Dedicarse al mundo de los videojuegos de manera profesional puede ser un salto de fe; ya que las ganancias podrían no llegar a corto plazo y puesto que aún existe un prejuicio en cierto sector de la población ante las personas que viven de los eSports. Sin embargo, en el Perú y el mundo, a pesar de la pandemia por COVID-19 con la que todavía lidiamos, la escena de deportes electrónicos ha crecido sin descanso.

Solo por dar un ejemplo, un estudio realizado por International Data Corporation (IDC) e Esports Charts, el cual tuvo como fin encontrar los efectos de la pandemia en los eSports, reveló que en mayo pasado, uno de los meses más afectados por el COVID-19 en todo el globo, hubo un crecimiento de casi el 99% en horas de reproducción en la plataforma especializada en videojuegos Twitch respecto a diciembre de 2019. Así se tradujo el incremento: de 867 millones de horas vistas a cerca de 1.720 millones.

Pero la industria de los eSports no solo está conformada por los jugadores, los equipos o los espectadores, sino que también necesita de otra clase de profesionales. Y uno de estos puestos es el de comentarista (o caster), pues de este depende -en gran medida- que los usuarios se mantengan pegados a los streamings, como si de un partido de fútbol o básquet se tratase.

Es por ello que El Comercio se contactó con Rikardo Mendoza, más conocido en la escena de videojuegos (y en especial la de Dota 2) como ‘Mr. Choco’, quien contó cómo empezó como comentarista de deportes electrónicos hace más de seis años y cómo es que consiguió tener más de 25.000 personas conectadas simultáneamente a uno de sus directos.

Rikardo 'Mr. Choco' y Julio Melgarejo. (Captura de pantalla)

“[Ahora] Hay más trabajo. Antes habían torneos presenciales y hoy todos estos son en línea. Hubo uno que otro que chocaban y he tenido que hacer una alianza con un estudio de cast. Estuve trabajando con ellos para aligerar la carga, es sumamente pesada. Uno podría pensar que es fácil estar al frente de la PC, pero 12 o 15 horas es cansado”, indicó ‘Mr. Choco’, de 32 años.

Sumado a esto, ‘Choco’ destacó que su cifra récord durante alguna transmisión personal ha sido más de 25 mil personas. “Veía el número y me asustaba un poco, pero hay que enfocarse. Decía: «wao, no lo puedo creer. [Ojalá] que no se me vaya el internet»’”, comentó entre risas el caster.

'Mr. Choco' durante su participación en The International 2016 en Estados Unidos. (Foto: 'Mr. Choco / Facebook)

Los inicios de ‘Mr. Choco’

Hasta el cierre de esta nota, ‘Mr. Choco’ cuenta en Facebook -la plataforma en la que realiza sus transmisiones en vivo- con casi 400.000 seguidores y con 236.000 likes, producto de seis años de dedicación. El juego al que le ha dedicado gran parte de su tiempo como caster ha sido Dota 2, el multijugador de campo de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) de la desarrolladora Valve.

No obstante, no siempre fue color de rosa para Rikardo Mendoza. Antes de que inicie en el mundo del ‘casteo’, trabajó por cinco años para Axeso5, empresa responsable del videojuego Heroes of Newerth (HoN).

Durante su estadía allí, el comentarista no pudo ingresar de lleno a Dota 2, puesto que la compañía en la que trabajaba era rival directa de Valve, ya que los dos juegos eran MOBAS.

En adición, ‘Mr. Choco’ recordó que sus inicios fueron duros, ya que no ganaba dinero por sus directos: “Fue mi sacrificio. Yo gastaba de mis ahorros. Todo lo que junté en cinco años de trabajo en esa empresa [Axeso5], lo invertí en una mejor computadora y más equipo. Fue: «voy a ver qué sale»”.

A continuación, una de las transmisiones de ‘Mr. Choco’:

Por otra parte, la familia de ‘Mr. Choco’ no siempre lo apoyó por completo: “Al principio no fue fácil. Quién no vio la típica reacción del padre que te apagaba el modem o router, te quitaba el cable de la PC o consola. Por eso pasé, pero al final entendieron mi trabajo. Cada vez que me ven, me dicen: «discúlpanos si te molestábamos, pero como cualquier padre escéptico [de los eSports] no creíamos que ese mundo iba a ser bueno» y ahora mira dónde estoy... hasta he viajado y se sienten orgullosos, tranquilos de que pueda estar trabajando y que pueda tener lo mío”.

‘Mr. Choco’ durante su participación en The International 2019 en China, evento al que asistió con sus propios medios:

De esta forma, ‘Mr. Choco’ empezaría en 2014 a dedicarse al casteo de videojuegos y deportes electrónicos.

“Yo mencionaba al inicio: «no soy comentarista ni caster», porque yo lo tomaba más a la chacota, era mi estilo de comentar partidas. Si yo quería evolucionar en el mundo del comentarista de deportes electrónicos, tenía que profesionalizar la manera en la que yo me expreso. Por ahí un poco de chacota, pero nunca dejando de lado que estoy comentando partidas profesionales. Así fue. Empecé de broma y ahora es serio, es mi trabajo”, destacó ‘Mr. Choco’, pero sin dejar de lado su toque personal.

¿Y cuándo ‘Mr. Choco’ se dio cuenta de que tenía el potencial para ser uno de los mejores y más populares caster del Perú? Así lo explica: “El detonante fue cuando vi la aceptación de la gente; pasar de tener 800 o 1.000 personas a tener 2000, 3000 y que te digan «oye, qué genial, me gusta tu estilo». Siempre habrá gente que te critique, pero eran más los que me apoyaban y ese fue el detonante para decir «OK, si quiero realmente [ser bueno] debo ponerle más ganas»."

Sumado a esto, cuando ‘Mr. Choco’ empezó a castear, se le presentaron cambios en su forma de ver los enfrentamientos en Dota 2: “Ya no jugaba tanto, sino que estudiaba. Veo partidas y hago acotaciones en la transmisión: «ah, tal jugador hizo tal cosa en tal día o tal fecha». Trato de buscar información y eso es lo que le gusta la gente, el extra, lo que le puedo agregar a las transmisiones”.

La invitación a The International 2016, el Mundial de Dota 2

En 2016, cuando ‘Mr. Choco’ ya tenía cerca de 2 años dedicándose al casteo de videojuegos, un día recibió una noticia que cuatro años después aún recuerda con emotividad: fue invitado oficialmente a participar como comentarista en Estados Unidos en The International 2016, el Mundial de Dota 2.

Esta fue su primera reacción cuando se enteró de que iba a ser parte de uno de los torneos más importantes del mundo, el cual repartió US$ 20 millones en premios: “Yo lloré, no puedes creerlo. Ver que todo tu trabajo valió la pena, el esfuerzo que le metiste al inicio y ver una invitación de Valve. Es una de las experiencias más bonitas en mi vida y que nunca voy a borrar de mi cabeza”, dijo ‘Mr. Choco’.

“Cuando me preguntan qué es lo que más me gusta del Dota 2 o qué momento recuerdo más, es la invitación [hacia el The International 2016]”, declaró a este Diario.

¿Se puede vivir de ser narrador de videojuego?

Cuando se habla de jugadores profesionales de videojuegos, más de uno tiene la duda de si puede vivir de los eSports o no, dado la popularidad y difusión que esta industria ha recibido en los últimos años. Pero, ¿y qué hay de los comentaristas o analistas? Desde el punto de vista de ‘Mr. Choco’, sí se puede, aunque requerirá esfuerzo y constancia.

“Es posible, pero difícil; porque simplemente para que sobresalgas bastante, ya debes tener una visión amplia de que puedes tener días buenos o malos. Hay muchas personas que se desmotivan porque dicen: ‘ok, tengo 50 personas que me ven’, al día siguiente ven 20 o 30, entonces no todos los días van a ser igual. Ya depende de cada uno, las ganas que le mete y la inversión. Es un camino... [largo], quizás ahora es más fácil que hace años, la gente se está haciendo conocida, las marcas ya saben de los eSports, cosa que hace seis años si me hacías esta pregunta te diría que no, que es imposible”.

Rikardo 'Mr. Choco' Mendoza junto a Andre 'Ndree' Santillán durante The International 2016, en Estados Unidos. (Foto: 'Mr. Choco / Facebook)

El retiro, una opción que ‘Mr. Choco’ ya evaluó

Tras seis años de dedicarse al casteo y los deportes electrónicos, después de viajar a países como Estados Unidos, Francia o China, lo opción de un posible retiro del casteo de videojuegos sí estuvo presente en Rikardo Mendoza.

“Sí, se me ha pasado la idea por la cabeza. Pero se fue rápido. Pensaba «de repente no la hago» y llegaban mis amigos, ‘Imperius’ y ‘Blue’ y me decían «No, oye, ya viene un torneo y hay que trabajar juntos». Siempre hay amigos que no te van a dejar de lado. Eso me animaba. Prácticamente creo que si dicen ‘Mr. Choco’ en algo de Dota 2 dirán «ahh es el moreno que comenta o sí, lo he visto por ahí» y eso me motiva a seguir en la escena hasta donde pueda, hasta que no me de la voz”.

'Mr. Choco' junto a 'Imperius'. (Foto: 'Mr. Choco / Facebook)

