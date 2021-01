La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que la Oficina General de Bienestar Universitario dictará diferentes talleres virtuales para niños, adolescentes y jóvenes este verano 2021. Entre uno de estos se destaca el curso del videojuego Dota 2, el cual cuenta con hasta seis horarios distintos.

Además de Dota 2, encontramos talleres de oratoria y liderazgo, inglés para niños, reforzamiento de comunicación, bijoutería, tae kwon do, capoeira, etc. Todos estos serán impartidos a través de Zoom y están abiertos al público en general. Las clases inician el próximo 18 de enero.

Sobre los talleres de Dota 2, estos están separados por edades: niños de 8 a 12 años, adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 23 años. Asimismo, las clases tendrán una duración de una hora y se impartirán durante las mañanas y tardes. Si quieres saber más de los horarios, haz clic aquí.

¿Y los costos? Según la Oficina General de Bienestar Universitario, los talleres costarán para el público en general S/. 70, para la comunidad sanmarquina S/. 60, para estudiantes sanmarquinos S/. 40 y para personas con discapacidad también S/. 40. Puedes revisar los números de cuenta, descuentos y teléfonos de informes en la publicación en Facebook de dicha Oficina.

Para quien no lo sepa, Dota 2 es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) para computadoras y es uno de los títulos más jugados en nuestro país y en el mundo. Su torneo más importante, The International, año a año reparte millones de dólares en premios. En 2019, el cuadro peruano Infamous Gaming quedó en el Top 8 y aseguró más de US$ 800.000 de botín.

DATO:

Dota 2 es un videojuego gratuito para PC y se puede descargar a través de la plataforma virtual Steam.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...