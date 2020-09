La popular serie Cobra Kai recibirá este 27 de octubre su propio videojuego, el cual se titula Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues y que estará disponible para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

El juego está siendo desarrollado por estudio GameMill Entertainment, responsable de otros títulos como Nickelodeon Kart Racers 2, GI JOE Operation Blackout, Cartoon Network Battle Crashers, entre otros.

Aquí te dejamos el tráiler del videojuego:

Se sabe que el videojuego pertenecerá al género beat 'em up y se basará en la serie que se estrenó en la plataforma Netflix a finales de agosto. Por otra parte, en Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues podremos escoger entre ocho personajes jugables (Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, Miguel Díaz, etc.), disfrutar de un multijugador cooperativo y de combates con combos y ataques definitivos.

A su vez, en el tráiler se observa que habrá un árbol de habilidades para los personajes. GameMill Entertainment adelantó que serán 40 habilidades únicas las que deberemos desbloquear a través de peleas con enemigos.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues se lanzará para PS4, Xbox One y Nintendo Switch. (Difusión)

Además, sobre la historia, los desarrolladores confirmaron que habrá una trama doble, con escenas y diálogos únicos para el videojuego. En ese sentido, podremos ser parte del Miyagi-Do o de Cobra Kai.

Sumado a esto, se confirmó que veremos en total 28 misiones, las cuales contarán con los personajes de la serie.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues. (Difusión)

DATO:

El juego se venderá a US$ 39,90 en Estados Unidos.

