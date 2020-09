En octubre de 2015, la escena competitiva de Dota 2 en nuestro país fue testigo de un hecho histórico. Por primera vez, un equipo peruano logró clasificar a un torneo internacional organizado por Valve, creadora del juego, en lo que sería uno de los momentos más importantes de los eSports en el país. El protagonista fue Team Unknown, cuadro que para llegar a la competencia Frankfurt Major 2015 de Alemania tuvo enfrentarse a los mejores pro-players de toda América.

Desde entonces, cada año, diferentes equipos peruanos como Beastcoast, Infamous, Thunder Predator o el mismo Team Unknown han sabido codearse contra los mejores jugadores de Dota 2 del planeta en millonarias competencias, ganando el reconocimiento global.

Para quien no lo sabe, Dota 2 es un videojuego de estrategia en tiempo real para computadoras y en los últimos años se ha posicionado como uno de los más populares en el Perú.

Asimismo, la Frankfurt Major fue un evento que se llevó a cabo en la ciudad alemana de Frankfurt y repartió US$ 3 millones en premios. Además, fue uno de los tres torneos que organizó Valve después del The International 2015, el Mundial de Dota 2. Si hiciéramos un símil, los Majors son como la UEFA Champions League, la reunión de los mejores equipos del planeta.

Team Unknown es una organización de eSports que se creó a principios de 2015 y hasta la fecha sigue participando en competencias de Dota 2. La plantilla de jugadores que estuvo presente en la clasificación hacia la Frankfurt Major estaba conformada por los siguientes jugadores:

Alonso ‘ Minoz ’ León

’ León Juan ‘ Atún ’ Ochoa

’ Ochoa Alexis ‘ Greedy ’ Ventura

’ Ventura Jesús ‘ Ztok ' Carhuaricra

' Carhuaricra Christian ‘ Accel ’ Cruz

’ Cruz Huester ‘FalcoStyle’ Valenzuela (Coach)

Y, ¿cómo se gestó la histórica clasificación de Team Unknown al torneo Frankfurt Major? Para ello, El Comercio conversó con Jesús ‘Ztok’ Carhuaricra, capitán del equipo en ese entonces, con Cristian Castillo, director de marketing de la organización y con Huester ‘FalcoStyle’ Valenzuela, actual coach de Team Unknown e integrante del grupo que viajó hacia Alemania en 2015, también como coach;

'Falco' (abajo), junto a Cristian Castillo (derecha) y Julio Melgarejo durante la entrevista. (Captura de pantalla)

Team Unknown en el camino hacia la Frankfurt Major

Para estar en la Frankfurt Major, Team Unknown atravesó unas largas clasificatorias (jugando cerca de 20 partidas), en las que tuvieron que pasar por dos fases: la Open Qualifier y la Close Qualifier. La primera, por un lado, reunió hasta 1.000 organizaciones de toda América, las cuales se enfrentaron a muerte súbita por un cupo que los lleve hacia la Close Qualifier. Unknown selló su cupo para la segunda fase tras vencer por 2 a 0 a TeamDileCom, de Estados Unidos.

En la Close Qualifier el formato cambió: ya no era a muerte súbita y se clasificaban dos grupos a la Frankfurt Major. El cuadro peruano comandado por Juan ‘Atún’ Ochoa enfrentaría nuevamente a los mejores equipos de la región en la Close Qualifiers, quienes fueron invitados de manera directa. Allí, Team Unknown no llegaba como favorito, puesto que escuadras como Cloud9, Digital Chaos o el peruano Elites Wolves estaban presentes.

El equipo Team Unknown durante su participación en la Frankfurt Major 2015. (Imagen: Unknown Team / Facebook)

Sobre el proceso de clasificación, ‘Falco’ indicó: “No había invitación ni nada [para la Frankfurt Major o la Close Qualifiers], nosotros tampoco veníamos de ser uno de los mejores".

Justamente, la escuadra casi es eliminada en fase de grupos, ya que Unknown y Team Leviatham de EE.UU quedaron igualados en puntos. Para definir al equipo que jugaría los playoffs, se realizó un desempate. En este, los peruanos golpearon primero y ganaron tras 39 minutos por 38 a 18 asesinatos.

Posteriormente, en cuartos de final, Team Unknown se batió a duelo con Elite Wolves, escuadra recordada por tener en sus filas a Freddy ‘Smash’ Sina o Álex ‘Masoku' Dávila. En ese choque, Unknown dio la sorpresa y remontó la serie para vencer por 2 a 1 a ‘Los lobitos’, dejando atrás a uno de los favoritos.

De esta forma, en semifinales, Unknown enfrentó a Cloud9, cayendo por 2 a 0. No obstante, los liderados por ‘Falco’ y ‘Ztok’ tenían una última oportunidad: medirse ante Digital Chaos. De ganar, se irían a Alemania.

Antes del match, los dos equipos se enfrentaron en fase de grupos, resultando en victoria para Digital Chaos, por lo que los norteamericanos llegaron con cierta ventaja. No obstante, Unknown se tomó la revancha y cerró la victoria por un contundente 2 a 0.

Acá la serie completa entre Unknown vs. Digital Chaos:

“Al enfrentarlos, sacamos a relucir nuestras estrategias. Y [ganamos por] 2 - 0. Clasificamos. Muchos no se lo esperaban. Veníamos de que falte un punto para estar fuera del torneo”, comentó ‘Falco’.

‘Ztok’, el capitán de Unknown, por su parte, indicó: “Nos sentimos muy felices, era la primera vez que clasificábamos a un torneo internacional y presencial. Fue emocionante para nosotros porque logramos esa victoria sin jugar en buenas condiciones. Jugamos con sillas de plástico o periféricos básicos. Conseguimos tanto con tan poco".

La PC gamer con la que Unknown clasificó a la Frankfurt Major de 2015:

“[Después de clasificar], yo lloré. Me sentí realizado, porque conseguimos algo importante. Abracé a los chicos. Ztok lloró conmigo. Gritamos y todo. No sé cómo explicarlo", le confesó ‘Falco’ a este Diario.

La emoción, en nuestro país, fue incontenible. Un conocido narrador de partidas perdió el control y celebró gritando “se van a Alemania, se van a Alemania” (Ver minuto 3:10).

A propósito de esto, Cristian Castillo, director de marketing de Team Unknown, resaltó “eso fue porque [Unknown] era el único equipo peruano que quedaba en pie en esa clasificatoria, entonces, todos los ojos de Sudamérica nos apuntaron”.

Cinco años más tarde, ‘Falco’ recuerda cómo se dieron las partidas definitorias y respondió si se le pasó la idea de no clasificar: “Como todo equipo, siempre pensamos que podría pasar cualquier cosa. Nosotros creíamos que sí podíamos, por algo estábamos participando y por algo lo estábamos haciendo”.

Con la clasificación, el equipo aseguró un cupo para la Frankfurt Major, un premio de US$30.000 por tan solo participar y el roce con los mejores pro-players de Dota 2 de todo el mundo.

Para ‘Ztok’, llegar a la Frankfurt Major fue la culminación de uno de sus objetivos personales: “Sentí que había llegado al lugar al que siempre quise [ir]. Jugar con [los más] tops, con los mejores. Fue una meta cumplida, un reto que me había puesto”.

Los jugadores Team Unknown se preparan para participar en la Frankfurt Major 2015. (Foto: Team Unknown / Facebook)

Los torneos internacionales, “una pared bastante dura”

Tras la odisea que pasó Unknown, llegó la Frankfurt Major, torneo que se realizó entre el 13 y 21 de noviembre de 2015. Lamentablemente, y a pesar de la confianza y ganas del equipo peruano, cerraron la fase de grupos sin victorias.

“Al llegar [al evento], perdimos todo. Me acuerdo que durante los scrim [partidas de práctica entre profesionales] ya me daba cuenta que no teníamos el mismo ritmo de ellos, no teníamos la misma idea”, dijo el coach. “Me encontré con una pared, una bastante dura. Te estás enfrentando al mundo”, complementó.

En una de sus últimas partidas, después de la ronda grupal, Unknown chocó contra Newbee, cuadro chino que un año atrás ganó The International 2014, el Mundial de Dota 2. Allí, el equipo de ‘Atún’ se jugó la vida y el honor.

Antes de empezar la partida, Unknown ingresó al estadio dispuesto a darlo todo. ‘Ztok’, como capitán, lideró al grupo y cargó en sus hombros la bandera del Perú ¿El motivo? Así lo explica ‘Ztok’: “Siempre me ha gustado llevar la bandera a cualquier lugar, amo a mi patria".

Pero no fue el único en entrar con algún aditamento, ‘Atún’ ingresó al estrado enmascarado. ‘Falco’ señaló que una de las razones fue “para imponer miedo”.

En la foto 'Ztok' y detrás de él se encuentra 'Atún', enmascarado. (Imagen: Ztoking / Facebook)

Minutos antes de que empiece la batalla, ‘Falco’ le indicó a ‘Ztok’ y al grupo que cambien de roles, para confundir al rival. Gracias a esto, ‘Atún’ fue de ‘carry’ y ‘Minoz’ de soporte, algo que habitualmente no era así.

Con estas indicaciones, ‘Atún’ escogió al héroe Alchemist, con quien destrozó a las defensas chinas del campeón Newbee y aseguró una victoria decisiva, garantizando un día más en la competencia y el premio de US$ 45.000 en total.

El canal ruso DotaTVRU, con más de 370.000 seguidores, le dedicó un video a ‘Atún' por su forma de jugar con Alchemist:

Al recordar la victoria, ‘Falco’ expresó lo siguiente con suma emoción: “Vienes de perder todo y que toda la gente te diga ‘fuiste y listo’. Yo dije que necesitábamos llevarnos algo más y ellos [los jugadores] también tenían ese pensamiento. Pensé: ‘Hay que llevarnos algo más’”. Así consiguieron una victoria histórica frente a un ex campeón del mundo.

Por otra parte, ‘Ztok’ comentó: “recuerdo que nos estaban aplastando al inicio, pero teníamos un plan de juego con la Templar y Alchemists [personajes de Dota 2] y sabíamos que en cierto punto íbamos a remontar la partida y así avanzó el juego. Ganamos una batalla grupal y luego otra, y dominamos”.

Team Unknown jugando en la Frankfurt Major. (Foto: Ztoking / Facebook)

El Dota 2 del Perú se hizo un espacio entre los grandes

Tras la victoria frente a Newbee, Unknown se enfrentó al chino LGD, equipo que terminó derrotando a los jugadores peruanos y cerrando la participación del representante nacional en tierras germanas. Finalmente, el cuadro OG se alzó con el torneo y con el premio de US$ 1′110.000.

Luego de esto, Unknown regresó al Perú y en lugar de mantenerse juntos, el roster se separó por motivos personales.

Cabe señalar que antes de la participación de Unknown en la Frankfurt Major, otros equipos ya habían participado en competencias internacionales. Sin embargo, estas no tuvieron el aval oficial de Valve, organizadora del Mundial de Dota 2.

Asimismo, para Christian Castillo, parte del equipo de Unknown, la clasificación sirvió como ventana para que desde otros lugares vean hacia nuestro continente como un lugar en el que se practica Dota 2 con calidad. Y fue así, ya que en los siguientes años, la región Sudamérica comenzó a disfrutar de cupos directos e invitaciones para los principales torneos de Dota 2, algo que en 2015 no se veía.

“[En Alemania] Un señor de Argentina me agarró y me dijo: ‘Ustedes abrieron las puertas de Sudamérica hacia el mundo'", declaró ‘Falco’.

Sumado a esto, Castillo, complementó la idea: “esa clasificación a la Major del 2015 lo resalto y lo resaltan todos los que están en el mundo competitivo de eSports de Sudamérica. Unknown fue uno de los primeros en abrir la puerta. [Los jugadores] Metieron el pie para dejar libre el camino a futuras generaciones”.

