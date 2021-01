El mes de febrero trae consigo diversos lanzamientos potentes en cuanto a videojuegos. Se destaca la llegada de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury y Little Nightmares 2, el primero exclusivo de Nintendo Switch y el segundo se lanza para PC, PS4 y Xbox One. Pero, no son los únicos debutar en el segundo mes del 2021 y acá te contamos sobre los juegos a los que debes prestar atención.

Nioh 2: The Complete Edition

La continuación del laureado Nioh (2017) debuta este 5 de febrero en PC bajo el juego Nioh 2: The Complete Edition. Este título incluye una serie de mejoras gráficas en las que tenemos soporte para 120 fotogramas por segundo, así como también todo el contenido descargable que ha sido lanzado hasta el momento.

Como se sabe, este juego de rol / acción ha sido desarrollado por Team Ninja y Koei Tecmo y está ambientado en el Japón feudal de la era Sengoku. También somos testigos de la presencia de demonios conocidos como ‘Yokai’, quienes buscarán acabar con nosotros.

Esta edición completa también aterriza a PS4 y PS5.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

El popular fontanero llega este 12 de febrero a Nintendo Switch con Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Se trata de un juego que salió a la venta originalmente en 2013 para la Nintendo Wii U y ahora debuta en la consola híbrida.

A su vez, no llega solo, ya que se lanzará la expansión Bowser’s Fury, con la que Nintendo ofrecerá nuevo contenido jugable. También se confirmó que habrá un modo cooperativo en línea hasta para cuatro personas.

Little Nightmares 2

La secuela del exitoso juego Little Nightmares verá la luz este 11 de febrero y ha sido desarrollada por el estudio Tarsier Studios. El juego estará disponible en consolas como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y PC.

Sobre la historia, conoceremos a Mono, personaje que está atrapado en un mundo que ha sido tergiversado por la resonante transmisión de una lejana torre. Junto a Six, la recordada joven del impermeable amarillo del primer juego, ambos iniciarán un viaje para descubrir qué pasa con la mencionada torre.

Persona 5 Strikers

Un videojuego nuevo de la popular franquicia Persona, aunque con la gran diferencia de que se trata de un título del género Beat’em up (de tipo musou). El juego saldrá a la venta el 23 de febrero para PlayStation 4 y Nintendo Switch.

A su vez, nos uniremos a Los Ladrones Fantasma para enfrentarnos a la corrupción que vive en las calles de Japón.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection

La mítica franquicia de Capcom que cumple 35 años el 2021 está de vuelta. El próximo 25 de febrero, seremos testigos del lanzamiento de Ghosts ‘n Goblins Resurrection que -según sus creadores- mantendrá la alta dificultad como en los primeros juegos.

Asimismo, Ghosts ‘n Goblins Resurrection es un reboot de la franquicia, es decir, un reinicio de la saga.

Bravely Default II

Square Enix prepara la vuelta de la serie Bravely Default para la Nintendo Switch. Como se recuerda, este juego de rol por turnos empezó en 2012 para la Nintendo 3DS y tuvo un paso en dispositivos móviles.

Ahora, Bravely Default II se lanza este 26 de febrero con una nueva historia, héroes y un mundo por conocer.

