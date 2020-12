Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Jean Pierre ‘Chris Luck’ Gonzáles tenía 16 años decidió dejar su casa en la ciudad de Lima para enfocarse en los videojuegos; para ser específicos, en Dota 2. Era 2015 y los eSports en nuestro país recién empezaban a tomar fuerza. No repartían miles de dólares en competencia, como ya pareciera ser una costumbre en los torneos de hoy en día.

El camino de Jean Pierre empezó gracias a la invitación del equipo nacional 4FAT, con el que debutó en 2015 y alcanzó su “primera oportunidad para sobresalir”. Desde ese entonces, ha sido parte de equipos de renombre como G-Pride, Infamous Gaming, Team Anvorgesa (siendo él uno de sus fundadores) y Beastcoast, escuadra norteamericana en la que se desempeña actualmente.

Entre sus principales logros, encontramos el Top 8 del mundial The International 2019. Este título le valió junto a su equipo más de US$800.000 en premios.

¿Cómo se inició la carrera profesional de Jean Pierre Gonzáles? ¿Cómo fue que pasó de estar a punto de retirarse a convertirse en uno de los jugadores más ‘bravos’ del Dota 2 peruano? A continuación, te lo contamos.

El inicio de ‘Chris Luck’ como ‘dotero’

“Empecé como cualquier joven, en las cabinas de Internet, jugando juegos que en ese momento estaban de moda”, dijo Jean Pierre, quien recuerda que su hermano le enseñó a jugar.

“Tengo un hermano que jugaba Dota 1 y era un poco conocido en el ambiente [de cabinas]. En una de esas [oportunidades] vi que estaba jugando, me acerqué y me quedé viendo. A él no le gustaba que yo me quede mirando y me dijo: ‘ponte en una cabina. Te voy a enseñar a jugar’. Ahí empezó todo”, recuerda ‘Chris Luck’.

Jean Pierre 'Chris Luck' con la camiseta de Team Anvorgesa. (Foto: Archivo personal)

Eso pasó hace aproximadamente ocho años, allá por 2012. ‘Chris Luck’ agrega: “tenía 14 o 13 años”.

Lo más lógico sería creer que ‘Chris Luck’ pasó de jugar Dota 1 a Dota 2, videojuego que en 2013 se volvió libre para todo el público, ya que pasó por unos meses en los que para acceder tenías que ser dueño de una beta, la cual se le enviaba a personas en concreto o que en algunos casos se vendía por Internet de manera no oficial.

Sin embargo, no fue así. El jugador peruano fue fanático de otro juego del mismo género, el cual se llamó Heroes of Newerth (o solo HON), que “era un mejor juego que Dota 2”. Pero esto cambió cuando Dota 2 se hizo libre para todos y ‘Chris Luck’ se pasó al MOBA de Valve.

Y llegó con cierta ventaja, ya que ‘Chris Luck’ tuvo en sus manos el conocimiento aprendido en HON, puesto que ambos eran similares en algunos puntos como la estructura del mapa, la cantidad de jugadores (5 vs. 5) y jugabilidad.

Jean Pierre 'Chris Luck' durante el The International 2019. (Foto: Archivo personal)

Sus primeros pasos como pro-player

En 2015, cuando el deportista electrónico tenía 16 años, decidió dejar su casa, ya que recibió una oferta del equipo 4FAT, que incluía la posibilidad de vivir en una gaming house (una casa en la que los jugadores de videojuegos residen para practicar y mejorar la relación deportiva/social entre ellos).

“Al comienzo [mi mamá] estaba un poco en contra, pero le expliqué y le dije: ‘yo quiero hacer esto’, porque ya había juntado dinero y sentía que podía conseguir más. Tomé la decisión de irme. En realidad no sé si lo aceptaron en su momento, pero poco a poco tuvieron que hacerlo”, narra ahora con 22 años.

Ahora, con experiencia, victorias y derrotas, viajes, amigos y todo lo que supone ser un deportista electrónico de éxito, Jean Pierre cuenta que su madre está contenta. “Lo que yo quise en un momento, ella vio que lo logré”, afirma.

Jean Pierre 'Chris Luck' luego de ganar el premio Esports Player of the Year en la Lima Games Week (Imagen: Beastcoast / Facebook)

El momento más difícil para ‘Chris Luck’

No todo es felicidad en la vida de una persona. Todos tenemos épocas de vacas flacas y los que se dedican a los videojuegos no están exentos.

Durante 2018 y principios de 2019, ‘Chris Luck’ formó parte de G-Pride, una organización de eSports que tiene equipos en diversos videojuegos como League of Legends y Dota 2. En ese tiempo, Jean Pierre y sus compañeros participaron en torneos locales y en clasificatorias hacia otros fuera del Perú. No obstante, no siempre hubo buenos resultados.

“En varias oportunidades tuvimos la chance de viajar [a competencias internacionales], pero por cosas que... no que nosotros hayamos jugado mal, sino por cosas digamos [falló] el Internet o se nos apagó la luz o cosas así, exteriores al Dota, nos lo arruinaron un poco”, explica ‘Chris Luck’.

El momento más complicado de Jean Pierre en G-Pride y, uno de los que más recuerda en su carrera, llegó cuando la escuadra clasificó al World Electronic Sports Games 2018, cita que se realizó en Chongqing, China, en marzo de 2019, a la que no pudo asistir por razones que ‘Chris Luck’ no entendió con claridad.

“En ese torneo a mí me bajan prácticamente del equipo. Me sacan y yo no puedo viajar al torneo. Nunca supe bien el motivo; pero creo que al no saberlo, me motivó más. Porque sabía que estaba haciendo bien las cosas. Claro, en su momento me frustró bastante, iba a ser la primera vez que iba a viajar y obviamente me lo había ganado y bueno. Al comienzo me frustré e intenté dejar el Dota 2, quise hacer otras cosas, pasar más tiempo con los amigos, distraerme y eso pasó”, explica el jugador peruano, que tiempo después crearía su propio equipo.

Este Diario se comunicó con Renzo Suárez, CEO de G-Pride, quien explicó el motivo por el que ‘Chris Luck’ se fue del equipo: “los jugadores [del equipo] me informaron que ‘Chris’ no estaba practicando y me dijeron que querían jugar con ‘VanN’. A [Jean Pierre] no se le explicó exactamente, hubo una confusión y se interpretó como si [él] fuese parte de la organización”.

Para el torneo WESG 2018, el equipo de G-Pride estuvo conformado por Bernardo ‘Berna’ Rocca, Freddy ’Smash’ Sina, Romel ‘Wu’ Quinteros, Álex ‘Masoku’ Dávila, el capitán Iwo ‘Iwo’ Bejar Kalinowski y el Juan Carlos ‘vanN’ Tito. Este último tomó el espacio dejado por ‘Chris Luck’.

Tras este suceso, allá por marzo de 2019, Jean Pierre evaluó la opción del retiro, pero -finalmente- no llevó a cabo la idea. En lugar de terminar su sueño en el Dota 2 profesional, ‘Chris Luck’ se junta con Héctor ‘K1′ Rodríguez y con Adrián ‘Whisper’ Céspedes, con quienes ya había jugado en el pasado y forma Pacific eSports. ”Desde allí empezó toda la aventura”, recuerda.

El presente de ‘Chris Luck’ en el Dota 2

Una vez creado Pacific eSports, ‘Chris Luck’ y compañía comenzaron una proyecto que aún hoy mantienen: jugar juntos y ser los mejores en la región. Y, ¿cómo se gestó este grupo? Esto fue lo que contó Jean Pierre:

“A Héctor lo conozco desde que comencé a jugar torneos, con él siempre jugaba. A ‘Whisper’, lo conozco desde principios de 2019 y siempre me decía para jugar juntos. Él tenía dos compañeros que eran de Bolivia y me comentó: ‘vente, nos falta un medio y un carry, ¿tienes a alguien?’ y yo: ‘claro, puedo jugar y lo llamas a Héctor’. Ahí es cuando nos juntamos”.

Después de esto, el equipo -que primero fue Pacific eSports y luego Majestic eSports- pasó a llamarse Team Anvorgesa, y contó con la participación de Elvis ‘Scofield’ De la Cruz y Steven ‘Stinger’ Vargas.

Team Anvorgesa. (Foto: Team Anvorgesa / Facebook)

Meses más tarde, Team Anvorgesa destacaría a nivel local -por su colorido nombre y su buen rendimiento-, lo que conllevó que la organización Infamous Gaming ponga el ojo en ellos y decida adoptar a todos los integrantes de la escuadra. ¿Qué pasó después? El nuevo Infamous (casi Team Anvorgesa) se clasificó al Mundial de Dota 2, The International 2019, y sorprendió al planeta entero luego de derrotar a grupos de primer nivel como Keen Gaming o Newbee, asegurando un destacado Top 8.

Jean Pierre 'Chris Luck' tras derrotar a los chinos de Keen Gaming. (Foto: Archivo personal)

Y la carrera de Jean Pierre y sus compañeros siguió adelante. Después de Ti 2019 que tuvo lugar en agosto del mismo año en China, los jugadores pasaron a Beastcoast, equipo que hasta hoy, más de un año después, los tiene en sus filas.

El objetivo de ‘Chris Luck’ a futuro: ser campeón del mundo

Como si de un futbolista se tratase, ‘Chris Luck’ tiene como objetivo ganar el Mundial; en este caso, del juego Dota 2.

“[Mi objetivo es] ganar un International y hacer [un mejor papel] que lo que ya hemos hecho. Superar ese límite. Porque ahora nosotros lo tomamos como si tuviéramos una maldición, por así decirlo. En cada torneo que vamos, llegamos Top 8 y Top 4. De ahí, no podemos llegar a más”, reflexiona el jugador nacido en la capital del Perú.

En la foto: 'Chris Luck' en el fondo abrazando a 'Whisper', a la derecha. A la izquierda tenemos a 'Stinger' junto a 'Scofield'. (Imagen: Beastcoast / Facebook)

Entonces, ¿qué le falta a ‘Chris Luck’ y Beastcoast para superar esta “maldición”? El pro-player es directo y sincero: “paciencia en el juego. La emoción o la euforia que está pasando hace que tomes una mala decisión y eso lo arruina todo. Nosotros somos un poco desesperados y hacemos todo a lo que venga. Dejamos que todo fluya y no somos mucho de estrategia. Nos basamos en lo que sabemos”.

Esa misma emoción es una espada de doble filo, ya que sorprende a los equipos que manejan estrategias parametradas por completo, pero también te puede llevar a cometer crasos errores que se pueden pagar con la derrota.

“A veces nos juega a favor, porque los equipos no saben cómo vamos a jugar. Somos indecisos o somos espontáneos, quizás. [Los rivales] no se lo esperan”, señala.

Jean Pierre 'Chris Luck' Gonzales. (Imagen: Beastcoast / Facebook)

En línea a esto último, Jean Pierre finaliza con que aún siente que le falta por demostrar todo su talento en el Dota 2: “siento que puedo jugar aún mucho mejor. Siento que no estoy al mismo nivel que cuando fuimos al The International y quedamos top 8. Siento que me he estancado un poco y quiero sobresalir más y es lo que espero. Estoy poniendo de mi parte para hacerlo mejor”.

DATO:

Dota 2 es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por las siglas en inglés) y se encuentra completamente gratuito para PC a través de Steam.

