglés Pocket y Monster, las que se traducen como ‘monstros de bolsillo’ o se pueden reducir solo a ‘Pokémon’. Antes de este nombre, Satoshi Tajiri ideó Capsule Monster (o abreviado como CapuMon), decisión que Nintendo rechazó.

5. Pikachu proviene de dos palabras: Pika, término que se usa para referirse a los ocotónidos, una especie de liebre o conejo; y Chu, la onomatopeya del sonido de los ratones en el idioma japonés.

6. En 1999, la revista Time coronó a Pikachu como la segunda persona del año, siendo el artista puertorriqueño Ricky Martin quien se quedó con el primer puesto.

Pikachu es uno de los pokémones más populares (Foto: Nintendo)

7. Pikachu se coló en 2003 en el Top 8 de los personajes de ficción más ricos del mundo, hecho por Forbes. La criatura eléctrica alcanzó este puesto gracias a una fortuna que ascendía en la época a 825 millones de dólares. Fue superado por personajes como Spider-Man, Mickey o Winnie Pooh.

8. En 2008, un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka descubrió una proteína que tiene un papel vital en la transmisión de información entre el cerebro y los ojos. Debido a la velocidad de esta, se le denominó ‘Pikachurina’, en honor al recordado Pikachu.

Pikachu del anime y saga de videojuegos "Pokémon". Eventos como este han sido prohibidos en Japón a causa del coronavirus. (Foto: AP)

9. Pokémon Red y Pokémon Green, y varios juegos de la serie principal, han sido desarrollados por el estudio Game Freak. Esta casa fue creada por Satoshi Tajiri, en 1989, seis años antes del lanzamiento oficial de los primeros Pokémon y su primer videojuego se conoció en Japón como Quinty (Mendel Place, en occidente). Gracias a este trabajo y otros juegos por aquellos años, Tajiri atrajo la atención de empresas de gran calibre como Nintendo o SEGA.

10. El desarrollo de Pokémon Red y Pokémon Green tomó seis años y durante este tiempo diversos trabajadores de Game Freak cambiaron de trabajo en busca de mejores condiciones y sueldos. Ambos títulos vieron la luz en 1996 y consiguieron un éxito comercial. Desde ese entonces, Game Freak trabaja como estudio asociado de Nintendo.

11. Ligado al punto anterior, en una entrevista, el ejecutivo de Game Freak Junichi Matsuda afirmó que durante el desarrollo de Pokémon Red y Pokémon Green hubo serios problemas en cuanto a programación y desarrollo. Esto conllevó a que el juego tuviera en su lanzamiento algunos problemas. Uno de los más recordados es el caso de MissingNo, pokémon glitch que no se terminó de solucionar.

MissingNo apareció en los primeros videojuegos de la franquicia. (Difusión)

12. El protagonista de la serie animada en Occidente se conoce como Ash Ketchum. Sin embargo, en Japón se llama Satoshi, como el creador de la saga. El apellido proviene de la frase en inglés “Gotta catch ‘em all!”, que se traduce como “hazte con todos”. Ash no fue el único personaje en sufrir cambios, puesto que Misty (Kasumi), Brock (Takeshi), Gary (Shigeru) o Jessie (Musashi) y James (Kojiro) del equipo Rocket tienen otros nombres.

13. La serie animada se vio envuelta en Japón por el capítulo 38 de la primera temporada, el cual contuvo destellos de luces que provocaron que 685 niños fueron hospitalizados. El capítulo no fue emitido nunca más en Japón, aunque se puede encontrar en Internet.

14. La figura de Meowth se inspiró en la figura del ‘Maneki-Neko’, un gato de la suerte que mueve su brazo de adelante hacia atrás y que se puede encontrar en diversos locales japoneses.

Meowth y un Maneki Neko. (Difusión/Pixabay)

15. Hasta el estreno de las expansiones The Isle of Armor y The Crown Tundra para Pokémon Sword y Pokémon Shield, se contabilizan 898 pokémones.

16. El pokémon Magikarp es conocido por ser uno de los más débiles en toda la franquicia, aunque los ataques de Shuckle y Chamsey son más débiles. Asimismo, la evolución de Magikarp a Gyarados está basada en la leyenda china de que los peces carpa que subían la cascada Puerta del dragón se convertían en poderosos dragones.

Magikarp, izquierda, evoluciona en Gyarados, derecha. (Difusión)

17. Magikarp no es el único pokémon con influencia en la mitología china, ya que los pokémones iniciales de fuego toman referencias en el horóscopo chino. Cyndaquil es el ratón, Charmander el dragón, Tepig el cerdo, Litten el tigre, Fennekin el perro, Torchic el gallo y Scorbunny el conejo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Ganancias de Nintendo se disparan 243% durante el confinamiento 05/11/2020

TE PUEDE INTERESAR