Fue en 2013 cuando Luis 'Imperius’ Cuadros descubrió que los videojuegos y los eSports pueden ser tan emocionantes como los deportes tradicionales. El nacido en Arequipa veía la final del Mundial de Dota 2 entre Na’vi y Alliance cuando cayó en cuenta que la pasión lo había desbordado: estaba celebrando la victoria de Alliance como si de un gol al último minuto se tratase. Tras ese momento, ‘Imperius’ se dijo a sí mismo que debía dedicarse a los videojuegos.

Han pasado siete años y gracias a su trabajo como comentarista, ‘Imperius’ se ha posicionado como una de las voces más reconocidas en la comunidad peruana de eSports, pasando de narrar torneos en cabinas hasta cubrir el The International, el Mundial de Dota 2.

El Comercio conversó con ‘Imperius’, quien nos contó su historia, sus inicios en el mundo del casteo, su relación con el videojuego Dota 2 y su futuro en la escena de los eSports.

Aquí te dejamos la entrevista en su formato video:

“Al principio no me gustó Dota 2”

Como mencionamos, el trabajo de ‘Imperius’ se enfoca en la narración profesional y organización de torneos de Dota 2. Sin embargo, su acercamiento al videojuego se dio cuando este estaba en el colegio y junto a sus amigos de barrio iban a las cabinas y jugaban el mapa personalizado Defense of the Ancients (Dota, por las siglas en inglés), en el juego Warcraft.

Luis 'Imperius' Cuadros en entrevista junto a Julio Melgarejo. (Captura de pantalla)

“Al Dota lo conocí hace muchos años. Todo el mundo jugaba el Dota antiguo, el Dota 1. Ibas a una cabina y dentro de Warcraft había un mapa que se llamaba así. Fue una experiencia bonita. Yo fui aficionado al Dota 1, nunca fui seguidor de los deportes tradicionales y cuando me enteré que este tipo de juegos tenían cierta competitividad, me pegué mucho. Lo seguía, tenía mis equipos favoritos, era fan”, indicó ‘Imperius’.

Cuando Dota 2 estrenó en 2011 junto a la primera edición de The International, el Mundial del juego, ‘Imperius’ no se sintió atraído por el videojuego que ahora es su pasión.

“Al principio no me gustó [Dota 2], porque el motor gráfico era muy lento, luego con las actualizaciones posteriores lo mejoraron. Seguía siendo jugador casual en la universidad y no había considerado dedicarme a esto”, dijo.

Mientras que la afición de ‘Imperius’ hacia el Dota 2 iba en aumento, el caster estudiaba derecho en una universidad en Arequipa, carrera que terminaría por abandonar por problemas personales.

Aquí una transmisión del popular ‘Impe’:

¿En qué momento ‘Imperius’ toma la iniciativa para convertirse en comentarista de Dota 2?

Tras pensarlo por unos segundos, recordando cómo es que encendió la máquina hace 7 años, así lo explica:

“Nunca he sido muy fanático del fútbol, vóley ni básquet. Yo no entendía cómo la gente era tan fanática. Sí, se te pega cuando ves a tu grupo de amigos emocionado, no tanto porque te guste, sino para compartir con ellos. No sentía las emociones como llorar, sufrir o ser feliz con un resultado de un partido”, rememora. “Yo, mientras tanto, jugaba Dota 2 y seguía al equipo Alliance. Esa final del [The International] 2013 entre Alliance vs. Na’vi yo la grité como un fanático del fútbol. Allí es cuando caigo en cuenta que ellos [los aficionados al deporte tradicional] se sienten así, porque les genera esa pasión de ir por todo. Todo eso lo producen los deportes electrónicos. Me generó tantas emociones y fui feliz. Dentro de mí yo dije: ‘tengo que dedicarme a algo que tenga que ver con esto’”, declaró a este Diario.

Luis 'Imperius' Cuadros junto a Johan 'N0tail' Sundstein, jugador bicampeón del mundo de Dota 2. (Archivo personal)

La final del The International 2013 se llevó a cabo en agosto del 2013 y terminó con la victoria de Alliance. Este hecho supuso una remezón para ‘Imperius’, quien empezó a apoyar a organizaciones responsables de eventos pequeños de Dota 2 en Arequipa: “Iba por el centro de la ciudad o cerca de mi universidad a jugar. Entonces allí, se proponían torneos y yo ayudaba en la organización y a coordinar con los equipos”.

Además, ’Imperius’ recuerda que sus primeras participaciones en torneos se dieron a la par del “boom del streamer o el narrador”, aproximadamente entre 2012 y 2013, cuando las competencias eran comentadas vía Internet: “por esas épocas, los narradores de turno eran otros. Yo me pregunté: ‘¿por qué no hacemos eso acá [en Arequipa]?’”.

Así, los responsables de las cabinas organizaban torneos y le pedían a ‘Imperius’ que busque a posibles comentaristas. Él lo recuerda de la siguiente manera: “Me dieron la oportunidad para que entreviste [a los postulantes]. No encontraron a nadie y me preguntaron ‘¿por qué no lo intentas tú?’. Lo hice y narré, tratando de emular lo que yo había visto en [otras transmisiones]. Mi sorpresa fue cuando terminé de narrar, [el público] estaba detrás de mí. Yo lo hice por apoyar, pero el feedback que tuve fue bueno, terminé de narrar y me dieron buenos comentarios: que narraba bien, sin trabarme, que les gustaba mi voz”.

Gracias al buen recibimiento por parte de los espectadores, 'Imperius’ continuó comentando en diferentes competencias locales de manera amateur: “[Narrar] No fue algo que busqué, pero así se dio mi debut. Después de eso, en los otros Lan Center me fui haciendo, poco a poco, conocido".

‘Imperius’ y el gran salto

Luego del inesperado debut en cabinas de Internet, ‘Imperius’ fue haciéndose un nombre en la comunidad y conoció a los comentaristas del momento: André ‘Ndree' Santillán y Carlos ‘The Azathoth’ Ríos, con quienes trabajó en Gamer Studio, un estudio de narración.

Cuando ‘Imperius’ recibió la invitación, aceptó en el acto: "a ellos los veían diez mil personas, hasta más. Allí es cuando yo entro [a castear a Gamer Studio]. A veces chocaban torneos y André narraba los más importantes y luego los de la liga los narraba yo y alguien más. En esa época los chicos trataron de mejorar el estudio y se apoyaron en mí cuando ellos tenían problemas de internet”, dijo.

Durante todo el 2014, ‘Imperius’ se dedicó a castear “sin cobrar”, puesto que su objetivo era hacerse conocido. A partir de 2015, el arequipeño empezó a ser invitado a torneos en Lima, los cuales le cubrían los pasajes y estadía.

“Para dedicarme a esto, sacrifiqué la vida de un joven de mi edad. Me acostumbré a no salir mucho de fiesta, no estar allí todos los fines de semanas, no darme esos lujos de joven. Tenía que madrugarme [para cubrir eventos], pero yo lo hacía con mucho gusto porque a mí me gustaba, me llenaba. Fue un sacrificio positivo, como una inversión”, confesó ‘Impe’.

'Mr. Choco' junto a 'Imperius'. (Foto: 'Mr. Choco / Facebook)

“Tengo el privilegio de despertarme todos los días y vivir de lo que me gusta. Para mí es increíble, yo soy un espectador más, voy a ver a mi equipo favorito, lo veo y me emociono. Solo que lo hago con 3 mil, 4 mil o 5 mil personas más. Soy uno más de ellos, pero lo puedo compartir con miles de personas. Yo creo que el narrador deportivo es como uno de deportes electrónicos, es lo mismo”, indica.

Luis 'Imperius' Cuadros junto a Héctor 'K1' Rodríguez, destacado pro-player de Dota 2. (Archivo personal)

¿Se viene el retiro para ‘Imperius’?

Tras siete años de carrera, ‘Imperius’ la tiene clara: no planea abandonar los eSports.

Para el comentarista, aún le falta por recorrer en la industria de los deportes electrónicos y ahora más que nunca, ya que desde 2019 viene dirigiendo su propia productora de eSports, la cual se llama 4D Esports, y con la que tiene el objetivo de convertirse en la “primera productora de deportes electrónicos del país y la región”.

“Yo sé que no podré narrar toda mi vida porque habrá otros talentos. Debe haber personas que sean muy buenas para narrar, pero no tienen las oportunidades”, aseguró ‘Imperius’.

Por último, ‘Imperius’ respondió una pregunta que más de uno se puede hacer: ¿se puede vivir de los eSports, en este caso como caster? Su respuesta fue clara: “Hay más oportunidades que antes, es un mundo inestable en el que si no eres el mejor, no vas a sobrevivir. Siempre tienes que estar innovando, superándote y haciendo algo más. Si no eres el mejor, viene uno más joven y se acabó”.

