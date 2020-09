Tras la millonaria compra de ZeniMax Media parte de Microsoft, los creadores de la Xbox suman a sus filas ocho nuevos estudios, en los que se destacan Bethesda (responsables de Fallout o The Elder Scrolls: Skyrim) y Id Software (Doom).

Como se recuerda, la transacción se tazó en US$ 7,5 mil millones y ahora cerca de 2.300 empleados formarán parte ahora de la compañía norteamericana.

A propósito de ello, repasamos todos los estudios que poseen Microsoft de la mano de su cartera Xbox Game Studios, en la que tenemos -solo por dar ejemplos- a las desarrolladoras de 343 Industries (Halo), Mojang Studios (Minecraft) u Obsidian Entertainment (The Outer Worlds). Por otra parte, también incluiremos a Sony, que cuenta con PlayStation Studios, división responsable de Sony Santa Monica Studio (God of War), Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn) o Naughty Dog (The Last of Us o Uncharted).

Xbox Game Studios PlayStation Studios 343 Industries (Halo) Naughty Dog (The Last of Us o Uncharted) The Coalition (Gears of War) Sony Santa Monica Studio (God of War) Mojang Studios (Minecraft) Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn) Obsidian Entertainment (The Outer Worlds o Fallout: New Vegas) Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man) InXile Entertainment (Wasteland 3) Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima) Rare (Sea of Thieves) Sony Bend Studio (Days Gone) Ninja Theory (HellBlade) Polyphony Digital (Gran Turismo) Double Fine Productions (Psychonauts) Media Molecule (Dreams) Turn 10 Studios (Forza Motorsport 7) Sony Japan Studio (Shadow of the Colossus) Undead Labs (State of Decay) Sony London Studio World’s Edge (Age of Empires) Pixelopus (Concrete Genie) Arkane Studios (Dishonored) Sony San Diego (MLB The Show) Bethesda Game Studios (Fallout o The Elder Scrolls) Sony San Mateo (Farpoint) MachineGames (Wolfenstein 2: New Colossus) ForwardWorks Id Software (Doom) Tango GameWorks (The Evil Within) ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) Alpha Dog Game (Monstrocity Rampage) Roundhouse Studios Xbox Game Studios Publishing The Iniciative Playground Studios (Forza Horizon o Fable) Compulsion Games (We Happy Few)

Como se observa, tras la compra de Bethesda, Microsoft estira la ventaja que le tenía a PlayStation. La compañía con base en Redmond tiene, en total, 23 estudios. Mientras que Sony es dueño de tan solo 14 desarrolladoras.

Asimismo, se confirmó que Bethesda seguirá desarrollando los juegos que tenía previsto lanzar en la consola de Sony, después de ello, se definirá “caso a caso”, como confirmó Phill Spencer, máximo responsable de Xbox, a la agencia Bloomberg.

DATO:

El anuncio por parte de Microsoft se da semanas después de que se haya presentado la fecha de lanzamiento de las Xbox Series S y Series X, consolas de siguiente generación de la empresa.

VIDEO RECOMENDADO

Project xCloud: El futuro de las consolas de videojuegos ahora en tus dispositivos móviles

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...