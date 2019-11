Troy Baker: Troy Baker no es conocido por su faceta actoral, sino por darle palabra a distintos personajes del ámbito de los juegos. Entre ellos podemos rescatar a Joel de The Last of Us o Sam Drake en Uncharted 4. En Death Stranding interpretará a Higgs, el villano y líder de la facción terrorista Homo Videns, esta busca la separación de las Ciudades Unidas de América. Él sabría sobre el evento que causó la destrucción del planeta y la aparición de las criaturas sobrenaturales.