En estos días de trabajo desde casa, ¿quién no ha tenido problemas con su computadora, nuestra compañera y principal herramienta de labor? Desde lentitud en la PC, pasando por congelamiento de programas como Zoom o Photoshop, hasta reinicios aleatorios; las opciones de posibles fallas son múltiples.

En la actual situación de pandemia, la posibilidad de renovar la máquina que adquirimos para nuestros hijos cuando estaban en el colegio o cuando recién ingresamos a la universidad cobra vital importancia y es -quizás- a futuro una compra necesaria. Ya que parece que el teletrabajo o las clases por Internet han llegado para quedarse, al menos por un buen tiempo. Y nada mejor que enfrentar nuevos retos con las herramientas adecuadas.

De esta forma, si estás interesado en armar tu propia PC, no quieres gastar de manera exorbitante y no tienes conocimientos profesionales del tema, aquí hemos preparado una lista con los componentes que podrías tomar en cuenta de cara a una posible compra.

Te adelantamos que esta ‘build’ está enfocada para jugar, diseño gráfico o de planos, edición y hasta transmitir por Internet; pero con el gran distintivo que será una computadora gama media, con partes que rendirán y que contarán con un precio asequible.

Así, cubrimos el terreno de los procesadores, tarjetas de video, memorias RAM, unidades de almacenamiento y más.

Antes de empezar, si estás interesado en ‘montar’ tu propia PC, te recomendamos que revises las página web de los diversos distribuidores oficiales y evites -en medida de tus posibilidades- visitar las concurridas tiendas que hay a lo largo de la ciudad. A su vez, cotizaremos el dólar a S/. 3,580.

A continuación, los resultados de la investigación:

Las partes de nuestra PC gama media multiusos

En primer lugar, debemos escoger el CPU, la pieza que se encargará de todos los procesos de la máquina, como si de un cerebro cibernético se tratase. Este chip, asimismo, es fundamental para nuestra PC, ya que dependiendo de este deberemos escoger una placa madre u otra (esto lo detallamos líneas abajo).

Entre las opciones de CPU que encontramos en el mercado tenemos a dos compañías, AMD e Intel, ambas reconocidas por la potencia de sus equipos y por sus ventajas y desventajes que trae cada una de ellas. Sin embargo, optaremos por la primera; es decir, por AMD y su chip Ryzen 5 3600, el cual cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, ideales para el tareas multiuso (diseño en programas Adobe, ofimática, presentaciones, edición de video, etc.).

Destacamos que el Ryzen 5 3600 es el producto base de la gama media de AMD (serie 5). Por debajo se encuentra el Ryzen 3 3300 X.

AMD Ryzen 5 3600 es un procesador de 12 hilos y 6 núcleos. (Difusión)

Este modelo se encuentra en tiendas especializadas a un precio promedio de US$ 258 (S/. 923,64 si consideramos que el dólar se encuentra a S/. 3,580).

Una vez tengamos bien en claro el procesador, debemos buscar la placa madre (también conocidas por Motherboard o simplemente MoBo). ¿Y por qué en este orden y no primero la placa? Pues las placas están hechas en función al procesador y no al revés (debido a que los CPU cuentan con un tipo determinado de socket). Es decir, si escogemos primero la MoBo, puede que esta no sea compatible con tu CPU y tengas que comprar -nuevamente- una placa o procesador.

Y, ¿para qué sirve la placa madre? En ella colocaremos las demás piezas que sirven para formar una PC, como si estuviéramos armando desde cero un carro. Desde el CPU, pasando por la memoria RAM, hasta la tarjeta de video (y en algunos casos también se incluye la unidad de almacenamiento).

En ese sentido, y tomando en cuenta que hemos escogido el AMD Ryzen 5 3600, deberemos optar por una placa acorde a este chip. Es por ello que tenemos estas opciones en cuanto a motherboards: ASUS TUF B450-Plus Gaming o la ASUS PRIME B450-Plus, ambas de la compañía asiática Asus.

A su vez, entre las ventajas que trae la generación B450 nos encontramos con dos slot de memoria de acceso aleatorio (RAM, por sus siglés en inglés), las cuales soportan en total 64 GB a una velocidad de 3200 Mhz; un slot para un M.2 y puertos USB 3.1 gen 2.

TUF B450-Plus Gaming de ASUS. (Difusión)

Cabe resaltar que la serie B550 de Asus se estrena en nuestro país a finales de julio de este año con sus respectivos modelos, por lo que también son equipos a considerar, aunque el precio de estos estará por encima de la serie B450.

Ahora bien, ya tenemos listo el procesador y la placa madre. El siguiente paso es la memoria RAM, la que básicamente se encarga de cargar todos los procesos que realice el procesador. ¿Cómo se traduce eso? Por ejemplo, cuando abrimos 15 o 20 ventanas en Google Chrome, la velocidad con la que nos trasladaremos de una ventana a otra dependerá de la memoria RAM.

Asimismo, el trabajo de la memoria RAM también se ve reflejado en la velocidad en la que se transmiten los datos en los videojuegos. Básicamente es una caja en la que el CPU almacena las órdenes.

Para este apartado, tomaremos en cuenta a la memoria RAM HyperX Fury DDR4 de 8GB a 3.200 Mhz, que se vende en tiendas especializadas nacionales a S/. 250,60 (o US$ 70). A día de hoy, solo tener 8GB será limitado, por lo que se recomienda comprar 2 unidades, para tener en total 16GB (y activar, de paso, la tecnología Dual Channel, la cual aumenta el rendimiento de la RAM).

Kingston HyperX Fury Black 2x8 GB. (Imagen: Kingston)

El siguiente paso es la tarjeta de video (unidad de procesamiento gráfico o solo GPU), ítem que se posiciona como el más caro de la lista. Para esta PC, la opción a tomar en cuenta es la Nvidia GeForce GTX 1660 Super, la evolución de la recordada GTX 1060.

Con esta máquina disfrutaremos de los juegos eSport más populares de la actualidad como Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite o Valorant sin problemas (con más de 120 fotogramas por segundo a una resolución de 1.080 píxeles, la más común en monitores). Asimismo, la GTX 1660 Super nos permitirá realizar transmisiones en vivo de manera fluida y con un rendimiento mayor, pues incluye la tecnología especial para streams NVENC.

Así es la Gigabyte GeForce GTX 1660 Super. (Difusión)

Esta tarjeta se encuentra disponible en diferentes marcas como Asus, Gigabyte, MSI, Zotac o EVGA; con un precio promedio de US$ 325 (alrededor de S/. 1.160).

Otra opción del mismo rango de calidad es la AMD RX 5600XT, la cual ofrece rendimiento igualado (en ciertos juegos incluso va mejor). Sin embargo, su precio (cerca de US$ 390) es superior frente a la tarjeta de Nvidia.

Aquí la comparación en rendimiento:

Luego de esta compra, lo siguiente que toca ver es el almacenamiento. Conforme han pasado los años, los archivos han incrementado de manera abismal su peso. Solo por dar un ejemplo, un video de 50 minutos puede pesar más de 5GB. Es por ello que necesitaremos un disco duro que soporte toda esta carga.

Para ello, buscaremos dos equipos en particular. Un disco duro mecánico Western Digital Blue de 1TB y una unidad de estado sólido Kingston A2000 de 250 GB. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, y por qué no solo uno?

El disco duro tradicional de 1TB nos servirá para guardar archivos de manera general, mientras que en la SDD de 250GB colocaremos el sistema operativo Windows y los programas esenciales, ya que que las unidades de estado sólido son considerablemente más rápidas que los discos duros clásicos.

Kingston A2000 de 250GB. (Difusión)

Ahora es el turno de la fuente de poder, pieza que se encargará de transformar la electricidad del tomacorriente en energía que pueda usar nuestra computadora. Para esto, podemos optar por la EVGA 500 W 80+ Bronce o por la fuente Corsair CX550 550W Bronce. Ambas cuentan con el estándar Bronce, una certificación voluntaria dentro del segmento de fuentes que prueba la eficiencia energética de los productos.

La EVGA, por un lado, se encuentra en un precio promedio de US$56 (S/. 200). La Corsair, por su parte, a US$75,50 (S/. 270,29).

Corsair CX550 550W Bronce. (Difusión)

Por último, toda nuestra PC debe estar resguardada del polvo y suciedad. Así que buscaremos un gabinete que esté alineado a nuestro gusto personal. En el mercado hay diversas opciones, las que pueden tener luces RGB o no, por lo que dependerá de cada uno.

Para esta PC, escogimos el gabinete Corsair Carbide Series 275R, el cual no tiene luces RGB y mantiene un estilo sobrio. Su precio es de US$90 (S/. 322).

Case Corsair Carbide Series 275R. (Difusión)

Luego de buscar las principales partes de nuestra PC, ya tenemos lista nuestra máquina todoterreno gama media, con la que podremos llevar a cabo diferentes acciones como jugar, editar, diseñar, etc. Pero, ¿cuánto nos costará? A continuación, todos los datos. Ojo, el precio puede variar, ya que depende del coste momentáneo del dólar; en esta ocasión cotizamos a S/. 3,580.

Componente Precio (US$ / Soles) Procesador AMD Ryzen 5 3600 US$258 - S/. 923,64 Tarjeta de video Nvidia GeForce GTX 1660 Super US$ 324 - S/. 1.159,92 Placa madre Asus TUF B450-Plus Gaming US$138 - S/. 494,04 Memoria RAM 8GB DDR4 HyperX Fury 3200MHz x2 US$ 140 (cada una US$70) - S/. 501,2 Disco duro mecánico Western Digital Blue 1TB US$ 54 - S/. 193,32 Unidad de estado sólido (SSD) Kingston A2000 M.2 250GB US$ 69 - S/. 247,02 Fuente de poder Corsair CX550 550W Bronce US$ 75,50 - S/. 270,29 Gabinete Corsair Carbide Series 275R US$ 90 - S/. 322,2 TOTAL US$ 1.148,50 - S/. 4.111,63

Como se observa, finalmente nos costará US$ 1.148,50 (o S/. 4.111,63 soles), un precio no barato, pero tampoco tan caro (hay que considerar que en el mercado un solo producto puede costar hasta US$ 1.000). De esta forma, tendremos nuestra PC gama media y multiusos que nos ayudará en la mayoría actividades como jugar, editar o diseñar.

Cabe resaltar que no hemos tocado el apartado de periféricos, el cual incluye al teclado, mouse, parlantes, audífonos y monitores. Sin embargo, si solamente queremos un teclado, mouse y monitor básico (Full HD), estos podrían costarnos aproximadamente S/. 340 extra. Esto dependerá, además, de nuestro gusto personal, así como de cuánto estamos dispuestos a invertir en ello.

DATOS:

- La información presentada aquí no incluye el Sistema Operativo Windows 10 de Microsoft, que en el mercado local tiene un valor de S/. 620.

- Se han consultado directamente con las marcas en cuestión y con tiendas especializadas como C&C Computer.

- Las placas madre B550 no serán compatibles con los Ryzen de primera y segunda generación (serie 1000 y 2000).

Síguenos en Twitter...