Este 2020 hemos sido testigos del estreno de las consolas de nueva generación PlayStation 5 y c, además de los esperados lanzamientos de títulos como The Last of Us Part II o Cyberpunk 2077. Pero es hora de pasar la página y ver los videojuegos que llegarán este 2021.

Es por ello que la sección de eSports de El Comercio ha realizado una galería -que puedes revisar en la parte superior de la nota- con los 10 videojuegos más esperados de 2021.

Asimismo, a continuación te dejamos los nombres, una pequeña descripción y su fecha de lanzamiento.

10 videojuegos más esperados de 2021

Horizon: Forbidden West

Horizon Forbidden West. (Foto: PlayStation)

La secuela del exitoso Horizon Zero Dawn de 2017 llegará este 2021, según anunció Sony. Este título es una de las bazas de PlayStation 5 y contará una vez más la aventura de Aloy en un mundo post apocalíptico lleno de robots.

Fecha de lanzamiento : 2021

: 2021 Consola: PS5 y PS4

Far Cry 6

Far Cry 6 se lanzará en 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC. (Difusión)

Far Cry está de vuelta. A dos años del lanzamiento de Far Cry New Dawn, la franquicia de Ubisoft verá un nuevo juego: Far Cry 6. Esta obra tendrá en sus filas al actor Giancarlo Esposito, más conocidos por sus papeles en las exitosas series Breaking Bad, The Mandalorian o Better Call Saul. Se confirmó que el juego se desarrollará en la isla llamada Yara.

Fecha de lanzamiento : 2021

: 2021 Consolas: PS4, PS5, Xbox Series S/X, Xbox One y PC

Resident Evil Village

Resident Evil Village es la octava entrega numerada de la serie principal. (Difusión)

El nuevo videojuego de la popular franquicia Resident Evil llega este 2021. Se trata de Resident Evil Village, la octava entrega numerada que verá la luz para PlayStation 5, Xbox Series S/X y PC, dejando de lado a las consolas PS4 y Xbox One. Sobre la historia, se ubica años después de lo visto en el Resident Evil 7 y veremos una vez más a Chris Redfield.

Fecha de lanzamiento : 2021

: 2021 Consola: PS5, Xbox Series S/X y PC

Halo Infinite

Halo: Infinite se lanzará a finales del 2021 para Xbox Series X, Xbox One y PC. (Difusión)

La nueva entrega de Halo debió estrenarse en noviembre de 2020, junto a la Xbox Series S/X; no obstante, los desarrolladores retrasaron el juego para finales de este 2021 por problemas en el desarrollo debido a la pandemia provocada por el COVID-19. En este juego volveremos a ver al recordado protagonista Master Chief.

Fecha de lanzamiento : 2021

: 2021 Consolas: Xbox Series S/X, Xbox One y PC

God of War: Ragnarok

Se anunció que God of War: Ragnarok estrenará en 2021. (Difusión)

La continuación del exitoso y laureado God of War de 2018. En este nuevo título -del cual apenas se saben detalles- se anunció en 2020 y se indicó que llegaría en 2021, aunque por lo poco que se ha mostrado a la fecha podría retrasarse. Acerca de la trama, controlaremos a nuevamente a Kratos y a su hijo Atreus, y veremos cómo se desarrolla el Ragnarok, evento que trae consigo la batalla del fin del mundo para la mitología nórdica.

Fecha de lanzamiento : 2021

: 2021 Consola: PS5

Back 4 Blood

Back 4 Blood está siendo desarrollado por Turtle Rock Studios, los mismos que crearon la franquicia Left 4 Dead. Estrena el 21 de mayo. (Difusión)

El sucesor espiritual de Left 4 Dead 2 se anunció en el pasado The Game Awards 2020. Back 4 Blood está siendo desarrollado por Turtle Rock Studios, el mismo equipo que creó L4D2, y mejorará la fórmula de juego cooperativo para cuatro personas en contra de holeadas de zombies.

Fecha de lanzamiento : 22 de junio de 2021

: 22 de junio de 2021 Consolas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC

Deathloop

Deathloop estrena el 21 de mayo para PS5 y PC. (Difusión)

El próximo trabajo de Arkane Studios, los mismos que se encargaron de los laureados Dishonored o Prey, saldrá para PS5 y PC en mayo de 2021. En Deathloop encarnaremos a un asesino que tendrá el objetivo de eliminar a ocho a personas. La diferencia de este juego con otros es que estaremos inmersos en un bucle temporal que nos permitirá repetir las misiones para optimizar los resultados.

Fecha de lanzamiento : 21 de mayo

: 21 de mayo Consolas: PS5 y PC

Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise es la nueva entrega de la popular franquicia y llega a Switch el próximo 26 de marzo. (Difusión)

La franquicia Monster Hunter aterriza de manera exclusiva a Nintendo Switch con el juego Monster Hunter Rise, un título que se basa en la caza de grandes bestias y cuenta con elementos propios del rol (RPG, por sus siglas en inglés) como la creación de armas o armaduras. Este juego es responsabilidad de Capcom y se trata de una secuela de Monster Hunter World.

Fecha de lanzamiento : 26 de marzo

: 26 de marzo Consolas: Nintendo Switch

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo verá la luz en 2021 y está siendo desarrollado por Shinji Mikami. (Difusión)

Este juego de terror está en las manos del destacado Shinji Mikami (creador de Resident Evil o The Evil Within) y se ambientará en un Japón moderno lleno de fantasmas. Se sabe que el país asiático sufre desapariciones de personas y que el protagonista (hombre o mujer) de Ghostwire: Tokyo es un sobreviviente que posee habilidades sobrenaturales, las cuales usará para poner fin al misterio que acecha en Tokio.

Fecha de lanzamiento : 2021

: 2021 Consolas: PS5 y PC

No More Heroes III

No More Heroes III llega a Switch de manera exclusiva en 2021. (Difusión)

La nueva entrega de No More Heroes llega en 2021 de manera exclusiva para la Switch. En este título, Travis Touchdown vuelve a Santa Destroy tras 10 años en los que estuvo lejos y descubre una metrópolis gigante sobre una isla artificial.

Fecha de lanzamiento : 2021

: 2021 Consolas: Nintendo Switch

