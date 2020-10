Nintendo confirmó que Steve y Alex de Minecraft se unirán al catálogo de personajes jugables del popular videojuego Super Smash Bros. Ultimate. Se trata de dos luchadores que llegarán al juego de peleas este 14 de octubre.

Como se recuerda, Super Smash Bros. Ultimate es un exclusivo de la Nintendo Switch que salió a la venta a finales de 2018 y reúne a diferentes personajes del mundo de los videojuegos como Pokémon, Mario Bros, The Legend of Zelda, Street Fighter, Metal Gear, Banjo-Kazooie, etc.

Ahora, Masahiro Sakurai, máximo responsable del título, anunció que Steve y Alex de Minecraft formarán parte del Fighter Pass Vol. 2, el segundo contenido descargable (DLC) del Super Smash Bros. Ultimate (también hubo un Vol. 1). Este DLC incluye en total a seis personajes, los cuales se irán develando paulatinamente.

A continuación te dejamos el video con el que se presentó a Steve y Alex y en el que vemos cómo lucharán estos dos combatientes:

Por otra parte, Alex y Steve mantendrán su diseño original, en el cual predomina los cuadrados pixeleados. En adición, ambos personajes podrán utilizar los típicos elementos del juego como las espadas o picos para atacar, o los cubos de tierra para saltar.

Otro detalle que se confirmó es que no solo llegará Steve y Alex, sino que también habrá un escenario y canciones nuevas (basadas en Minecraft), como es costumbre con cada personaje del Fighter Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate.

Habrá diferentes 'skins' (o trajes) para Steve y Alex. (Imagen: Nintendo)

DATOS:

- Steve y Alex son los personajes número 82 y 83 del popular Super Smash Bros. Ultimate.

- El precio de Super Smash Bros. Ultimate es de S/. 229,90 en tiendas especializadas peruanas.

- El Fighter Pass Vol. 2 se vende a US$ 29,99, mientras que solo el personaje de Steve y Alex costarán US$ 5,99.

