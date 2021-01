Con las nuevas medidas de restricción impuestas por el Gobierno a nivel nacional, miles de personas se quedarán en casa desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, por lo que reunirse con amistades a través de Internet y jugar algún videojuego es una opción más que válida para entretenerse.

En ese sentido, la sección de Tecnología, Ciencias e eSports de El Comercio preparó una lista con los ocho videojuegos multijugador (y cooperativo) más destacados para que puedas disfrutar de un buen rato con tus amigos o familiares.

Among Us

Uno de los juegos que la ‘rompió' durante 2020. Este título del estudio InnerSloth está disponible en PC (a través de Steam y Epic Games), celulares Android y iOS y en Nintendo Switch. El año pasado, Among Us se hizo viral, alcanzando a los juegos más populares del momento e incluso superándolos. Ahora, la obra espera una nueva actualización que traerá consigo un nuevo mapa y retos.

Asimismo, si no sabes de qué trata Among Us, es un juego multijugador en el que formamos parte de una tripulación de una nave que se ha quedado varada en el medio del espacio. Además, entre los jugadores se ocultan uno o dos impostores, quienes tienen la capacidad de asesinar a los demás participantes. De esta forma, nuestro objetivo será reparar la nave cumpliendo unas misiones o descubriendo a los farsantes. Para determinar quien es, el juego utiliza un sistema de votación, en el que los jugadores escogen a una persona de todo el grupo. El usuario elegido será expulsado de la nave y el juego dirá si es o no el culpable.

Mario Kart 8 Deluxe

El exitoso juego de carreras de karts protagonizado por Mario y sus amigos no puede faltar. Este exclusivo de la Nintendo Switch vio la luz en 2017 y, desde entonces, ha conseguido vender más de 24 millones de unidades, según información de Nintendo.

Acerca de Mario Kart 8 Deluxe, se trata de un relanzamiento de la versión que debutó en 2014 para la Nintendo Wii U, pero con todo el contenido extra descargable, nuevos personajes y algunos ajustes en la jugabilidad.

En este juego podemos conducir con Mario, Luigi, Bowser, Yoshi, Peach, etc.

Borderlands 3

Los videojuegos de la saga Borderlands se destacan por ser títulos de disparos en primera persona, tener componentes de rol y un modo cooperativo que nos permite pasar toda la campaña con amigos (hasta cuatro).

Borderlands 3, el último juego de la franquicia, salió a la venta en 2019 y fue desarrollado por el estudio de Gearbox Software. Está disponible en PS4, Xbox One, PC, Google Stadia, Mac y consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series S/X a través de la retrocompatibilidad.

Sobre la historia, nos ubicará siete años después de los sucesos vistos en Borderlands 2, y tendremos la misión de detener a los hermanos Calypso, quienes se han enterado de la existencia de otras Cámaras más allá de Pandora.

Marvel Ultimate Alliance 3

Como si se tratase de alguna de las películas de la popular franquicia, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order es un videojuego exclusivo de Nintendo Switch y nos enfrenta al titán Thanos, que tiene el objetivo de destruir el universo. Para conseguirlo, buscará las gemas del infinito junto a su séquito de soldados The Black Order. Asimismo, este personaje no es el único enemigo a vencer, ya que veremos a Hydra, Ultrón, la Hermandad de los Mutantes o Los Centinelas.

Cabe señalar que Ultimate Alliance 3 cuenta con una historia original e ignora todos los hechos acontecidos en los dos juegos previos, como también al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) o las historias de los cómics.

Por otro lado, el punto fuerte del Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order es el modo cooperativo local. Sobre este, al ser un videojuego exclusivo de Nintendo Switch, podremos juntarnos con nuestros amigos (hasta cuatro jugadores diferentes) para jugar en el mismo equipo y así pasar la historia principal.

A su vez, en el caso de que solo tengamos una Switch, podremos pasar la historia en modo cooperativo con un persona más utilizando los Joy-Con.

A Way Out

Lanzado en 2018 y dirigido por el talentoso Josef Fares, A Way Out es una propuesta independiente de Electronic Arts que solo se puede jugar de manera cooperativa con un jugador más (sea local o en línea). El título no se puede completar de manera independiente y siempre necesitaremos jugar con otra persona gracias a la pantalla dividida.

Acerca del juego, nos pone en los pies de dos presos, Leo y Vincent, con quienes deberemos escapar de una cárcel trabajando en conjunto. A Way Out está disponible en PS4, Xbox One y PC.

Además, no será necesario que dos personas compren el juego, ya que basta que uno lo haga para que el otro pueda acceder también a él.

Overcooked 2

La secuela del laureado Overcooked (2016) posee lo mejor del primer juego e incorpora nuevas cocinas, modos de juego y un multijugador local y en línea. Cada partida soporta hasta cuatro personas, con las que tendremos que preparar variadas recetas.

Un juego recomendado para aquellos que no están inmiscuidos en el mundo de los videojuegos y que no tiene pierde, puesto que sus controles son accesibles y -en algunos casos- bastará que solo apretemos un botón.

Este título está disponible en PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Left 4 Dead 2

Uno de los clásicos de la lista. Left 4 Dead 2 es un videojuego multijugador / cooperativo lanzado en 2009 para PC (a través de Steam) y nos presenta a Coach, Ellis, Nick y Rochelle, un grupo de sobrevivientes a un apocalipsis zombie. Nuestra misión será la de escapar de las hordas y subsistir.

Toda la campaña se puede jugar con amigos o con personas de otras regiones. A su vez, también se presentan diversos modos multijugador como Enfrentamiento, Supervivencia, etc.

En setiembre pasado, a 11 años de su lanzamiento, el juego recibió una actualización conocida como The Last Stand, que agregó 30 logros en Steam, cuatro mapas del modo búsqueda, nuevas armas para los jugadores, 26 mapas para el modo supervivencia y una campaña llamada The Lighthouse.

Fall Guys

Otro fenómeno de 2020. Fall Guys es una buena opción para jugar con algún amigo y competir en un battle royale con carreras de obstáculos (y otros minijuegos). Este videojuego reúne a 60 personas y nos pone a competir en diversas rondas, las que van eliminando a los últimos en llegar.

Los escenarios tienen sus propias características. Además de carreras por ser el primero, hay diversos mapas para jugar (estos se encogen al azar). Por ejemplo, hay uno el que los jugadores se dividen en grupos y se enfrentan en un partido de fútbol sala.

