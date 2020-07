En los últimos años, los eSports -también conocidos como deportes electrónicos- han dado un salto abismal, con el cual han conseguido posicionarse entre las industrias más lucrativas de la actualidad. Pero no siempre fue así y muchos menos en el Perú, donde recién vemos cómo diversas empresas se han sumado a esta movida.

Un país considerado como referente en los eSports es Corea del Sur, que desde finales de la década de los 90 empezó a gestionar leyes a favor a los deportes electrónicos, así como a mejorar la calidad del Internet. Muchos, incluso, llaman al país asiático como ‘La Meca de los eSports’.

El país asiático disfrutó durante principios del siglo XXI de una explosión de popularidad de los cybercafés, lo que en el Perú vendrían a ser las cabinas. Por otra parte, el gobierno creó la Asociación Coreana de eSports (KeSPA) para fomentar a los deportes electrónicos. Tanto es así, que hace años diferentes cadenas de televisión retransmiten las partidas de las principales ligas de eSports.

Y uno de los juegos que disfrutó de la mencionada explosión de los eSports en Corea del Sur es el mítico Starcraft, un videojuego de estrategia en tiempo real creado en 1998 por Blizzard, que rompió los moldes de títulos multijugador de la época. Solo en su año de lanzamiento, vendió más de 1,5 millones de copias. Según Blizzard, Battle.net, su plataforma de juego multijugador que usaba Starcraft, creció en un 800%.

Asimismo, la prensa especializada ha considerado a Starcraft como un exponente en el género de estrategia, ubicando al título entre los más influyentes de la historia. En 2010, Blizzard lanzó por todo lo alto su secuela, Starcraft II, la cual también ha gozado con éxito.

En ese sentido, El Comercio conversó con Jian Carlo Morayra, ex jugador profesional de Starcraft II, quien en su mejor época (principios del 2010) llegó a jugar en Estados Unidos y en Corea del Sur. Entre los equipos más destacados por los que pasó el jugador peruano está Fnatic, de EE.UU., y el surcoreano de Incredible Miracle.

“Comencé a [jugar] a una edad temprana, entre los 7 - 8 años. La gente de mi edad no tenía ni idea de lo que era eso”

Desde que Jian Carlo Morayra era un niño siempre estuvo cerca a los videojuegos. Su inicio en Starcraft se dio cuando apenas tenía entre 7 u 8 años y veía a su hermano jugar con sus amigos. “Allí me entró la curiosidad”, dice. Aunque agrega que al principio solo podía ver: “Luego, poco a poco, empecé a jugar las campañas justamente con ellos”.

Sumado a esto, ‘Fénix’ -que ahora tiene 28 años- disputó por primera vez un torneo de Starcraft a los 8 años, al cual asistió con su hermano mayor, quien fue gestor de su carrera como jugador profesional.

'Fénix' fue un destacado pro-player de Starcraft. (Foto: Fénix / Facebook)

“En esos tiempos yo estaba en el colegio y tenía tareas, no me dedicaba a tiempo completo. Mis padres me dejaban jugar luego de hacer mis deberes. No tenía la libertad de poder jugar ocho horas seguidas. Por lo general jugaba entre 2-3 horas, con eso era suficiente”, asegura.

Jian Carlo destaca que una de sus habilidades que contribuyó directamente a que mejore en Starcraft fue la de aprender rápido: “En esos tiempos, no había Youtube, entonces mi mejor referencia era bajar videos de ligas coreanas. Por ejemplo, te descargabas un video que podía demorar horas o hasta a veces un día, y bueno de allí mirabas cómo iniciar un juego o qué tipo de estrategia usar. Se me hacía más sencillo entenderlo y aplicarlo a diferencia de otras personas de mi entorno que también jugaban”.

El inicio de su leyenda

Si bien ‘Fénix’ se ganó un nombre en la comunidad latina en Starcraft: Brood War (1998), en 2010 llegó la secuela de este videojuego, Starcraft II, que significó un reinicio para todos los jugadores profesionales en el mundo. Ya que eran nuevas mecánicas y formas de jugar.

Y Jian Carlo lo entendió así: “Cuando llegó el Starcraft II era un nuevo comienzo, nuevo aprendizaje, todos empezaban desde cero. Quise darle la oportunidad, empecé a dedicarle 6 horas [diarias]. En la primera temporada me fue muy bien. De allí pensé en seguir”.

Starcraft II se lanzó a nivel mundial en el 2011 y pertenece al género de estrategia en tiempo real. (Difusión)

Justamente este buen rendimiento del pro-player nacional provocó que detuviera su carrera para dedicarse de lleno a los eSports: “Quise tomarme de uno a dos años en tiempo completo y poner en stand-by la universidad. Ahí es cuando conocí a un equipo internacional cuyo nombre es Fnatic”.

Con este equipo, ‘Fénix’ estuvo oficialmente desde principios de 2010 hasta mediados de 2011, tiempo que le permitió vivir en Estados Unidos en una gaming house, es decir, una casa dedicada para jugadores de eSports que tiene todos los equipos necesarios. Asimismo, durante la estadía Jian Carlo en Fnatic ganó el torneo IEM Season V América Championship, siendo el primer latino en la historia en conseguirlo, y también el WCG Pan-American Championship 2011, en el que venció al chileno ‘Killer’ .

'Fénix' después de llevarse el primer puesto en el IEM Season V de Starcraft en 2011. (Foto: IEM)

Luego, en 2012, ‘Fénix’ fue invitado a un torneo en Corea del Sur organizado por la cadena GomTV, al cual asiste junto a dos pro-players europeos. Aún el pro-player estaba jugando bajo el nombre de Fnatic. Esta cita, que duraba seis meses, le permitió demostrar su valía en tierras asiáticas. Finalmente, el cuadro de Incredible Miracle fichó a ‘Fénix'.

El cambio fue duro. Las jornadas en las ligas de Corea son conocidas por exigir al máximo a sus jugadores y ‘Fénix’ no fue la excepción: también sudó la gota gorda. “A partir de las 9 a.m. desayunaba. De 10 a.m. a 11 a.m. iba al gimnasio a correr, era obligatorio para todos. [Luego] comenzaba de 12 m. a 2 p.m. el entrenamiento interno. Después el almuerzo y un pequeño break de 3 p.m. a 4 p.m. De 5 p.m. a 8 p.m. volvía a entrenar, pero orientado por el coach. Él me decía en qué tenía que perfeccionar. Al final del entrenamiento le mandaba mis sesiones para que las pueda analizar. De 9 p.m. a 10 p.m. cenaba y de 11 p.m. a 1 a.m. tenía libertad para perfeccionar ciertas cosas. El último horario era opcional”.

'Fénix' en Corea del Sur. (Foto: archivo personal)

Jian Carlo asegura que lo que más le costó durante su proceso de adaptación fue “acostumbrarse a las horas de entrenamiento y a la exigencia” y que le tomó dos meses hacerlo. Luego de estas duras jornadas, “era más fácil ganar”.

A su vez, llegar a Corea del Sur -a pesar de no saber el idioma- y jugar por más de un año en las grandes ligas fue un sueño para el pro-player peruano. “Era muy complicado, pero tenía el sueño de realizarlo. Era mi mayor logro. Cuando empecé a jugar y ver a los jugadores coreanos competir era algo que yo deseaba, yo quería eso”.

“A mí no me aceptaron rápidamente. Había postulado a diez equipos coreanos antes pero ninguno tenía precedencia de jugadores internacionales, yo era el primero. Tú como equipo coreano sabes que habrá un problema con el idioma. A veces agregar a uno más es un gasto. Por 4 a 5 meses creí que no lo iba a lograr. En la etapa de prueba me hacían jugar con todos en la gaming house. Dependía de mi resultado si seguía. Muchos equipos querían que entre, pero ya estaban completos. Me dejaban entrenar con ellos, podía estar en la casa, pero no era parte y yo quería ser parte. Nunca pensé que iba a entrar a Incredible Miracle porque era el mejor equipo del mundo en Starcraft II y estaban los mejores jugadores”, contó a El Comercio.

'Fénix' en una transmisión de la cadena surcoreana GomTV. (Foto: archivo personal)

Gracias a su talento y a todas las victorias que amasó en tierras coreanas, ‘Fénix’ demostró su valía y consiguió un espacio en Incredible Miracle.

Antes de ingresar de manera oficial al cuadro surcoreano, el peruano fue invitado a entrenar durante unas semanas. En una oportunidad, luego de que el jugador nacional le haya ganado a todo un equipo de Starcraft, regresó a la gaming house en la que se quedaba y se encontró con una sorpresa: “Me recibieron con una felicitación. En ese momento, el coach me habló y me dijo para ser parte oficialmente del equipo. Se me salieron las lágrimas porque era mi sueño, quería lograrlo. Fue espectacular”.

El retiro y la motivación

De esta forma pasó un año y medio (finales de 2011 a mediados de 2013), tiempo en el que ‘Fénix’ jugó diversos torneos internacionales de manera grupal e independiente, como el WCS Sudamérica 2012 en el que quedó segundo tras perder contra ‘Killer', de Chile.

En el 2012, cuando el nombre de ‘Fénix’ ya estaba asentado en la comunidad americana, todo cambió para el peruano: su madre enfermó y tuvo que ser internada, lo que provocó que Jian Carlo volviera al Perú de manera urgente por unos meses.

Sobre su regreso a Corea, el jugador profesional dijo: “Voy antes a Estados Unidos para otro torneo y cuando vuelvo a Corea mi motivación ya no era la misma. Ya no sentía ese fuego interior de querer ser un gran jugador. Quizás fue por la consecuencia de estar en un equipo coreano y haber cumplido ese sueño. Sentí que lo había conseguido todo. Ya no me apasionaba al despertar cada día a mejorar y seguir superándome. Con los meses me di cuenta que ya no era el mismo. Encontré otras pasiones. Prácticamente mi amor por el juego empezó a decaer”.

Después de ello, ‘Fénix’ terminó por retirarse del Starcraft II de manera oficial en 2013 y regresó a seguir con su vida cotidiana.

“Me di cuenta que no era el mismo y justo había firmado otro contrato con una marca. No era yo, mi nivel había decaído y ya no tenía motivación para seguir entrenando. Ahí decidí parar. Era suficiente y ahí acabé, a mediados del año 2012. Oficialmente anuncié mi retiro en el 2013. La tenía clara”, dijo.

DATO:

‘Fénix’ se contagió de COVID-19 a finales de mayo. Sin embargo, ya se recuperó.

