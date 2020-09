La nueva edición del Pro Evolution Soccer, PES 2021, está a puertas de lanzarse a nivel mundial. Este título será una ’actualización de temporada’; es decir, no será un videojuego hecho desde cero, sino que basará su jugabilidad en el PES 2020. De igual manera, la obra de Konami se venderá de manera independiente.

Entre sus novedades tenemos que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estarán en la portada oficial del PES 2021, junto a los futbolistas Marcus Rashford, delantero del Manchester United, y Alphonso Davies, lateral del Bayern Múnich. Por otro lado, se confirmó que los clubes peruanos Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys seguirán en el juego.

A continuación te dejamos los principales datos del juego, tales como su fecha de lanzamiento, sus principales tráilers y precio.

Fecha de lanzamiento de PES 2021

La actualización de Temporada de PES 2021 se libera el próximo 15 de setiembre a nivel global, para las consolas de PlayStation 4, Xbox One y PC. La preorden ya está disponible para las diferentes plataformas y traen consigo bonus para los dueños del PES 2020.

Precio de PES 2021

Al ser PES 2021 una actualización de temporada, el juego no se venderá a precio completo (US$ 60), sino que se podrá adquirir a US$ 34,90 para PlayStation en su formato digital. Si deseas tenerlo en físico, para PS4, en tiendas especializadas locales estará S/. 149,90.

A su vez, si lo quieres jugar en PC, en Steam podrás comprar el juego a S/. 109,90.

Tráilers de PES 2021

Tráiler de revelación

Tráiler anuncio del Flamengo

Tráiler anuncio de la Roma

Tráiler anuncio del Brasilerao

