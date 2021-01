El pasado 22 de enero Microsoft anunció que incrementaría el precio de la suscripción para jugar en línea Xbox Live Gold, pasando de US$ 59,90 a US$ 119,90 en la versión de un año. Sin embargo, tras las fuertes críticas realizadas por los usuarios en Internet, la compañía se retractó y confirmó que no llevarían a cabo dicho plan.

“Hoy cometimos un error e hiciste bien en hacérnoslo saber”, apuntó Microsoft, empresa creadora de la Xbox, en un comunicado en su web. “Conectarse y jugar con amigos es una parte vital del juego y no pudimos cumplir con las expectativas de los jugadores que cuentan con ello todos los días. Como resultado, hemos decidido no cambiar los precios de Xbox Live Gold”, agregaron.

Fortnite es un juego de supervivencia gratuito. (Difusión)

La decisión, además, se acompaña de otro cambio: los juegos gratuitos con multijugador online como Fortnite ya no requerirán el pago de una suscripción a Xbox Live Gold para poder jugar a ellos en una consola de Microsoft, como ya ocurre en PlayStation y Nintendo Switch.

En este sentido, la compañía ha informado de que están trabajando para “implementar este cambio lo antes posible en los próximos meses”.

Por otro lado, los usuarios que ya cuenten con una suscripción a Xbox Live Gold podrán renovarla al precio que está en la actualidad, al igual que los nuevos usuarios, para quienes tampoco habrá cambios.

